Die möglichen Top-Spiele des kommenden Jahres

Die Spielindustrie ist schon bereit, uns mit frischen Spielprojekten überraschen und die unvergesslichen Emotionen schenken. Die Release-Termine der kommenden Spiele stehen vor der Tür, deswegen haben wir eine Top-Liste von am meisten erwarteten Spiele für Sie angefertigt.

Cyberpunk 2077

Genre: RPG, Release: 2018?

Die Rollenspiele in einer großen Online-Welt sind immer populär und sehr beliebt unter den Spielern. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Entwickler versuchen, die Spiele mit originalen Welten zu erschaffen. In den meisten Fällen ist es Mittelalter. Aber die Situation wird sich bald radikal ändern, weil «Cyberpunk 2077» ein ganz anderes Spiel ist. Es ist eine Geschichte mit futuristischer Richtung. Der Spieler muss die Rolle eines Roboters übernehmen und gegen das Böse kämpfen, weil die Welt ganz anders geworden ist.

Übrigens, wenn Sie etwas Geld für die Spiele einsparen möchten, können Sie ein Spielchen in einem Online Casino Austria durchführen.

Civilization VII

Genre: Rundenstrategie, Release: 2018?

Globale Strategien haben einen besonderen Platz im Gaming-Markt, deswegen schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Spiel Civilization VII. Dieses Projekt ist schon in der ganzen Welt bekannt und bietet völlig neue und interessante Abenteuer, wo man als der Führer eines riesigen Staates spielen muss. Sie müssen der Staat unter Kontrolle stellen und gleichzeitig politische, wirtschaftliche, soziale und militärische Probleme zu lösen. Sind Sie bereit, ein unvergessliches Abenteuer überleben? Na los!

Fable 4

Genre: RPG, Release: 2018?

Es ist kein Geheimnis, dass die Firma Lionhead Studios im Jahr 2016 aufgelöst wurde, aber die Entwickler unter Leitung von Peter Molyneux beschlossen, ein eigenes Studio zu kreieren, die Rechte abzukaufen und ein legendäres Märchen weiterentwickeln. Jetzt sind sie bereit, das neue Spielprojekt „Fable 4“ veröffentlichen. Der Spieler wird eine Reise in die Zukunft unternehmen, um die Welt vor dem Bösen zu retten.

Dragon Age 4

Genre: RPG, Release: 2018?

Es ist eine legendäre Geschichte über den Kampf des Guten gegen das Böse. Die Story ist sehr interessant, Sujet ist eng mit anderen Rassen, Magie und sogar Drachen verbunden. Die Rede geht über die Teilung der Welt in zwei kriegführende Parteien, die bis zum letzten Blutstropfen kämpfen werden. Welche Seite wählen Sie? Haben Sie genug Kraft, um in Großkämpfen zu kämpfen? Und welches Schicksal wartet auf Sie in der Zukunft? Um die Antworten auf diese Fragen herauszufinden, müssen Sie selbst das Spiel probieren.

Bezahlte Anzeige