Die Top fünf Videospiele bei denen es Glücksspiel gibt

Glücksspiel gibt es nicht nur im Online Casino. Gambling Features werden häufig auch in klassische Videospiele integriert. Zu den prominentesten Beispielen gehört der Rockstar Kassenschlager GTA V. Doch auch in anderen Spielen gibt es verschiedenartige Glücksspielkomponenten.

Die Liste der Top Videospiele mit Glücksspiel

Glücksspiel gibt es in verschiedenen sehr bekannten Videospielen. Beispiele dafür sind

League Of Legends

Red Dead Redemption

Fortnite

The Witcher 3

GTA V

Glücksspielelemente können in Videospielen auf zwei Arten auftreten. Erstens können die Entwickler ein Online Casino in die Spiele integrieren. Dieses wird durch Spieler besucht. Zweitens können Boxen mit verschiedenen, für den Spieler zunächst nicht erkennbaren Inhalten im Spiel platziert werden. Diese Loot Boxen können mit Punkten gekauft werden. Die Punkte wiederum können erspielt oder mit Echtgeld erworben werden. Erwirbt ein Spieler mit Echtgeld eine solche Box, lässt er sich auf ein Glücksspiel ein. Zum Zeitpunkt des Kaufs weiß er nicht, welche Gegenstände genau sich in der Box befinden.

League of Legends

League of Legends ist ein 2009 erschienenes Computerspiel des Entwicklers Riot Games. Das Spiel ist grundsätzlich kostenlos. Spieler können jedoch bestimmte Gegenstände durch Mikrotransaktionen kaufen. Für den Entwickler Riot Games waren diese Mikrotransaktionen im Jahr 2017 ein gutes Geschäft: Auf rund 2 Milliarden USD wird der damals erzielte Umsatz geschätzt.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption ist ein Videospiel des bekannten Entwicklers Rockstar Games. Das Open World Game spielt im Wilden Westen. Der Titel erschien im Mai 2010 für Xbox 360 und Playstation 3. Seitdem wurde Red Dead Redemption rund 14 Millionen Mal verkauft. Im Oktober 2018 erschien mit Red Dead Redemption 2 ein Nachfolger für die Playstation 4.

In der ersten Version des Spiels gibt es im Single Player Modus verschiedene Möglichkeiten für Glücksspiele. Dazu können zum Beispiel die zahlreichen Saloons des Spiels aufgesucht werden. Dort gibt es zum Beispiel Poker, Blackjack aber auch Wetten auf Armdrücken. In Red Dead Redemption 2 gibt es im Single Player Modus ebenfalls verschiedene Möglichkeiten des Glücksspiels. Auch hier stehen unter anderem Poker und Blackjack zur Wahl.

Fortnite

Fortnite ist ein 2017 erschienenes Koop Survival Spiel. Entwickelt wurde das Game durch die Entwickler People Can Fly und Epic Games. Das Spiel ist in seiner Basisversion kostenlos. Die Szenerie setzt im Nachgang Katastrophe an, die 88 % der Menschheit vernichtet hat. Spieler müssen in der historischen Welt Gegenstände sammeln und damit eine Festung gegen herumstreunende Zombies errichten.

Bei Fortnite gibt es eine spielinterne Währung (V-Bucks). Die Währung kann erspielt oder mit Echtgeld gekauft werden. Mit der Währung kann der wertvolle Battlepass gekauft werden. Dieser bietet Spielern verschiedene (zum Teil nur optische) Vorteile.

The Witcher 3

The Witcher 3 ist ein Action Rollenspiel des polnischen Entwicklers CD Projekt RED. Erschienen ist der Titel im Mai 2015 als Nachfolger der beiden Vorgängerversionen. Die Basis des Spiels bildet die Romanreihe des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski. Es geht um den Hexer Gerald von Riva, der seine Ziehtochter Ciri sucht.

Im Spiel gibt es eine Möglichkeit zum Glücksspiel. Dazu muss das Handelsviertel aufgesucht werden. Dieses findet sich die Allee hinunter in der Nähe des Kaufmanns. Neben verschiedenen lukullischen Genüssen gibt es hier auch die Möglichkeit zu Würfelpoker und anderen Spielen.

GTA V Online Diamond Casino

GTA V des Entwicklers Rockstar Games wurde im Jahr 2013 veröffentlicht. Es gehört zu den verkaufsstärksten Spielen aller Zeiten, ein Nachfolger wird von der riesigen globalen Fangemeinde sehnsüchtig erwartet. Neben dem Storymodus gibt es mit GTA Online eine Multiplayer Version. Die offene Spielwelt in GTA Online wird dabei laufend weiterentwickelt. Vor einiger Zeit teilte Rockstar Games die Eröffnung des Diamond Casinos mit.

Spieler können Roulette, Blackjack und Poker spielen. Auch Spielautomaten und Pferdewetten stehen zur Auswahl. Zudem gibt es ein Glücksrad mit täglichen Preisen. Einsätze im Diamant Casino werden mit GTA $ getätigt. Dies ist die spielinterne Währung von GTA V. GTA $ können im Spiel erworben oder mit Echtgeld gekauft werden.

