E-Sports und Wetten – diese Regelungen gelten

Der elektronische Sport wird immer beliebter und dafür gibt es eine Vielzahl an Gründen, denn E-Sport ist nicht nur äußerst spannend, er ist darüber hinaus in der Lage, Spieler sowie Zuschauer in andere Welten zu tragen. Von FIFA bis hin zu Counter Strike und League of Legends, die Auswahl im E-Sport-Sektor ist in der Tat groß. Aufgrund dieser Vielseitigkeit ist es inzwischen möglich, Wetten auf die Ergebnisse im E-Sport abzuschließen.

Für das erfolgreiche Abschließen von Sportwetten im Bereich des E-Sports ist es jedoch empfehlenswert, sich gut mit dem Sport auszukennen. Der virtuelle Sport hat in den vergangenen Jahren Top-Athleten hervorgebracht. Darum ist der E-Sport immer spannender geworden und da es unterschiedliche Spiele gibt, welche die Massen begeistern, können Wetten auf sehr facettenreiche Games abgeschlossen werden.

Was gibt es beim E-Sport zu beachten?

Der E-Sport hat sich im Laufe der Zeit etabliert und selbstverständlich haben sich die Sportler ein hohes Ansehen erspielt. Das war jedoch nicht immer so, denn bis vor ein paar Jahren galt der E-Sport als Spielerei von Nerds. Nun verdienen E-Sportler bei großen Teams sehr viel Geld und genießen eine weltweite Bekanntheit. Die Fanbase für den E-Sport ist stetig gewachsen und wächst noch immer. Demzufolge ist es kein Wunder, dass E-Sports-Turniere in aller Welt ausgetragen werden.

Wer diesen elektronischen Sport immer noch als Spielerei bezeichnet, der sollte sich dringend mehr über diese Tätigkeit informieren. Es gibt viele Studien, welche belegen, dass man als E-Sportler eine ausgezeichnete Hand-Augen-Koordination benötigt und in der Lage sein muss, über Stunden eine hohe Konzentration an den Tag zu legen. Da zahlreiche Games zudem in Teams gespielt werden, muss auch eine ausgeprägte Teamfähigkeit sowie Kommunikationsfähigkeit vorhanden sein. Ein Großteil der Arbeit als E-Sportler findet über das Internet statt, und deswegen muss ein Umgang mit modernen Medien wie Instagram und Co. zum Tageswerk gehören. Die E-Sportler weisen teilweise eine große Zahl an Followern auf und sind stets im World Wide Web präsent.

Immer mehr Medienaufmerksamkeit für E-Sport – auch Wetten sind möglich

Die Medienaufmerksamkeit bezieht sich aber nicht nur auf das Netz. Bei öffentlichen Live-Events auf den Bühnen der Welt kommen die E-Sportler auch mit Fernsehkameras und in diesem Zusammenhang auch mit Reportern in Kontakt. Das Führen von Interviews erfordert Training und auch diesem Fakt muss sich so mancher Sportler stellen. Inzwischen gibt es E-Sport-Veranstaltungen, bei welchen Tausende Zuschauer live vor Ort anwesend sind. Dies zeugt davon, wie groß der Hype um diesen Sport ist. Es handelt sich aber keineswegs um eine Eintagsfliege, denn der Hype hält seit Jahren an und ein Ende des Erfolgs von E-Sport ist nicht in Sicht.

Der erhöhten Medienaufmerksamkeit ist es zu verdanken, dass die Möglichkeit vorhanden ist, Wetten auf die Ergebnisse im E-Sport-Bereich zu setzen. In dieser Hinsicht besteht eine tolle Auswahl, denn je nach Game gibt es die unterschiedlichsten Wettoptionen. Man kann nicht nur auf den Gesamtsieg eines Spielers oder Teams wetten, sondern auch auf diverse Aspekte rund um den aktiven Verlauf des Games. Wer erzielt in der nächsten Runde die meisten Punkte? Welcher Spieler steckt die wenigsten Deaths ein? Gibt es einen Spieler, der alleine das komplette gegnerische Team ausschaltet? All diese und noch viele andere Wettvarianten stehen zur Verfügung. Auf diese Art ist auch das Wetten auf E-Sport sehr vielseitig.

