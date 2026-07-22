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Große Vorfreude

LEAK - Fortnite: Leak deutet auf Crossover mit Persona 5 hin

Ein neuer Leak deutet auf ein Fortnite Persona-Crossover hin. Angeblich sollen Joker und weitere Figuren aus Persona 5 kommen.

i Fortnite: Leak deutet auf Crossover mit Persona 5 hin
Artikel von Tim Rantzau +
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Die Liste möglicher Kooperationen für Fortnite wird offenbar immer länger. Nachdem zuletzt bereits Gerüchte über Sonic the Hedgehog, Kingdom Hearts, Crash Bandicoot und Mega Man die Runde machten, soll nun auch Persona 5 Teil der kommenden Gaming Legends-Season werden. Offiziell bestätigt ist die Zusammenarbeit zwar noch nicht, mehrere bekannte Dataminer berichten jedoch übereinstimmend von einem entsprechenden Crossover.

Den Leaks zufolge soll das Event in Kapitel 7, Season 4 stattfinden. Im Mittelpunkt steht offenbar Joker, der Anführer der Phantomdiebe aus Persona 5. Ob weitere Charaktere wie Morgana, Ann Takamaki, Ryuji Sakamoto oder Makoto Niijima ebenfalls als Skins erscheinen, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Gaming Legends soll das große Thema werden

Die Hinweise passen zu früheren Gerüchten rund um die nächste Fortnite-Saison. Mehrere zuverlässige Leaker berichten seit Tagen, dass Gaming Legends das zentrale Thema von Kapitel 7, Season 4 werden soll. Neben Persona 5 (hier zu unserer Game Review) werden unter anderem auch Kooperationen mit Sonic the Hedgehog, Kingdom Hearts, Crash Bandicoot und Mega Man erwartet. Sollte sich das bewahrheiten, wäre es eine der größten Gaming-Crossover-Saisons in der Geschichte von Fortnite.

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Aber auch Spiderman könnte in das Spiel zurückkehren.

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Fans wünschen sich mehr als nur Joker

In den sozialen Netzwerken stößt das Gerücht auf große Begeisterung. Viele Fans hoffen, dass Epic Games nicht nur Joker ins Spiel bringt, sondern gleich mehrere Mitglieder der Phantomdiebe. Besonders häufig werden Outfits für Ann, Makoto, Ryuji oder Akechi gefordert. Auch passende Spitzhacken, Emotes und Gleiter im Stil von Persona 5 stehen weit oben auf den Wunschlisten.

Noch bleibt alles ein Gerücht

Trotz der zahlreichen Hinweise gibt es bislang keine offizielle Bestätigung von Epic Games oder Atlus. Wie bei allen Datamining-Leaks gilt daher: Inhalte können sich jederzeit ändern oder sogar komplett gestrichen werden. Dennoch gelten die beteiligten Leaker als zuverlässig, weshalb viele Spieler davon ausgehen, dass eine Ankündigung nur noch eine Frage der Zeit ist.

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Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dürfte Fortnite Persona zu den größten Kooperationen des Jahres gehören. Für Fans der Rollenspielreihe wäre es die erste große Zusammenarbeit mit dem Battle-Royale-Hit – und gleichzeitig ein weiterer Beleg dafür, dass Fortnite seinen Fokus auf legendäre Videospielmarken in Kapitel 7, Season 4 konsequent ausbaut.

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