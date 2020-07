Eine neue PlayStation 5-Funktion ist online durchgesickert

So sieht die Sony PlayStation 5 (PS5) aus.

Eine wichtige neue PlayStation 5-Funktion namens „Aktivitäten“ scheint online durchgesickert zu sein. Es gibt seit langem Gerüchte, dass Sony eine umfassende Überarbeitung der Benutzeroberfläche der PS5 plant, aber nicht viel mehr als den Startbildschirm der Konsole preisgibt.

In einer heute veröffentlichten Vorschau von Gamereactor.eu für die Nacon-Rennsimulation WRC 9 oder WRC 9: World Rally Championship wurde eine PS5-Funktion namens „Aktivitäten“ besprochen. In dem Artikel, der inzwischen von der Website entfernt wurde, wurden Aktivitäten als „Sofort-Deeplink“ -Funktion beschrieben, mit der Spieler in WRC 9 „direkt über das Menü der Konsole“ in „bestimmte Rennen“ springen können.

Dies ist technisch gesehen nicht das erste Mal, dass Fans von einer solchen PS5-Funktion hören, aber es ist das erste Mal, dass Gamer sie als „Aktivitäten“ bezeichnen. In einem Interview mit Wired im Oktober 2019 bestätigte der Systemarchitekt Mark Cerny, dass die PS5 ein schnelleres Laden von Spielen ermöglicht. Cerny beschrieb eine Funktion, mit der Spieler im Mehrspielermodus eines Spiels schnell eine Liste der „verbindbaren Aktivitäten“ sehen können, während Spiele mit Einzelspieler-Inhalten den Spielern zeigen können, welche Missionen verfügbar sind und welche Beute sie erhalten könnten, um sie abzuschließen.

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnL Archive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQ — Gematsu (@gematsucom) July 28, 2020

Es bleiben jedoch größere Fragen offen, wie viele Spiele diese Funktion unterstützen und wann Sony sie offiziell veröffentlichen wird. Es ist nicht schwer zu glauben, dass auch andere Rennspiele wie Codemasters Dirt 5 diese Funktion nutzen könnten. Auch der Exklusiv-Titel Gran Turismo 7 könnte auf diese neue Funktion zurückgreifen.