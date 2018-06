Rumänien gehört zu den europäischen Ländern, die sich auf Glücksspielfragen konzentrieren und es als eine Quelle von solidem Einkommen betrachten.

Den rumänischen Spielern zufolge sollten die rumänischen Glücksspielgesetze jedoch entsprechend den Anforderungen der Europäischen Kommission überprüft und durchgeführt werden. Es ist eine Tatsache, dass einige Gesetze seit langer Zeit nicht mehr geändert wurden. Bis zum Ende des Jahres 2014 haben die rumänischen Glücksspielbehörden darauf geachtet, die bestehenden Regeln einzuhalten und Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Casinos von Ziegeln und Früchten und Online-Glücksspiel-Aktivitäten fortgesetzt werden.

Glücksspiel Geschichte

Geschichte in Rumänien Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern hat die Casinobranche in Rumänien eine lange Geschichte. Die erste Form der Glücksspielaktivität begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Rumänische Lotterie – Loteria Romana – gegründet wurde. Unter der Herrschaft von Nicolae Ceausescu wurde das Glücksspiel im Land verboten, aber das Verbot wurde in den 1990er Jahren aufgehoben, als die Bewohner in verschiedene Glücksspiele wieder aktiviert wurden. Im Jahr 1991 sah er die Eröffnung der ersten kommunistischen Position des Casinos in der Gegend von Rumänien. Gegenwärtig können rumänische Einwohner und Touristen an verschiedenen Arten von Glücksspieloptionen teilnehmen und werden mit einer großen Auswahl an Casinoseiten versorgt, die sie besuchen können. Obwohl sich viele Casinos in Bukarest befinden, gibt es im ganzen Land welche. Pokerfans können auch Pokerräume in der Nähe von Bukarest besuchen. Wett-Spiele sind auch die Art von Glücksspiel im ganzen Land verbreitet.

Überblick

Das National Gambling Office beaufsichtigt rumänische Glücksspielsachen. Seine Mitgliedsorganisationen arbeiten in Partnerschaft mit dem Management Committee und am Ende ist es die Pflicht, Betreiber zu genehmigen, die auf dem rumänischen Glücksspielmarkt gefunden werden wollen und von Strafverfolgungsbehörden und Rechtspraktikern befolgt werden müssen. Gegenwärtig ist der Lotterie-Spieler „Loteria Romana" – S.A, der Glücksspiele online und offline anbietet. In der Tat ist Fernglücksspiel seit 5 Jahren rechtsverbindlich, wurde jedoch aufgrund der Tatsache, dass keine Institution involviert ist, im Wesentlichen nie erreicht. Mit anderen Worten, die rumänische Glücksspielabteilung wurde lange Zeit nicht aktiviert. Die rumänischen Behörden mussten sich erst im Dezember 2014 auf das Thema und die Anforderungen konzentrieren, die Glücksspiele und ländliche Aktivitäten ermöglichen oder verhindern. Abgesehen von den Maßnahmen, die in der Entwicklung der Kasinobranche in Rumänien ergriffen wurden, verabschiedeten die lokalen Behörden eine wichtige Gesetzesvorlage für die Zukunft der Kasinoindustrie auf rumänischem Boden. Das Gesetz deckt alle wichtigen Fragen ab, einschließlich der Anforderungen der Betreiber, die zur Erlangung von Glücksspiellizenzen benötigt werden, und die Bedürfnisse derer, die bereits in anderen europäischen Jurisdiktionen arbeiten, sollten sich treffen, um Glücksspielaktivitäten anzubieten. Schwarze Listen, einschließlich aller Betreiber, die die entsprechende Gebühr nicht bezahlt haben, müssen gestartet werden. Die Präsidialverordnung des Glücksspielamts ist verpflichtet, eine Liste zur Verfügung zu stellen und die Situation zu löschen. Bei den Fernglücksspielaktivitäten wurden auch die technischen Anforderungen geändert, wobei die Anforderungen für Fernglücksspiellizenzen nicht erwähnt wurden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Verfügbarkeit eines Bankkontos in Rumänien, wo die Automaten spielen kostenlos ohne Anmeldung ihr Geld einlösen können.