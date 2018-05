Wetten gibt es schon so lange, wie es die menschliche Zivilisation gibt. Es ist bekannt, dass es Sportwetten schon in der römischen Geschichte gab. Damals wurde auf Kämpfe der Gladiatoren und auf Wagenrennen gewettet. Pferdewetten wurden von den alten Griechen erfunden. Das war lange vor unserer Zeitrechnung. Auch im asiatischen Raum besitzt das Glücksspiel eine lange Kulturgeschichte. Als Heimat der Sportwetten gilt England. Anfangs wurde dort besonders gern auf Pferderennen gewettet. Danach kamen die Wetten auf die Ausgänge von Fußballspielen. Auch in Deutschland sind Fußballwetten zu Europa- und Weltmeisterschaften besonders beliebt. Bis heute hält die Faszination an Sportwetten an. Natürlich zieht der Reiz der Sportwetten nicht nur die normale Bevölkerung in den Bann, sondern auch die Prominenten.

Online Sportwetten

Durch private Sportwetten-Anbieter im Internet können Kunden auf nahezu alles wetten, was mit dem Sport zu tun hat, beispielsweise:

auf den Sieger eines Spiels

auf die Anzahl der Tore im Spiel

auf die Anzahl der Einwürfe im Spiel

auf die Nachspielzeit-Dauer

auf die Witterung am Austragungsort eines sportlichen Events

auf die Minute, in der das erste Tor erzielt wird.

Die vielfältigen Möglichkeiten der Wetten ziehen viele Spieler an. Auch, wenn in einer Sportart keine großartigen Kenntnisse der Spieler vorliegen, können sie dennoch einen Gewinn erzielen. Das hat dann meistens mit viel Glück zu tun. Wichtig ist das Suchen eines guten, seriösen Buchmachers. Dafür eignen sich nicht nur deutsche Anbieter. Auf Comparadorapuestas.net werden beispielsweise spanische Buchmacher vorgestellt, die seriös arbeiten.

Prominente im Sportwetten-Fieber

Als leidenschaftlicher Sportwetten-Promi gilt Charlie Sheen. Er hat Unmengen an Geld im Bereich der Sportwetten gesetzt. Aber genau Charlie Sheen ist für seine mitunter labile Sucht-Persönlichkeit bekannt. Deswegen hat er einen großen Teil seines Vermögens verspielt. Er machte daraus aber niemals ein Geheimnis. Ein anderer Promi, der Fan von Sportwetten ist und dies auch unumwunden zugibt, ist der Hollywood-Star Matt Damon. Ebenso haben sich die Promis Ashton Kutcher, 50 Cent, und Charles Barkley als Fans von Sportwetten bekannt und viele Einsätze platziert. Da diese großen Stars durch ihre Filme oder ihre Musik sehr viel verdienen, können sie auch hohe Summen im Sportwetten-Bereich setzen. Ein Verlust ist immer noch gut wegzustecken. Sportwetten-Fans unter den Prominenten gibt es aber nicht nur in den USA. Auch in Deutschland sind einige Promis bekannt, die gern Sportwetten in ihrer Freizeit nutzen. Meistens handelt es sich um großartige Sportler. Der Ex Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar hat sich öffentlich dazu bekannt, immer wieder Sportwetten zu spielen. Außerdem hat er berichtet, dass er die regelmäßigen Sportwetten selbstständig auf ein normales Maß eingeschränkt hat. Damit hat er das Thema der Suchtgefährdung durch die Sportwetten in die Öffentlichkeit gebracht. Er hat aber auch gezeigt, dass Spieler durch eigenständige Kontrolle nicht der Sucht verfallen müssen.

Schutz vor Manipulation

Aktiven Sportlern ist es vertraglich untersagt, an Sportwetten teilzunehmen. Manipulationen könnten sonst nicht ausgeschlossen werden, denn für diese Sportler wäre es nicht schwer, die Ergebnisse zu beeinflussen. Dabei müssen die Sportler nicht einmal selbst spielen – die guten Beziehungen in der gesamten Sportlergemeinde reichen schon für Manipulationen aus. Es gibt allerdings prominente Sportler, die sich an diese Regelungen nicht gehalten haben. Dazu gehört beispielsweise der Fußballer Ivica Olic, der in seiner aktiven Sportlerzeit bei TSV 1860 München bei einem Buchmacher auf den eigenen Sport wettete. Der Wetteinsatz wurde von seiner eigenen Kreditkarte abgebucht. Deshalb kam man ihm auf die Spur. Allerdings behauptete Olic, dass er seine Kreditkarte zum Wetten nur einem guten Freund ausgeliehen hat. Das hat ihm aber nicht geholfen. Der DFB sperrte Olic für drei Spiele. Außerdem musste er eine Strafe in Höhe von 20.000 Euro bezahlen. Diese Situation zeigt, dass Manipulationen bei den Sportwetten, hart bestraft werden. In der Werbung sehen die Zuschauer oftmals prominente, aktive oder inaktive Sportler, die für einen bestimmten Buchmacher werben. Prominentes Beispiel ist im Moment Oliver Kahn. Dabei geht es allerdings nur um die Werbung. Ganz sicherlich wird Oliver Kahn nicht bei dem Buchmacher spielen dürfen, für den er wirbt. Eigene Mitarbeiter – und dazu zählt Oliver Kahn durch seine Werbung – dürfen nicht an den Sportwetten des Buchmachers teilnehmen.

Hohe Zahl an Prominenten im Sportwetten-Bereich

Da sich nur die wenigsten Promis dazu bekennen, gern Sportwetten abzuschließen, wird die Dunkelziffer in diesem Bereich sehr hoch sein. Auch Stars möchten in ihrer Freizeit unterhalten und begeistert werden. Wie alle anderen Spieler möchten sie die Spannung spüren und gewinnen. Da Prominente meistens ein hohes Vermögen besitzen, ist es für sie sehr leicht, aber auch gefährlich, schnell hohe Summen bei den Sportwetten einzusetzen. Da Sportwetten in der Bevölkerung eine anerkannte Möglichkeit der Freizeitgestaltung darstellen, ist die Vorbildwirkung der Promis trotzdem gegeben. Nur Promis, die die Last der Sucht schon gespürt haben, hüten sich vor dem Glücksspiel. Weitere berühmte Persönlichkeiten, die in der Freizeit gern auf Sportwetten setzen, sind zum Beispiel: