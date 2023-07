EA Sports FC: Nintendo Switch-Version zieht mit anderen Plattformen gleich

EA Sports FC Fakten

Große Neuigkeiten für Nintendo Switch-Besitzer! EA und Nintendo haben bekannt gegeben, dass die diesjährige Ausgabe des EA-Fußballspiels, EA Sports FC 24, endlich den beliebten Ultimate Team-Spielmodus auf Nintendo Switch bringt. Damit wird es das erste Mal sein, dass Fußball-Fans auf der Switch dieselben Funktionen genießen können wie auf anderen Plattformen.

Bisher hatten die FIFA-Spiele auf der Nintendo Switch in Bezug auf Funktionen und Gameplay-Funktionen hinterhergehinkt und wurde als “Legacy Edition” bezeichnet. Doch mit EA Sports FC 24 ändert sich das. Nicht nur wurde das Spiel auf der Frostbite-Engine für die Nintendo Switch entwickelt, sondern es enthält auch Funktionen, die in früheren Versionen des Spiels gefehlt haben.

Der Ultimate Team-Modus ist ein langjähriger Favorit der FIFA-Fans und ermöglicht es dir, dein eigenes Traumteam aus Spielern aus aller Welt zusammenzustellen. Mit EA Sports FC 24 kannst du nun auch auf der Nintendo Switch in den Genuss dieses Spielmodus kommen.

