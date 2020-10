Die Online Spielautomaten mit den weltweit größten Jackpots

In den meisten Online Casinos machen Spielautomaten die Mehrheit der angebotenen Spiele aus. Diese Automatenspiele können sich in Sachen Thematik und Struktur deutlich unterscheiden, haben allerdings alle eine Gemeinsamkeit – riesige Auszahlungen. Wohingegen Spiele wie Blackjack das Doppelte der Wette oder Roulette das 35-fache bei der richtigen Zahl auszahlen können, zahlen Spielautomaten den Einsatz manchmal tausendfach in einem einzigen Spin aus. Dies ist der Grund, dass Spielautomaten so beliebt unter normalen Spielern und Leuten sind, die mit geringen Einsätzen spielen wollen.

Zudem haben die Casinos Technologien entwickelt, bei denen Spiele zwischen verschiedenen Seiten und Ländern verbunden werden, um massive progressive Jackpots zu kreieren. Die Top-Preise können Millionen von Euro erreichen und so mit nationalen Lotterien konkurrieren. Im Folgenden haben wir fünf Spiele aufgelistet, die die größten Jackpots der Geschichte ausgezahlt haben.

Mega Moolah (Microgaming)

Einer der beliebtesten online Echtgeld Spielautomaten ist Mega Moolah, der König unter den Jackpot-Spielen. Es enthält ein zufällig aktiviertes Jackpot-Spiel, bei dem man durch das Drehen eines Rades einen von vier Jackpots gewinnen kann. Der Top-Preis – der Mega Moolah Jackpot – war bereits einmal 20 Millionen Euro wert. Der Preis kann nicht niedriger als eine Million Euro sein und steigert sich jedes Mal, wenn ein Spieler am Rad dreht. Freispiele und andere aktuelle Artikel gibt es beispielsweise bei bonus.com.de.

Mega Fortune (NetEnt)

Mega Fortune ist wahrscheinlich der größte Konkurrent zu Mega Moolah im Jackpot-Segment. Das Spiel zahlte einen Gewinn von 18 Millionen Euro an einen glücklichen Spieler im Jahre 2013. Zu der Zeit war es noch der größte Jackpot, bis Mega Moolah diesen Rekord letztes Jahr übertraf. Trotzdem ist Mega Fortune ein enorm beliebtes Spiel und kreiert nicht selten Millionäre auf der ganzen Welt.

Jackpot Giant (Playtech)

Während die zuvor genannten Spiele noch andere Funktionen anbieten, um Spieler anzulocken, ist Jackpot Giant ganz auf seinen großen Jackpot fokussiert. Zudem sind die zwei vorherigen Spiele mit anderen Spielen verbunden, während Jackpot Giant ein alleinstehendes Spiel ist. Der Rekordgewinn war öfters schon über 10 Millionen Euro.

Arabian Nights (NetEnt)

Dieses Spiel ist nicht ganz so ausgeklügelt wie die anderen Spiele auf der Liste und es sieht etwas in die Jahre gekommen aus, allerdings hat Arabian Nights für einen der größten Jackpots in der Geschichte der Online Casinos gesorgt. Ein Spieler aus Finnland gewann 2012 einen Preis von ungefähr 8,6 Millionen Euro.

Hall of Gods

Aufgrund der Erfolge der Thor Filme von Marvel gibt es viele Spielautomaten, die auf der nordischen Mythologie basieren. Allerdings kann keines davon mit Hall of Gods von NetEnt mithalten, welches einmal 7,6 Millionen Euro an einen Spieler ausgezahlt hat. Das Spiel bietet zudem einige andere Wege an, um viel Geld zu gewinnen, wie zum Beispiel ein lukratives Bonusspiel mit kostenlosen Spins.

