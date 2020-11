Fortnite kommt zurück auf die Smartphones

Fortnite Season 4: Neuerliches Marvel-Crossover geplant. - Bildquelle: Fortniteinsider.com

Obwohl Fortnite noch immer aus dem Apple App Store verbannt ist und auch der Rechtsstreit weiter läuft, so scheint es Berichten zu Folge bald wieder einen Weg geben um das Spiel auf den Smartphones zu Installieren. Der Mega-Erfolg von Epic Games hat eine gewaltige Fangemeinde. Sowohl auf PC, Konsolen als auch auf den Smartphones. Insofern hoffen derzeit unzählige Spieler ihr Game wieder auf den Handys zu zocken und Fortnite findet den Weg zurück auf das Smartphone.

Aber wie bekommt man Fortnite zurück auf das Smartphone?

Während Android als Betriebssystem es sehr schwierig macht externe Apps auf das Smartphone zu laden, so ist es dennoch möglich. Diese Methoden und Wege sind mittlerweile gut bekannt. Aber im Fall von iOS ist die Sache wesentlich kniffliger und nahezu unmöglich. Es wird aber wohl demnächst ein Weg daran vorbei führen, den Apple App Store zu benutzen um Fortnite zurück zu holen und auf dem eigenen Smartphone zu installieren. Der Retter heißt in diesem Fall Nvidia. Mit ihrem Cloudservice GeForce Now kann man, wenn man sich über den Safari Browser einloggt, Fortnite auf das Handy runterladen und auch wieder spielen. So zumindest die Theorie. Denn Fortnite soll im Sortiment von GeForce Now gelistet werden und zum Download verfügbar sein. Was bedeutet, dass sich hier ein Schlupfloch bietet, um es wieder auf iOS Geräten zu installieren.

Nvidia ist mit dem Angebot nicht alleine

Es ist natürlich Niemandem entgangen, was für ein Eklat der Bann über Fortnite in den Handy App Stores bedeutet hat. So ist Nvidia wohl nicht die einzige Firma die den Titel in ihrem Cloud Service anbieten will. Auch Microsoft überlegt, Fortnite über die xCloud und den Xbox Game Pass verfügbar zu machen, damit Spieler und Kunden der Services sich Fortnite wieder zurück auf ihr Smartphone holen können. Wie seht ihr die Sache? Fehlt euch Fortnite auf den Handys oder zockt ihr sowieso auf anderen Plattformen? Schreibt es uns in die Kommentare.