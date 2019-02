Ein Tweet von Bryan Intihar, Creative Director von Insomniac Games, mitverantwortlich für „Spiderman“, lässt Raum für Spekulationen offen. Spekulationen über eine mögliche „Ratchet and Clank“ Fortsetzung, vielleicht aber doch einen neuen „Spiderman“ Teil, oder ein ganz anderes Spiel könnte entwickelt werden.

Aber lest ihn doch mal selbst:

Few things are more nerve-wracking than sharing your first story draft to others. pic.twitter.com/w0SX1GGqXe — Bryan Intihar (@bryanintihar) 25. Januar 2019

Ihr wisst wie sehr ich mir einen neuen „Ratchet and Clank“ Teil wünsche. Wenn ein Insomniac Mitarbeiter also so eine Aussage tätigt, werde ich hellhörig.

Klar, wir erfahren in dem Tweet quasi gar nichts. Die Fakten die wir haben sind eigentlich schon fast ernüchternd. Wir wissen nur, dass ein paar Leute bei Insomniac offensichtlich einen Story Plott vorgestellt bekommen haben. Um welches Spiel es sich handelt oder sonstige Details erfahren wir natürlich nicht.

Tweet bedeutet vielleicht einfach nichts

ABER: Ein neuer „Ratchet and Clank“ Teil würde Sinn machen und gerade rechtzeitig kommen. Immerhin ist „Spiderman“ schon draußen, und „Stormland“ wird 2019 erscheinen, steht also quasi in den Startlöchern. Ein neues Projekt würde da doch wie gelegen kommen oder?

Und natürlich sollten wir dann auch noch nicht außer Betracht lassen, dass die Gerüchte rund um die PS5 immer heißer werden. So wurden zum Beispiel schon die Dev Kits ausgeliefert. Außerdem meidet Sony die E3 2019. Eventuell um in einem eigenen Event die PS5 vorzustellen. Gut möglich also, dass Insomniac mit einem neuen „Ratchet and Clank“ auf die nächste Playstation Generation wartet.

Überlegt mal: Wie gut würde es Insomniac wohl schmecken mit „Ratchet und Clank“ bei den Launch Titeln der PS5 mit dabei zu sein?

Ich glaube die Chance lassen sie wohl nicht verstreichen. Allerdings könnte es sich natürlich neben der Möglichkeit einen neuen „Spiderman„-Ableger zu produzieren, genauso gut um ein völlig neues Spiel handeln. Oder Herr Intihar hat einfach nur eine Story eingereicht, die dann in den Müll kommt.

Wobei ich das ehrlich gesagt bezweifle. Immerhin sind auch ganz schön viele Jobs bei Insomniac offen.

Was denkt ihr?