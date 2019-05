Immer wenn ein Online-Casino einen neuen Softwareanbieter für Spiele auf der Website hinzufügt, zieht es immer einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Wenn eine Domain mehrere Spiele unterschiedlicher Softwareanbieter hinzufügt, verursacht das einen Sturm in den Medien. So ist es auch bei bitcoincasino.io diese Woche, nachdem sich drei neue Entwickler von Casinosoftware gemeldet hatten, um den Spielern auf der Website Spiele anzubieten.

BitcoinCasino.io hat vielleicht als einfaches Kryptowährungs-Casino begonnen, aber es ist schnell gewachsen und bietet nun Spiele von über 26 verschiedenen Anbietern. Die letzten drei Anbieter, die jetzt Teil des Spielangebotes sind, gehören No Limit City, Yggdrasil Gaming und einer der weltweit führenden Softwareanbieter: Net Entertainment.

Net Entertainment wird Teil des Casinos

Es gibt kaum größere Anbieter von Online-Casino-Software als Net Entertainment. Den skandinavischen Spiele-Riesen gibt es seit 1996, und in den letzten zehn Jahren hat er Microgaming als Top-Entwickler von Casinospielen online einen harten Wettbewerb geboten.

Obwohl die Sammlung der NetEnt-Spiele noch nicht auf der Website verfügbar ist, kursieren Gerüchte darüber, welches Deal BitcoinCasino.io mit den Riesen abgeschlossen hat. Es wird wohl eine große Sammlung von NetEnt-Slotspielen verfügbar sein, aber es könnte auch passieren, dass Live-Dealer, Tischspiele und progressive Jackpot-Spiele den Ausschlag geben. Es wird auch wahrscheinlich, dass die Spiele nur für Nutzer der FIAT-Währung verfügbar sein werden, aber nicht für diejenigen, die mit Bitcoins und anderen Kryptowährungen einzahlen und wetten.

Auch Yggdrasil geht bei BitcoinCasino.io live

Ein Entwickler, dessen Spiele bereits online bei BitcoinCasino gespielt werden können, ist Yggdrasil. Der Gastgeber der neuen Yggdrasil-Slots, der diesen Monat auf der Website debütiert, bietet unvergessliche Spiele und Aktivitäten wie Vikings Go to Hell, Vikings Go Berzerk und Vikings Go Wild, sowie andere Top-Titel wie Wolf Hunters, Rainbow Ryan, Penguin City und ein progressives Spiel, Ozwin’s Jackpots.

Andere nennenswerte Spiele von Yggdrasil, die eine Wette wert sein können, sind Orient Express, Nitro Circus, Power Plant, Spiña Colada, Reptoids, Valley of the Gods, Tut’s Twister und Winter Berries. Rund 20 Top-Spiele dieses Anbieters sollten nun auf der Internet-Wettseite spielbar sein.

Es gibt auch Platz für No Limit City Spiele

No Limit City hat sich auch an der Aktion des Online-Casinos beteiligt. Obwohl es No Limit City erst seit wenigen Jahren gibt und anfangs nur bei prominenteren Anbietern zur Verfügung stand, hat sich der Entwickler mittlerweile von den Fesseln gelöst und ist zu einem bedeutenden eigenständigen Akteur geworden. Der neueste Deal mit BitcoinCasino.io zeigt das.

Obwohl das Angebot dieses Entwicklers im Vergleich zu einigen der Konkurrenten recht klein ist, stehen die meisten der von ihnen entwickelten bekannten Titel nun zum Spielen auf der Website zur Verfügung. Dazu gehören Titel wie Wixx, Tesla Jolt, Ice Ice Yeti, Fruits, Coins of Fortune und der äußerst beeindruckende Tombstone Slot.

Versuchen Sie Ihr Glück bei mehr als 3000 Glücksspielen auf der Website

Mit den neuen Slotspielen von NetEnt, Yggdrasil und No Limit City verfügt das Online-Casino nun über eine Sammlung von über 3000 Spielen. Dieses Angebot ist wesentlich umfangreicher als bei fast jedem anderen Bitcoin-Casino und auch als bei vielen gewöhnlichen Online-Casinos.

Neben Slot-Spielen umfasst die Riesenauswahl an Titeln auch Casino-Spiele mjit Live-Dealer, Roulette, Poker, Jackpot- und Kartenspiele. Andere Entwickler, deren Titel den Spielern ebenfalls zur Verfügung stehen, sind BetSoft Gaming, Evolution Gaming, Habanero, Iron Dog Studio, iSoftBet, Microgaming, Quickspin und mehr als ein Dutzend andere.