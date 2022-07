Ergebnisse des Online CS:GO-Turniers

Ein großes Turnier um den Haupt-Shooter im eSports ist zu Ende gegangen. Sich 16 der besten Teams sollten in Köln versammeln, um bei ESL One: Cologne zu spielen. Aber 2021 die Pandemie hat Anpassungen an der Agenda vorgenommen. Der ESL-Turnierbetreiber musste einen Ausweg suchen. Infolgedessen wurde die Meisterschaft online verlegt – eine klare und logische Entscheidung. Aber was ist mit der Tatsache, dass die CS:GO-Weltrangliste aus Teams besteht, die oft in verschiedenen Zeitzonen angesiedelt sind? Die Veranstalter teilten das Preisgeld von einer Million Euro in vier Teile auf. Jeder von ihnen wurde in eine von vier Regionen geschickt, in der er schließlich seine Version von ESL One: Cologne Online spielte.

Europa – Preispool liegt bei $ 325.000

Sie müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass ESL die GUS-Region nicht als Top-Kampfeinheit betrachtet, daher werden Teilnehmer aus unseren Weiten zum europäischen Fleischwolf geschickt, wo es genug von ihren Giganten gibt. Seit kurzem gibt es in der GUS nur noch einen Verein, der mit den Top-Teams der Welt auf Augenhöhe konkurrieren kann – Natus Vincere. Sobald das ukrainische Team in die europäische Division von ESL One: Cologne einstieg, richteten sich alle Augen des Publikums darauf, aber nicht lange.

Gemäß dem Format der europäischen Division war die Gruppenphase so etwas wie ein Playoff: Zunächst wurden die Teams in Paare aufgeteilt, der jeweilige Verlierer fiel in die untere Gruppe, wo bereits Relegationsspiele ausgetragen wurden. Infolgedessen schafften es von 16 Teams, die an der Gruppenphase teilnahmen, nur 8 in die klassischen Playoffs, und leider war NAVI nicht darunter.

Der ukrainische Klub besiegte mousesports (2:1) im Eröffnungsspiel, erwies sich in den folgenden beiden Spielen jedoch als schwächer als Complexity (0:2) und Ninjas in Pyjamas (0:2). Für eine solche Leistung erhielt das Team 4,5 Tausend Dollar, was seinen Ambitionen überhaupt nicht entspricht.

Die Aufmerksamkeit des Publikums richtete sich auf die dänischen Teilnehmer der Meisterschaft. Laut der Statistik zieht bester CS:GO Spieler vor, nur die beste Bewaffnung zu nutzen. Nicht zu vergessen ist die Strategie. Für die Turnieren haben Teams viel geübt und vorbereitet. Und wenn man vor 6 Monaten noch an Astralis denken konnte, sind die ehemaligen Top 1 jetzt nur noch ein schwacher Schatten ihrer selbst. Das Team mit dem heroischen Namen Heroic leuchtete im virtuellen Köln auf. Die Dänen standen in der Gruppenphase kurz vor dem Scheitern, als sie durch eine Niederlage gegen G2 Esports (1:2) aus der Upper Bracket ausschieden. Doch das junge Team von Nikolai HUNDEN Petersen riss sich zusammen und gab eine Serie von 4 Siegen in Folge heraus. Fnatic (2:0), Spieler, die NAVI Complexity (2:0), G2 Esports (2:1) und Team Vitality (3:0) beleidigten, gerieten unter ihren Druck. Heroic nahm den Hauptpreis (150.000 US-Dollar) entgegen, während sie zu Hause vor ihren Computern saßen. Hier ist die Bestätigung.

Verteilung des Preisfonds

Heroisch – $ 150.000;

Teamvitalität – $ 50.000;

G2 Esports, Ninjas im Pyjama – im Wert von $ 25.000;

Complexity Gaming, OG, Astralis, Sprout – $ 11.500;

Natus Vincere, MAD Lions, Fnatic, FaZe Clan – im Wert von $ 4.500;

BIG, mousesports, Team Heretics, MIBR – im Wert von $ 2.750.

Nordamerika – Preispool: $ 135.000

In dieser Division gab es nur eine akute Frage – ob der aktualisierte Kader von Team Liquid Evil Geniuses schlagen könnte. Ich konnte nicht. Zunächst unterlagen die „Liquid“ in ihrer Gruppe den „Evil Geniuses“ mit 0:2. Später trafen die Teams im Finale aufeinander, wo sie einen Thriller für fünf Maps austeilten und ständig die Decke zogen. Infolgedessen konnten die Spieler von Evil Geniuses das Meisterschaftspreisgeld „einpacken“.

Verteilung des Preisfonds

Böse Genies – $ 65.000;

Team Liquid – $ 30.000;

Chaos Esports Club, FURIA Esports – $ 12.500;

100 Diebe, Cloud9 – $ 5.000;

G Esports, Triumph – $ 2.500.

Ozeanien – Preispool: $20.000

Die Zusammensetzung der Teilnehmer (4 Teams) und die Größe des Preisgeldes (nur 20.000 Dollar) deuten offen gesagt darauf hin, dass die Division Ozeanien weit davon entfernt ist, führend zu sein. Tatsächlich wurde es mit einem Ziel zusammengestellt – ein lokales Publikum nicht speziell für die Spiele der örtlichen Vereine, sondern für das Turnier als Ganzes zu gewinnen. Schließlich ist selbst der unangefochtene Anführer der Renegades-Division nicht mit NAVI zu vergleichen. Es gab keine Intrigen. Renegades gewann jedes Match, ohne eine einzige Karte zu verlieren. Das australische Team gewann den Hauptpreis von 10.000 US-Dollar, ohne auch nur ins Schwitzen zu geraten.

Fazit

