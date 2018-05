Im Prinzip war für sehr viele Fans das Spiel Stalker 2, ein moderner Ego-Shooter, schon längst gestorben oder zumindest nicht mehr in den Köpfen präsent. Das hatte damit zu tun, dass es eigentlich schon im Jahr 2012 releast werden sollte, doch daraus wurde nichts. Nun gibt es jedoch wieder ein Lebenszeichen, denn das zugehörige Entwicklerstudio GSC Game World hat auf seiner Website veröffentlicht, dass die Arbeiten am Spiel wieder aufgenommen worden sind.

Release des neuen Spiels ist für das Jahr 2021 geplant

Was lange währt, wird endlich gut, oder könnte es zumindest so werden – so könnte man die Geschichte des schon längst in Vergessenheit geratenen Spiels Stalker 2 beschreiben. Während viele Fans schon seit dem April des Jahres 2012 auf das Spiel gewartet hatten, wurden sie letztlich enttäuscht. Nun ist jedoch wieder Hoffnung aufgekommen, denn das zugehörige Entwicklerstudio GSC Game World hat die Entwicklung des Spiels wieder aufgenommen. Das kann der offiziellen Webseite entnommen werden. Geplant ist der Release des neuen Shooters für das Jahr 2021. Es ist also noch genügend Zeit, so viel Entwicklungszeit zu investieren, dass das Spiel zu einem Erfolg wird. Hier einmal der „Werdegang" des Spiels Stalker 2:

Ursprünglich wurde die neue Shooter-Edition im August des Jahres 2010 angekündigt Geplant war spätestens eine Veröffentlichung zwei Jahre später

Leider wurde aus der rechtzeitigen Veröffentlichung nichts, denn es gab infolge der Planung immer wieder größere Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Diese führten schließlich auch dazu, dass die Entwicklung ganz auf Eis gelegt worden ist.

Inzwischen hat das Spiel auch eine eigene Website bekommen

Dass jetzt allerdings ernsthaft an dem Spiel gearbeitet wird, bestätigen zwei kleine aber wichtige Details:

Auf der Webseite des Entwicklerstudios ist das Spiel in der Rubrik „In Entwicklung“ aufgeführt Außerdem ist inzwischen eine eigene Homepage für das Spiel online gegangen

Wer sich als Fan auf der separaten Homepage für das Spiel irgendwelche tiefergehenden Informationen erhofft, wird bis dato allerdings noch enttäuscht. Vielmehr ist die Präsenz dazu gedacht, künftige Updates darzustellen. Dass das Spiel spätestens im Jahr 2021 auf den Markt kommen wird, bestätigt jedoch auch der Zusatz auf der Webseite in Form von „2.0.2.1.“. Relevante Details zum Spiel werden bis dato schon von allen Seiten erwartet.

Faszination bei Ego-Shootern ist nach wie vor ungebrochen

Möglicherweise werden diese auf der noch bevorstehenden E3 bekanntgegeben. Diese findet allerdings erst Mitte des nächsten Monats statt, genauer gesagt am 10. bis 12. Juni. Fraglich ist somit noch, welche Gründe nun überhaupt dazu geführt haben, die Arbeit an dem Spiel wieder aufzunehmen. Zum einen dürfte eine immer noch recht ausgeprägte Begeisterung für Ego-Shooter allgemein ein gewichtiger Anlass gewesen sein. Außerdem bekam das ursprüngliche Spiel „S.T.A.L.K.E.R.“ allgemein auch sehr gute Kritiken:

Es sei vor allem geprägt durch nachdenkliche aber auch spirituelle Elemente

Die Konstruktion bei der Erzählung sei sehr ausgereift

Die Atmosphäre, kreiert durch Bild und Ton, sei qualitativ sehr hochwertig

Bleibt also abzuwarten, was der neue „atmosphärische Shooter“ tatsächlich können wird. Man darf gespannt sein.

