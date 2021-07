F1 2021 (PC) – Vorab Game Review

F1 2021 © Codemasters, EA SPORTS

Hinweis! Die vollständige Fassung der Review befindet sich derzeit noch in Arbeit und wird daher laufend auf dieser Seite erweitert. Die Wertung am Ende des Artikels spiegelt jedoch bereits die finale Bewertung von F1 2021 (v1.04) wieder. Fazit folgt auch noch.

Die heurige Formel 1 Saison ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Mit Max Verstappen und Lewis Hamilton treffen zwei ebenbürtige Rennfahrer aufeinander, die um jeden Zentimeter kämpfen. Doch bevor das Duell der beiden Kontrahenten in die nächste Runde gehen kann, müssen sich F1-Fans noch 1-2 Wochen gedulden. Wer die Spannung bis zum “Großen Preis von Ungarn” jetzt schon nicht mehr aushält oder die Räderduelle seiner beiden Vorbilder selber einmal nachspielen möchte, hat mit F1 2021 jetzt die Gelegenheit dazu. Aber kann nach dem überragenden Erfolg von F1 2020 der jüngste Ableger der Reihe in dessen Fußstapfen treten? Dazu haben wir das neueste Formel 1-Spiel von Codemasters und EA für euch ganz genau unter die Lupe genommen.

Das realistischste F1 in der Geschichte von Codemasters

Nach dem bereits großartigen F1 2020 war es schwer, mit dem jüngsten Ableger der Serie noch eins draufzusetzen. Doch gerade in puncto Realismus holt F1 2021 nicht nur gehörig auf, sondern sichert sich auch einen direkten Platz am Podium.

Schadensmodell und Safety Car

Eines der wohl größten Highlights ist das von Codemasters überarbeitete Schadensmodell. Bei maximalen Einstellungen lassen sich jetzt nicht nur Heckspoiler, Seitenkästen und Unterböden fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegen, sondern zu harte Bremsmanöver oder ein Schlittern entlang der Planke kann auch schon einmal mit einem zerfetzten Reifen enden. Besonders gut hat uns im Test gefallen, dass höherkantige Curbs jetzt auch in der Lage sind, den Unterboden zu beschädigen. (Tipp: Bei vollständig aktiviertem Schadensmodell einfach mal Kurve 15 in Baku schneiden.) Dass das neue Schadensmodell nicht nur kosmetische Auswirkungen hat, sondern schon kleinste Schäden am Frontflügel dramatische Auswirkungen auf unsere Kurvenlage haben können, erklärt sich eigentlich fast schon von alleine.

Neu ist in F1 2021 auch, dass die Anzahl an frei umherliegenden Trümmerteilen auf der Strecke Auswirkungen auf die Safety Car-Phase hat: Je nachdem, wie hoch wir diese Einstellung (Aus, Reduziert, Standard, Erhöht) vor dem Rennen festlegen, entscheidet sich, ob schon bei wenigen Trümmern auf der Strecke oder erst nach einer Massenkarambolage ein (virtuelles) Safety Car zum Einsatz kommt.

Gameplay und KI

Vor allem am Reifen- und Aerodynamikmodell als auch an der KI versprach Codemasters umfangreiche Änderungen, die uns das Wagen-Setup der beiden letzten Jahre zunichtemachen sollten. Und in der Tat konnten wir hier eine spürbare Besserung – hin zu mehr Realismus – feststellen: So schlittern wir entlang der überarbeiteten Curbs, müssen in langsamen Kurven sparsamer mit dem Gaspedal umgehen und werden in schnellen Passagen auch schon mal bis an den äußeren Rand getragen. Schön: Zwischen vollwertigen Rennstrecken und Stadtkursen gibt es nun auch einen deutlichen Unterschied, was den Grip anbelangt.

Endlich wurde auch die KI verbessert und verspricht harte, aber faire Zweikämpfe, die von Spielern bereits ein paar Kurven im Voraus geplant werden müssen. Hoffnungslose Manöver seitens der KI gehören mit F1 2021 ebenso der Vergangenheit an wie unüberrundbare Gegner – die jetzt deutlich mehr Platz machen.

