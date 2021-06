Fortnite Kapitel 2: Crossover mit Star Trek und Superman in Staffel 7?

Fortnite Staffel 7 mit Superman und Star Trek? - (C) Epic Games; Bildmontage: DailyGame

Die „Primal“-Zeit von Fortnite ist bald vorbei und die Alien-Invasion könnte bald beginnen. Anscheinend tanzen bald Charaktere aus Star Trek und Superman am Battle Royale-Schlachtfeld von Fortnite Staffel 7.

Wenn du nicht in Fortnite bist, dann kennt dich niemand. So gut wie jeder Charakter aus der Videospiele- und Kino-Kultur ist die letzten Jahre irgendwann in Fortnite aufgetaucht. Nun dürfte es auch für Superman, Spock, Kirk und Co bald soweit sein, die neben Batman, Master Chief, Deadpool und Co am Schlachtfeld wüten.

Ja, es gibt sie tatsächlich noch: Große Filme, TV-Serien und Videospiele-Charaktere die es noch nicht in Fortnite gibt. Da Aliens scheinbar in der Staffel 7 von Fortnite Kapitel 2 eine große Rolle spielen, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für Star Trek und Superman.

Spock mit Logik in Fortnite?

Fortnite hat über seinen eigenen Discord-Kanal eine Reihe von Hinweisen hinterlassen, was als nächstes kommt: Und alles deutet auf Star Trek. Am offensichtlichsten war das Posten des vulkanischen Grußes. Ein Video mit verschiedenen Sounds wurde ebenfalls gepostet. Noch ein Hinweis gefällig? Die „universelle Übersetzungsfehlfunktion“, ein weiterer Indiz für Star Trek, dass bald ins Fortnite-Universum integriert werden könnte.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Epic Games deutet Superman-Crossover in Fortnite Staffel 7 an

Anscheinend wird neben einen Spock mit Tricorder und Michael Burnham mit „Tränen-Angriff“ auch Superman das Battle Royale-Spiel Fortnite beglücken. Ein Tweet des offiziellen Accounts deutet mit Brille die Ankunft des Mannes aus Stahl an. Dazu gibt es den passenden kryptischen Text. Nicht kryptonisch.

„Auf das Gesicht gelegt, schien uns dieses seltsame Plastikgerät als unkenntlich erscheinen zu lassen“, so der Twitter-Account von Fortnite.

Staffel 7 deutet schon länger die Ankunft von Außerirdischen an. Letzten Monat bekamen einige Spieler digitale Postkarten mit der Nachricht „Sie kommen“. Auf DVDs wurden Ausschnitte von Kornkreisen gezeigt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Ankunft von Superman würde dem Thema der Außerirdischen entsprechen, da er schließlich ein Außerirdischer vom Planeten Krypton ist.

Lange warten müssen wir nicht mehr: Der vollständige Datenupload für Staffel 7 von Fortnite Kapitel 2 findet bereits morgen, am 8. Juni 2021, statt. Auch Loki und Rick & Morty sind im Gespräch als neue Skins für Fortnite!

Fortnite ist jetzt für PC / Windows 10, Konsolen und Smartphones verfügbar.