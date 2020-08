Fortnite: Glitch gibt Spielern unbegrenztes Inventar frei

Fortnite - (C) Epic Games

Es ist eine seltene Sache, wenn ein neues Update für ein Spiel, das so groß wie Fortnite ist, nur einen bemerkenswerten Fehler aufweist. Es sollte also nicht allzu schockierend sein, dass das Joy Ride-Update dieser Woche mehr als nur den Fehler bietet, der Fortnites Autos fliegen lässt. Das Besondere an diesem neuen Glitch ist jedoch, dass die Spieler das Spiel effektiv unterbrechen können, indem sie so viel Ausrüstung tragen, wie sie möchten.

Jeder, der Fortnite schon ein bisschen gespielt hat, versteht den Kampf der Bestandsverwaltung. Da das Spiel den Spielern nur fünf Slots zur Verfügung stellt, müssen sie häufig einige der mächtigsten Waffen und Heilungsgegenstände von Fortnite fallen lassen, um ihre Auslastung besser an die sich ändernde Situation anzupassen. Es ist eine Frustration, dass sie sich jetzt mit einem neu entdeckten Exploit für „unbegrenztes Inventar“ fortbewegen können, und alles, was man benötigt ist ein Fahrzeug und ein Benzinkanister.

Fortnite Glitch bringt größere Inventarleiste

Mehrere YouTuber haben diesen Fehler in den letzten Tagen gezeigt, darunter der bekannte Fortnite Glitch-Hunter „Glitch King“. Nach dem, was sie zeigen, ist der Prozess ziemlich einfach. Zuerst müssen die Spieler einen Benzinkanister und einen Choppa oder ein Boot finden (die nach einer vorübergehenden Deaktivierung aufgrund von Störungen wieder in Fortnite eingesetzt wurden), dann müssen sie das Fahrzeug neben der gewünschten Beute parken und wechseln die Sitze.

Solange sie die Benzinkanister halten, kann man von dort aus so viel Beute aufnehmen, wie man möchte. Diese erscheinen nicht im Inventar, sind aber trotzdem vorhanden. Die Art und Weise, wie dieser Fortnite-Glitch zu funktionieren scheint, ist, dass jede zusätzliche Beute im Grunde genommen unter den Gegenständen versteckt ist, die sich zuvor in den Inventar-Slots befanden. Alle Spieler müssen also nur die ursprünglichen Gegenstände fallen lassen, um auf die neuen zuzugreifen.

So faszinierend die Idee eines unbegrenzten Inventars in Fortnite auch ist, scheint diese Methode nicht sehr praktikabel zu sein. Natürlich besteht die Gefahr, dass andere angreifen, während man versucht, Gegenstände zu halten. Ein Benzinkanister in der Hand ist keine gute Verteidigung.

Wann reagiert Epic Games?

Angesichts der Natur dieses Glitches ist es wahrscheinlich, dass Epic Games es in naher Zukunft reparieren wird, sodass die Spieler nicht lange brauchen, um es auszuprobieren, wie effektiv es für sie ist.

Fortnite kann kostenlos auf Mobilgeräten, PCs, PS4, Nintendo Switch und Xbox One gespielt werden. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X befinden sich in der Entwicklung. In Kürze wird es möglicherweise ein neues Marvel-Crossover geben. Wie ihr alle XP-Münzen in der aktuellen Season findet haben wir euch ebenfalls zusammengefasst.