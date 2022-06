Gamescom 2022: Sony wird auch nicht teilnehmen

Die Gamescom ist eine Spielemesse die in Köln (Deutschland) meistens Ende August stattfindet. (C) Gamescom

Die Gamescom war viele Jahrzehnte wohl das größte Gamingevent in Europa. Neben der Electronic Entertainment Expo (E3), zudem wohl die zweitgrößte Spielemesse der Welt. Doch schon länger stehen die Zeichen für das Kölner Event schlecht. In den vergangenen Jahren sagten immer mehr namhafte Spieleunternehmen ab und hielten eigene Events ab. Auch wenn sich das Line-Up im letzten Jahr noch sehen ließ.

Aufgrund der Pandemie fand die Gamescom 2021 sogar ausschließlich als Online-Event statt. Anders als in den Vorjahren, soll das Event zwar diesmal wieder in Präsenz stattfinden, doch mit immer weniger ,,großen Namen”. Vor kurzem mussten wir vermelden, dass Nintendo diesmal nicht Teil des Unterhaltungsevents sein wird. Neben Activision Blizzard und Take-Two reiht sich nun also auch Sony zu den größten Spieleunternehmen, die lieber auf eigene Events setzen.

Gamescom 2022 ohne Sony und Playstation

Wer darauf gehofft hat, auf der diesjährigen Gamescom vielleicht die ein oder anderen News zu heißersehnten Spielen wie God of War: Ragnarok oder das kürzlich angekündigte Remake von The Last of Us Part I zu sehen, der muss jetzt stark sein. Dabei war es schon länger absehbar, dass Sony sich diesmal den Auftritt in Deutschland spart. Bereits die E3 findet seit längere Zeit in ihrer alten Version nicht mehr statt. Obwohl die Verantwortlichen darauf beharren, dass die Messe nicht tot ist und 2023 zurückkehrt.

Sony hat indes jene Gaming-Messen schon länger nicht mehr nötig. In den vergangenen Jahren setzten sie vermehrt auf ihr eigenes Format: State of Play. Erst im Juni lieferten sie damit ein wahres Spektakel, dem zahlreiche Neuankündigungen folgten. Es scheint fast so, als wäre dies der neue Status Quo in der Gamingbranche. Vergangen sind die Tage der großen Spielemessen, die für viele Gamer mit Weihnachten gleichzusetzen waren. Mit aufwendig gestalteten Pressekonferenzen, die neuste Spiele ankündigten und atemberaubend durchgeskriptetes Gameplay zeigten.

Nichtsdestotrotz findet die Gamescom 2022 auch dieses Jahr statt und öffnet am 24. August wieder zahlreichen Gamerinnen und Gamern ihre Pforten.