Steuerung und Schwierigkeitsgrade

Egal ob mit dem Gamepad oder per Lenkrad: F1 2021 fährt sich großartig! Dank der zuschaltbaren Fahrhilfen ist die Steuerung sowohl für Rennsportneulinge als auch F1-Veteranen hervorragend umgesetzt. Die vielen Einstellmöglichkeiten bei Gameplay und KI (durchgängig einstellbar von 0 Sehr leicht bis 110 Ultimativ) erlaubten im Test auch völlig unerfahrenen Spielern, in unter einer Stunde mit durchaus passablen Rundenzeiten in die Punkteränge zu fahren. Mit abgeschalteten Fahrhilfen, aktivierter Experteneinstellungen und dem KI-Schwierigkeitsgrad Experte (80 – 89) gerieten jedoch auch wir alsbald ins Schwitzen.

Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass die F1-Serie von Codemasters nie den Anspruch gestellt hat, eine Hardcore-Simulation sein zu wollen. Damit macht auch der jüngste Ableger in diesem Jahr keine Ausnahme. F1 2021 ist aber so nahe dran wie kaum ein Serienteil davor und gilt als Musterbeispiel unter den Hybrid-Rennspielen – wie der Spagat aus Realismus und Zugänglichkeit für die E-Sport-Szene auszusehen hat.

Optik und Streckendesign

Auch wenn man die optischen Neuerungen von F1 2021 fast schon mit der Lupe suchen muss, wurden dennoch umfassende Änderungen an der Farbgestaltung, Umgebung und bei Regenrennen vorgenommen, sowie alle Strecken einem ausgiebigen Facelift unterzogen – was enorm zur Immersion des Spiels beiträgt, wie man im Vergleichsvideo des professionellen Simracer “SimFahrer” sehr schön erkennen kann:

Die überarbeitete Skybox, Licht- und Nebelverhältnisse, 3D-Grasbüschel neben sowie vereinzelt platzierte Regenpfützen auf der Strecke sorgen insgesamt für ein viel realistischeres Erlebnis. Dass sich aber auch das Streckendesign von F1 2021 nicht länger hinter seinen realen Vorbildern zu verstecken braucht, zeigen die Vergleichsaufnahmen von “SimFahrer” aus Bahrain:

Sound

Durchwegs positiv empfanden wir auch die Neuerungen beim Sound: So ist das Pfeifen des Turboladers in der TV-Perspektive ebenso wahrnehmbar wie die vom Helm gedämpften Geräusche in der Cockpitansicht. Auch wenn dank intensiver Zusammenarbeit mit der F1 sich die Motorensounds laut Codemasters so real wie nur irgend möglich anhören sollen, bleibt festzuhalten, dass der Sound der TV-Kamera-Ansicht im Spiel sich von dessen Pendant aus dem Fernsehen doch deutlich unterscheidet. Laut Codemasters liegt das an den unterschiedlichen Platzierungen der Mikrofone. Und in der Tat: Wer schon einmal Live-Cockpitaufnahmen auf YouTube miteinander verglichen hat, wird schnell feststellen, dass nahezu keine Aufnahme der anderen gleicht. Positiv fielen uns auch die deutlich unterscheidbaren Motorensounds der vier verschiedenen Hersteller auf.

Deutscher Kommentar und Boxenfunk gefielen uns in F1 2021 weniger gut. Wir legen daher jedem F1-Fan nahe, hier auf die wirklich sehr gut gelungene Sprachausgabe aus England (die übrigens mit deutscher Spracheingabe hervorragend harmoniert) umzustellen und bei Bedarf mit deutschen Untertiteln zu spielen. Da fällt es auch kaum auf, dass in der englischen Version der Audioname unseres selbst erstellten Fahrers nicht mit jenem aus der deutschen Fassung übereinstimmt.

