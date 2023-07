Echte E-Sports-Fans setzen 2023 auf diese Spiele

E-Sports hat sich einen Platz auf dem Treppchen der iGaming-Branche erarbeitet. Immer mehr Spiele kommen heraus und animieren zum Sport in der virtuellen Welt. Zwar ist dies kein Ersatz dafür, in echt über den Platz zu laufen und mit Freunden auf Tor- oder Punktejagd zu gehen, jedoch bieten die E-Sports eine spannende Abwechslung in der Sportler-Szene. Eigene Ligen haben sich weiterentwickelt – genauso wie Profispieler, die jetzt auch an der Konsole zu finden sind.

Fließender Übergang von E-Sports-Spielen zu Sportwetten

Sportwetten sagen den meisten Menschen etwas. Hier wettet man auf die Fußballspiele am nächsten Wochenende. Regionalligen, Bundesliga, Weltmeisterschaften oder andere Top-Ligen werden bei den Online Sportwettenanbietern gelistet. Neben den echten Sportarten, die von Menschen aus Fleisch und Blut ausgeübt werden, hat sich auch der E-Sport, dank der enormen Popularität, in die Wettszene geschlichen. Mit einem Interwetten Gutschein kann selbst getestet werden, ob einem das Wetten auf reale oder virtuelle Sportevents zusagt. Dabei ist der Ablauf der Wetten gleich. Sportfans, Wettfans und iGamer haben hier einen gemeinsamen Nenner gefunden.

3 Top Spiele für den PC, die Konsolen oder das Handy in 2023

Die Auswahl an Spielen zum Thema Sport ist natürlich riesig. Die millionenstarke Spielergemeinschaft erwartet jährlich neue Spiele oder Folgeversionen erfolgreicher Games wie Gran Turismo oder FIFA – zwei Spiele, die in keiner Bestenliste fehlen dürfen. Doch auch andere interessante Spiele wie Golf Story verdienen eine Erwähnung, denn sie bringen Abwechslung in die Szene. Nicht nur Fußball und Motorsport lassen sich wunderbar an der Konsole oder am PC spielen, sondern auch Golf, bei dem einige strategische Denkweisen gefordert sind.

Gran Turismo 7

Es ist bereits die siebte Auflage des rasanten Spiels, und es scheint, dass die Gamer vom Motorengeheul einfach nicht genug bekommen können. Diesmal gibt es wieder neue Autos mit noch stärkeren Motoren. Sogar die ersten Elektroautos sind vertreten. Wie immer stehen legendäre Rennstrecken zur Wahl. Außerdem gibt es einige Oldtimer Autos, bei denen echte Fans weiche Knie bekommen. Gran Turismo 7 wird sich dem Erfolg der vorangegangenen Versionen anschließen.

Golf Story

Golf Story ist ein etwas anderes Spiel, das sich überraschend unter den besten Games befindet. Dieses Spiel wird auf der Nintendo Switch gespielt. Der Spieler schlüpft in die Hauptfigur, einen Golfspieler, der alles geben muss, um den letzten Schlag auszuführen. Die Spielführung ist interessant anders und bringt immer wieder neue unerwartete Elemente. Man kann hier allein spielen oder online an Turnieren teilnehmen. Das bringt nochmal eine zusätzliche Ebene ins Spiel, die den Wettkampfgeist vorantreibt.

FIFA 23

Alle Fußball-Fans, die auch hin und wieder zocken, werden von FIFA gehört haben. Das Spiel kommt schon seit einigen Jahren heraus. Jede Version bringt neue Funktionen mit sich, bald ändert sich auch der Name. Die Spieler werden sowohl in der Optik als auch in den Bewegungsabläufen immer realistischer. Die Gamer können sich eine eigene Top-Mannschaft zusammenstellen. Die Spielfiguren übernehmen die Eigenschaften der realen Profispieler. In mehr als 100 Stadien finden virtuelle Austragungen statt, bei denen Mannschaften aus über 30 Ligen teilnehmen. Eine Parallelwelt zu den echten Fußball-Verbänden, die es weltweit gibt.

An die Tasten und Konsolen

Mit diesem kleinen Einblick wird klar, dass die iGaming-Branche auch dieses Jahr wieder spannende Spiele hervorgebracht hat. Ob im Einzelspieler-Modus, mit Freunden oder online mit der ganzen Welt gespielt wird, hängt von den Vorlieben der Zocker ab. Wer sich nicht fit genug fühlt, selbst zu spielen, kann immerhin noch auf die Ergebnisse tippen und dort die Spannung hautnah erleben.