Muss man sich beim Wetten auf E-Sport-Ergebnisse mit dem elektronischen Sport auskennen?

Es schadet nicht, wenn man gewisse Fachkenntnisse vom E-Sport vorweist. So ist es sinnvoll, sich genau darüber zu informieren, welche Spieler und Teams einen Lauf haben. Es ist wie bei anderen Sportarten auch: ein gutes Training sowie natürliches Talent sorgen dafür, dass echte Champions geboren werden. Im E-Sport-Sektor gibt es eine Vielzahl an talentierten Gamern, welche über Jahre hinweg große Erfolge feiern. Weiterhin sind je nach Game diverse Teams an der Weltspitze und daher immer gute Kandidaten für Wetteinsätze.

Tatsächlich gilt es als lohnenswert, sich ein wenig mit der Thematik zu beschäftigen, ehe man plant, Wetten auf E-Sport zu platzieren, denn wer sich auskennt, hat Vorteile auf seiner Seite und kann sich die Favoriten bei einer Partie aussuchen. Ein großer Pluspunkt besteht darin, dass man sich über das Internet schnell informieren kann, welche Spieler und Teams zur Elite gehören. Überdies gibt es mit der Unterstützung von Video- und Streaming-Plattformen wie YouTube oder Twitch die Chance, die Athleten live beim Gaming zu beobachten oder alte Partien nachzusehen.

Die Richtlinien und Regeln der einzelnen Wettportale beachten

Wer das Vorhaben hat, auf E-Sport-Games zu wetten, der sollte sich mit den jeweiligen Richtlinien und Regeln der einzelnen Wettportale beschäftigen. Natürlich ist es nur möglich, auf aktuelle bzw. zukünftige Games zu wetten. Die Wettportale liefern in der Regel eine gute Übersicht hinsichtlich bevorstehender Partien. Abgesehen davon muss man sich an die Altersregelungen der Wettportale halten. Auszahlungsregeln, Boni und weitere Aspekte sind portalbezogen.

Wenn man auf eine bereits laufende Partie wettet, kann es dazu kommen, dass sich die Quoten im Verlauf des Spiels ändern. Daher gilt es, schnelle Reaktionen zu beweisen. Die Punktevergabe kann je nach Videospiel schnell vonstattengehen. In Spielen wie Counter Strike oder Call of Duty fallen quasi im Sekundentakt Entscheidungen, die Wettausgänge beeinflussen können.

Einzelne Wetttypen weisen indes ganz eigene Gewinnregeln auf

Genau wie bei jedem anderen Sport gibt es auch beim elektronischen Sport die Gelegenheit, diverse Wetttypen in Anspruch zu nehmen. Es ist nicht nur möglich, auf die reinen Ergebnisse der Paarungen zu wetten. Zwar besteht diese Möglichkeit, aber das Wetten auf den E-Sport kann wesentlich vielseitiger gestaltet werden. Videospiele bieten in dieser Hinsicht noch mehr Möglichkeiten als Fußball, Basketball, American Football und Co., denn als Zuschauer könnte man auf die einzelnen Stats der Spieler, Spielrundendauer, Deaths und Kills sowie viele andere Aspekte in Bezug auf die Gameverläufe wetten.

Neben Einzelwetten können auch Kombiwetten abgeschlossen werden. Jedes Wettportal bietet seine ganz eigenen Wettoptionen und so ist es denkbar, beim Wetten auf den E-Sport besondere Wege zu beschreiten. Wichtig ist, dass man sich nicht nur auf die Wette konzentriert, sondern auch auf die Spannung innerhalb der Games, denn Videospiele sind in der heutigen Zeit ein echtes Abenteuer mit Mehrwert geworden.