Wer online sein Glück versuchen will, sucht sich eines der zahlreichen Online Casinos. Im Internet gibt es mittlerweile eine wohl vierstellige Auswahl an Spielautomaten. Thematisch wird dabei schon lange alles abgedeckt – vom alten Ägypten bis zum klassischen Früchte-Slot. Die Frage ist, ob auch Fans von PC-Games bzw. speziell von E-Sports in den Online Spielstätten auf ihre Kosten kommen. Wir haben geprüft, ob es für League of Legends, Counter Strike und Dota 2 eigene Slot-Machines oder andere Casino Spiele gibt. Unsere Erkenntnisse präsentieren wir im folgenden Ratgeber.

E-Sports in Casino-Spielen bisher kaum vertreten

Eine ausführliche Recherche hat ergeben, dass es zumindest aktuell für kaum ein erfolgreiches PC-Game einen entsprechenden Online Spielautomaten gibt. So haben wir bei unserer Suche weder für Counter Strike, noch für League of Legends, Dota 2 oder Hearthstone eine eigene Slot-Machine ausfindig machen können. Über die Gründe hierfür kann man wohl nur spekulieren. Wir denken, dass es daran liegt, dass die Spieleentwickler wie zum Beispiel NetEnt, Microgaming oder Evolution Gaming schlichtweg keine Lizenzen von den Rechteinhabern erhalten, um entsprechende Spiele unter dem Namen auf dem Markt bringen zu dürfen. Dementsprechend weichen die Provider aus und entwickeln andere – manchmal sehr ähnliche Spiele. Erst 2017 sind zum Beispiel zahlreiche erfolgreiche Novoline-Spiele aus lizenzrechtlichen Gründen vom Markt verschwunden.

Was sind besonders beliebte Spielautomaten im Online Casino?

Zu den besonders beliebten Slot-Machines in den meisten Online Casinos gehören aktuell insbesondere die Jackpot-Hits Mega Moolah und Mega Fortune. Das Besondere hierbei ist, dass die mögliche Gewinnsumme hier nicht selten die Marke einer Million Euro übersteigt. Des Weiteren entscheiden sich täglich tausende Spieler für den Slot-Hit Book of Dead.

Deutlich verbreiteter als Slots über PC-Games sind übrigens Casino Spiele zu erfolgreichen Filmtiteln. So gibt es etwa den Planet of the Apes Slot, den Paranormal Activity Slot sowie den Rocky Slot. Am besten suchen Sie sich in Ruhe ein lizensiertes Online Casino aus und stöbern dann Schritt für Schritt durch die Spielauswahl. Nicht selten werden von den Anbietern mehrere hundert, manchmal sogar deutlich über 1.000 Games präsentiert.