Forza Motorsport für Xbox Series X mit bahnbrechenden Trailer enthüllt

Insgesamt hat das Marktforschungsinstitut GFK 20 europäische Länder überprüft, um plattform-übergreifend die Top-Spiele zu ermitteln. Gleich 3 Spiele schafften es an die Spitze: Animal Crossing: New Horizons, Fifa 20 und The Last of Us Part 2. Das niedliche Nintendo Switch-Spiel und die Fußball-Simulation führen die Listen in jeweils sieben Ländern an. Die Survivor-Story rund um…