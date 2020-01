Fünf süchtig machende Android-Games aus 2019

PUBG Mobile - (C) Tencent

Nun ist mit 2019 wieder ein Jahr vergangen und sowohl Nachrichtenportale als auch TV-Sender überschlagen sich mit unzähligen Rückblicken. Ein besonderer Rückblick lohnt sich aber auch auf das Spielejahr 2019. Welche Spiele waren 2019 auf dem Android-Smartphone oder Tablet besonders gefragt? Bei welchen Spielen konnte man die Zeit am einfachsten vergessen? Welche Spiele haben 2019 besonders süchtig gemacht? Zwar sind Meinungen dieser Art relativ subjektiv. Ein Blick auf diverse Onlinestatistiken kann jedoch dabei behilflich sein, sich dem Durchschnitt zumindest etwas anzunähern. So waren diese Spiele 2019 im Google Play Store besonders beliebt und wurden viel gespielt.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile erschien im Herbst 2019 im Play Store und erreichte innerhalb kürzester Zeit enorme Downloadzahlen. Im ersten Monat wurde das Spiel laut diversen Quellen weltweit 148 Millionen Mal heruntergeladen. Erfreulich ist, dass das Spiel einerseits nicht nur kostenlos ist, sondern andererseits auch viele der Inhalte kostenlos spielbar sind. Ingame-Käufe sind aber natürlich ebenfalls möglich. Alles in allem zählt Call of Duty: Mobile sicherlich zu den erfolgreichsten und auch aufwendigsten Spielen im Google Play Store und bietet nicht nur eingefleischten Fans von Shootern jede Menge Spielspaß.

Mario Kart Tour

Wo Nintendo etwas veröffentlicht, vor allem, wenn es etwas mit Mario zu tun hat, lässt der Erfolg nicht lange auf sich warten. Dies gilt natürlich auch für das im Herbst veröffentlichte Spiel Mario Kart Tour. Endlich können Mario-Fans auch von unterwegs aus mit den vielen bekannten Nintendo-Figuren um die Wette düsen. Dabei haben sich die Entwickler bei der Gestaltung der Rennstrecken von echten Städten inspirieren lassen, womit der Zusatz “Tour” im Spieltitel geklärt wäre. Grafisch und technisch ist Mario Kart Tour ebenfalls auf der Höhe der Zeit und viele Inhalte des Spiels sind kostenlos spielbar. Allerdings braucht es zum Spielen von Mario Kart Tour einen Nintendo-Account und eine Internetverbindung.

Beliebte Casinospiele im Store

Ein weiteres Genre, welches vor allem im deutschsprachigen Raum 2019 recht erfolgreich war, ist das Genre der klassischen Casinospiele in Form von Blackjack, Poker und Videospielautomaten. Dies könnte an diversen bekannten Youtubern und Twitch-Streamern liegen, welche auf ihren Kanälen durchaus auch mal bekannte Slots u wie Book of Dead oder Lord of Ocean kostenlos spielen . Die Spiele sind teils per separater App über den Play Store als auch direkt über den mobilen Browser erhältlich.

Finde die Unterschiede 750+ Level

Ein Spiel, welches man schon früher in diversen Zeitschriften gerne gespielt hat. Bilder miteinander vergleichen und Unterschiede finden. Im deutschen Play Store konnte sich hier vor allem “Finde die Unterschiede 750+ Level” einen Platz in der Topliste sichern. Dies liegt sicher einerseits an den tollen Bildern, andererseits aber auch an der Werbefreiheit und den fairen Spielbedingungen.

So sind alle Ebenen und Bilder für alle Spieler sofort und kostenlos freigeschaltet. Da es beim Suchen und Raten außerdem kein Zeitlimit gibt, ist das Spiel ausgesprochen entspannend. Die große Anzahl an Bildern sorgt zudem für Abwechslung und es gibt auf jedem einzelnen Bild jede Menge zu entdecken. Wer mal nicht weiter weiß, kann sich vom Spiel zudem kleinere Hinweise geben lassen.

PUBG Mobile Lite

PUBG zählt zu den erfolgreichsten Spielen der vergangenen Jahre. Seit Anfang 2018 ist das Spiel auch auf mobilen Geräten und im Google Play Store für Android erhältlich. In diversen Tests beeindruckt PUBG Mobile Lite dabei mit hochauflösender Grafik, tollem Sound und spannendem Gameplay.

Bei der mobilen Version des Spiels gilt es, einer der letzte Überlebenden von 60 Spielern zu sein. Dabei können die Spieler sich auch in Gruppen zusammenschließen, um ihre Überlebenschancen zu verbessern. Allein im deutschen Play Store erreicht PUBG Mobile Lite mittlerweile fast drei Millionen Downloads. Daher zählt das Spiel auch 2019 zu den besten Spielen, welches außerdem besonders süchtig macht.

