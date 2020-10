Freizeitbeschäftigung Online-Games – worauf sollte bei Internetspielen geachtet werden?

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Auf die meisten Internetnutzer üben Onlinespiele eine große Faszination aus. Mittlerweile findet sich nahezu für jedes Thema ein virtuelles Spiel. Unabhängig davon, ob es sich um ein Strategiespiel, Rollenspiel, einen Shooter oder Spielautomaten handel, gibt es bei Spielen im Internet einiges zu beachten.

Was fasziniert an virtuellen Spielen?

Browserspiele gehören zu den Onlinespielen, die mittels des normalen Web-Browsers gespielt werden. Die Installation eines Programms oder ein Software-Download sind dabei nicht erforderlich, da der Browser als Schnittstelle zwischen der Spielwelt und den Spiele-Teilnehmern genutzt wird. Meist handelt es sich bei Browserspielen um relativ einfache Spiele, die keinerlei Vorkenntnisse oder Fertigkeiten erfordern. Etwas komplexer sind Spiele mit Onlinemodus, für die eine Software installiert werden muss. An vielen Spielen im Onlinebereich können mehrere Personen gleichzeitig teilnehmen und im Team gegeneinander spielen. Diese Games, die auch als Mehrspieler-Onlinespiele bezeichnet werden, sind häufig als Rollenspiele gestaltet, sodass jeder Mitspieler/in eine virtuelle Spielfigur darstellen kann. In einer Gruppe von Mitspielern, eines Clans oder einer Gilde müssen dann gemeinsam bestimmte Aufgaben gelöst oder Missionen erfüllt werden. Manche Spiele benötigen viel Speicherplatz und können deshalb die Festplatte innerhalb kürzester Zeit füllen. Moderne Onlinespiele, wie die virtuellen Automatenspiele, die in den Online-Casinos zu finden sind, kommen meist ohne Download aus und können auch auf dem Tablet oder Smartphone gespielt werden. Nach der Registrierung bei einer Online-Spielbank wird zunächst ein Spielerkonto eröffnet, auf das die zum Spielen notwendigen Einsätze transferiert werden. Dies geschieht meist per Kreditkarte oder durch Banküberweisung. Außerdem sind weitere Zahlungsarten wie beispielsweise Einzahlungen über Zahlungsdienstleister wie Skrill im Online-Casino-Bereich üblich. E-Wallets wie Skrill werden für Zahlungsvorgänge im Internet eingesetzt und dienen häufig zur Bezahlung von Waren oder Dienstleistungen in Online-Shops sowie in Online-Casinos. Informationen über die verschiedenen Zahlungsoptionen bei Online-Casinos kann man im Internet bei unabhängigen Dienstleistern, die auch Skrill Casinos getestet haben, finden. In der Regel werden Online-Zahlungsdienste, die als Einzahlungsmöglichkeit akzeptiert werden, auch bei Auszahlungen berücksichtigt. Zahlungsvorgänge mit Skrill funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie bei Neteller, PayPal und anderen E-Wallets.