Multiplayer

Der Mehrspielermodus in F1 2021 ist umfangreich und bietet neben den fast schon obligatorischen Rennen im lokalen Netzwerk zudem ungewertete Rennen (Freundschaftsspiel), Ranglistenspiele (mit aktiviertem Schaden), (von Spielern erstellte) Ligen und das öffentliche Event. Während wir bei den Fahrhilfen in Freundschafts- oder Ranglistenspielen weitestgehend freie Hand haben, stehen uns diese bei öffentlichen Events an echten Rennwochenenden nur im geringen Ausmaß zur Verfügung: Denn hier müssen wir an den jeweiligen Tagen auch tatsächlich das Freie Training, Qualifying und Rennen im Multiplayermodus (mit aktiviertem Schaden) absolvieren, um – abhängig von unserer Platzierung – jede Menge Erfahrungspunkte (EP) abzustauben. Aber vor allem die Wertungsrennen bei den öffentlichen Events führten dank einiger Bugs zu Frust bei den Fans.

Splitscreen

Im Splitscreen-Modus haben wir die Möglichkeit zu zweit einzelne Rennen, Rennwochenenden oder gar ganze F1- oder F2-Meisterschaften gemeinsam zu fahren. Fahrhilfen und Kameraeinstellung sind dabei individuell konfigurierbar – womit es auch ungeübteren Spielern möglich ist, gegen Asphaltvirtuosen anzutreten. Die Rückspulfunktion ist im Splitscreen-Modus jedoch deaktiviert.

Systemabstürze, Bugs und “Fehlercode NM14”

In den Communities häufen sich die Berichte über Systemabstürze, Bugs und Verbindungsfehler beim Multiplayer:

Ein besonders perfider Bug – der die Speicherstände von Spielern in MyTeam korrumpierte – wurde mit Update 1.04 noch am selben Tag des offiziellen Releases behoben. Leider deaktivierte selbiges Update aber auch das Raytracing (eine Form der Echtzeitberechnung von Schatten und Reflexionen) auf der PS5 – was zu weiterem Unmut führte.

– der die Speicherstände von Spielern in MyTeam korrumpierte – wurde mit noch am selben Tag des offiziellen Releases behoben. Leider deaktivierte selbiges Update aber auch das (eine Form der Echtzeitberechnung von Schatten und Reflexionen) auf der – was zu weiterem Unmut führte. Ebenfalls alle Next-Gen-Konsolen (Xbox Series X/S und PS5) sowie einen unserer beiden Test-PCs betreffend berichten viele Spieler, dass sich derzeit keine Sprachbefehle an die Boxencrew übermitteln lassen – was die Kommunikation ausschließlich über Tastendruck zusätzlich erschwert.

an die Boxencrew übermitteln lassen – was die Kommunikation ausschließlich über Tastendruck zusätzlich erschwert. Besonders ärgerlich sind auch die Ausfälle von Force Feedback – die hauptsächlich Lenkräder von Thrustmaster (wir haben in unserer Vorberichterstattung von dieser Marke abgeraten) betreffen sollen. Mit unserem Logitech G920 hatten wir im Test jedoch keinerlei Probleme. Die Entwickler haben zudem eine Liste aller unterstützten Geräte in ihrem Forum veröffentlicht: Spieler, deren Lenkrad in dieser Liste aufgeführt ist, und die unter diesem Bug leiden, wird nahegelegt, “die alten Treiber zunächst zu deinstallieren, dann das System neu zu starten und erst zum Schluss die neuen Treiber zu installieren”. Sollte das Problem danach weiterhin bestehen, bitten die Entwickler um einen vollständigen Bugreport auf ihrer Seite – siehe Tutorial . Aufgrund dieses Fehlers mussten wir die Steuerung um 1 Punkt abwerten.

