Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, auf etwas anderes als Fußball, Ski oder Tennis zu setzen? Ja, wir reden von e-Sports – dem neuesten Phänomen, das die Wettlandschaft wie ein Lauffeuer erobert. Wenn ihr noch nicht in den Genuss dieser spannenden neuen Welt gekommen seid, solltet ihr jetzt ganz genau lesen. Wir tauchen tief in das Thema ein und erklären, warum e-Games Championships der neueste Trend im Wettgeschäft sind.

Was sind e-Sports überhaupt?

E-Sports, oder elektronischer Sport, sind Wettbewerbe, bei denen Spieler in verschiedenen Videospielen gegeneinander antreten. Angefangen von den klassischen Spielen wie „Counter-Strike“ und „Dota 2“ bis zu Sport-Simulationen wie „FIFA“ oder „NBA 2K“ – e-Sports deckt eine breite Palette an Genres und Spielen ab.

Und nein, es geht nicht nur um ein paar Jugendliche, die sich in einem Keller verschanzen. Wir sprechen von professionellen Turnieren, die in großen Hallen ausgetragen werden, mit Live-Übertragungen, Kommentatoren und einer Fanbase, die sich auf der ganzen Welt verteilt.

Sportwetten sind in Österreich absolut legal, somit sind auch Wetten auf eSports kein Problem. Bei unseren Nachbarn sieht das teilweise anders aus. Wer bei Bet365 Schweiz legal wetten möchte, wird kein Problem haben. Anders sieht das jedoch bei den Nachbarn aus Deutschland aus, denn hier sind Sportwetten zwar legal, aber Wetten auf eSports nicht.

Immer mehr Popularität und große Events

Es ist kein Geheimnis mehr: e-Sports sind auf dem Vormarsch. Was früher nur eine kleine Nische war, hat sich in den letzten Jahren zu einem globalen Phänomen entwickelt. Events wie die „League of Legends World Championship“ oder das „Dota 2 International“ locken Tausende von Fans in die Stadien und Millionen vor die Bildschirme.

Dabei geht es hier nicht um „Taschengeld“-Preisgelder; bei einigen dieser Turniere geht es um Millionen. Stellt euch vor, ein 20-jähriger e-Sports-Profi verdient mehr als ein durchschnittlicher Fußballspieler in der österreichischen Bundesliga!

Jedes Jahr werden hier Meisterschaften ausgetragen und professionelle Fußball-Mannschaften aus Europa haben ihre eigenen eSports-Teams aufgebaut, damit diese sich in einer Liga messen können.

Wetten auf e-Sports: Die neuesten Trends

Nun kommen wir zum wohl spannendsten Teil für euch – den Wetten auf e-Sports. Wie bei traditionellen Sportarten könnt ihr auch hier auf verschiedene Ergebnisse setzen: Wer wird das Turnier gewinnen? Wie hoch wird der Endstand sein? Wer macht den ersten Kill? Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Nachfolgend gehen wir auf folgende Wetten etwas genauer ein:

Live-Wetten

Spezialwetten

Kombiwetten

Live-Wetten

Einer der neuesten Trends im e-Sports-Wetten sind definitiv die Live-Wetten. Diese bringen das herkömmliche Wettformat auf eine ganz neue Ebene der Interaktion und Spannung. Ähnlich wie beim Live-Wetten auf Fußballspiele könnt ihr in Echtzeit auf verschiedene Aspekte des Spiels setzen, während ihr es live verfolgt.

Hier könnt ihr beispielsweise darauf wetten, welcher Spieler den nächsten Punkt erzielt, oder wie die Kartenverteilung am Ende der ersten Runde aussehen wird. Ihr könnt sogar darauf setzen, wie lang ein Spiel dauern wird.

Alles in allem bietet Live-Wetten euch die Möglichkeit, euch aktiver und intensiver mit dem Spielgeschehen auseinanderzusetzen und gleichzeitig eure Gewinnchancen zu erhöhen.

Spezialwetten

Neben den allgemeinen Wetten wie Sieg oder Niederlage eines Teams gibt es auch sogenannte „Spezialwetten“. Diese sind besonders für jene interessant, die tief in die Materie der verschiedenen Spiele eingetaucht sind.

Man kann hier auf sehr spezifische Ereignisse setzen – zum Beispiel, welches Team den ersten Turm zerstört oder sogar welcher Spieler die meisten Kills in einer bestimmten Zeit erreicht. Diese Art von Wetten macht das Erlebnis besonders reizvoll und bietet eine weitere Ebene der strategischen Tiefe, da ihr euer spezielles Spielwissen einbringen könnt, um kluge Wetten zu platzieren.

Kombiwetten

Wenn ihr nach dem ultimativen Nervenkitzel sucht, dann sind Kombiwetten genau das Richtige für euch. Diese Art von Wette bietet euch die Möglichkeit, mehrere Einzelwetten zu einer großen Wette zu kombinieren. So könnt ihr beispielsweise eine Wette darauf platzieren, dass Team A das erste Spiel gewinnt und Spieler B die meisten Kills in einem „Counter-Strike“-Match erzielt.

Durch diese Kombination steigen natürlich eure potenziellen Gewinne exponentiell. Aber Vorsicht: Das Risiko steigt ebenfalls, da alle Einzelwetten korrekt sein müssen, um die Kombiwette zu gewinnen. Deshalb ist bei Kombiwetten strategisches Denken und eine gute Portion Mut gefragt.

Das sind nur einige der vielen spannenden Wettformate, die euch im Bereich der e-Sports-Wetten zur Verfügung stehen. Jedes bringt seine eigenen Nuancen und Möglichkeiten mit sich, sodass für jeden Geschmack und jedes Fachwissen etwas dabei ist.

Fazit

E-Sports bieten eine aufregende, dynamische und vielseitige Landschaft für Wetten, die es so bisher nicht gab. Mit der steigenden Popularität von e-Sports und der zunehmenden Akzeptanz der Szene ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen. Wenn ihr also nach einer frischen, aufregenden Möglichkeit sucht, euer Wettportfolio zu diversifizieren, dann sind e-Games Championships genau das Richtige für euch!

Also, liebe Sportwetten-Fans aus Österreich, worauf wartet ihr noch? Taucht ein in die spannende Welt der e-Sports-Wetten und erlebt einen ganz neuen Nervenkitzel!