Die Preise für die Xbox Series X und den Xbox Game Pass werden erhöht

Der Preis der Xbox Series S wird nicht angehoben.

Microsoft kündigte an, den Preis der Xbox Series X ab dem 1. August in den meisten Ländern zu erhöhen, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, Japan, Chile, Brasilien und Kolumbien. Ebenfalls werden ab dem 6. Juli in den meisten Ländern die monatlichen Preise für den Xbox Game Pass und den Xbox Game Pass Ultimate erstmals angehoben, außer in Norwegen, Chile, Dänemark, der Schweiz und Saudi-Arabien.

Die neuen Preise lauten wie folgt:

Xbox Series X – €549,99 (aktuell 499,99€)

Xbox Game Pass – €10,99 (aktuell 9,99€)

Xbox Game Pass Ultimate – €14,99 (aktuell 12,99€)

Die Preise für die Xbox Series S und den PC Game Pass bleiben unverändert.

Die Preiserhöhung tritt für bestehende monatliche Abonnenten des Xbox Game Pass erst am 13. August bzw. am 13. September in Deutschland in Kraft. Neue Mitglieder sehen die neuen Preise bereits ab dem 6. Juli. Wenn du ein Jahresabonnement hast, wird die neue Preisgestaltung erst bei der Verlängerung deines Abonnements wirksam.

“In den vergangenen Jahren haben wir unsere Konsolenpreise konstant gehalten und die Preise angepasst, um die Wettbewerbsbedingungen in jedem Markt widerzuspiegeln”, erklärte Kari Perez, Leiter der Xbox-Kommunikation.

Eine genaue Übersicht der neuen Preise findet ihr bei The Verge. Die Kosten des Game Pass wurden seit 2017 nie erhöht, im Gegensatz zu anderen Plattformen wie Netflix, die schon an der Preisschraube ihrer Abos gedreht haben. Nintendo hingegen hat noch keine Preiserhöhung ihres Online Abos durchgeführt. PlayStation hingegen hatte schonmal für PlayStation Plus den Preis angehoben, bevor sie auf ihr neues System umgesprungen sind.