– die hauptsächlich Lenkräder von (wir haben in unserer Vorberichterstattung von dieser Marke abgeraten) betreffen sollen. Mit unserem Logitech G920 hatten wir im Test jedoch keinerlei Probleme. Die Entwickler haben zudem eine Liste aller unterstützten Geräte in ihrem Forum veröffentlicht: Spieler, deren Lenkrad in dieser Liste aufgeführt ist, und die unter diesem Bug leiden, wird nahegelegt, “die alten Treiber zunächst zu deinstallieren, dann das System neu zu starten und erst zum Schluss die neuen Treiber zu installieren”. Sollte das Problem danach weiterhin bestehen, bitten die Entwickler um einen vollständigen Bugreport auf ihrer Seite – siehe Tutorial . Aufgrund dieses Fehlers mussten wir die Die teils stark beeinflussenden Mikroruckler , die bei jeder Steuerungsübergabe an den Spieler stattfinden, konnten auch wir auf beiden Testsystemen beobachten und haben zu einer Abwertung beim Gameplay um 1 Punkt geführt.

, die bei jeder Steuerungsübergabe an den Spieler stattfinden, konnten auch wir auf beiden Testsystemen beobachten und haben zu einer geführt. Die oftmals berichteten Systemabstürze in F1 2021 können wir jedoch nur bedingt bestätigen – innerhalb von 30 intensiv getesteten Spielstunden erlebten wir gerade einmal zwei Abstürze. Beide Male davon während wir uns im Menü befanden.

in können wir jedoch nur bedingt bestätigen – innerhalb von 30 intensiv getesteten Spielstunden erlebten wir gerade einmal zwei Abstürze. Beide Male davon während wir uns im Menü befanden. Bleibt noch der Multiplayer : Mit Fehlercode NM14 erlebten wir einen der am häufigsten aufgetretenen Fehler im Spiel. Dieser Verbindungsfehler tritt willkürlich auf und hat die Auswirkung, dass wir uns bei Ranglistenspielen und öffentlichen Events nicht mit der Lobby verbinden können. Was bei Ranglistenspielen bestenfalls ein lästiges Hindernis darstellt, gestaltet sich vor allem bei öffentlichen Events am Rennsonntag als allzu großes Problem: Diese Rennen finden teils im 60-Minuten-Takt statt. Erhalten wir beim Versuch an diesen Rennen teilzunehmen den Fehlercode NM14, müssen wir weitere 60 Minuten warten , um einen nochmaligen Verbindungsversuch zu starten.

: Mit erlebten wir einen der am im Spiel. Dieser Verbindungsfehler tritt willkürlich auf und hat die Auswirkung, dass wir uns bei Ranglistenspielen und öffentlichen Events nicht mit der Lobby verbinden können. Was bei Ranglistenspielen bestenfalls ein lästiges Hindernis darstellt, gestaltet sich vor allem bei öffentlichen Events am Rennsonntag als allzu großes Problem: Diese Rennen finden teils im 60-Minuten-Takt statt. Erhalten wir beim Versuch an diesen Rennen teilzunehmen den Fehlercode NM14, müssen wir , um einen nochmaligen Verbindungsversuch zu starten. Weit weniger häufig, aber dafür umso lästiger, ist der “Bitte warten”-Glitch, der sporadisch vor oder nach einem Event (Training, Qualifying, Rennen) auftreten kann und sich auch nicht abbrechen lässt. In einem extremen Fall beendete die gesamte Lobby das Spiel, weil wir auf 1 Spieler über 5 Minuten warten mussten. Hier wäre es schön, wenn Codemasters nachbessert und wir entweder die Möglichkeit hätten, auch ohne Strg+Alt+Entf die Verbindung zu beenden oder solche Spieler noch während des Verbindungsversuchs aus der Session zu kicken. Der “Bitte warten”-Glitch und “Fehlercode NM14” trüben trotz umfangreicher Mehrspielermodi und der hervorragend gelungenen Koop-Karriere das Erlebnis so nachhaltig, dass wir uns gezwungen sahen, F1 2021 in puncto Multiplayer nur mit 7 von 10 möglichen Punkten zu bewerten.

