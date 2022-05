Kyoto, Japan – Nintendo hat kürzlich eine Auflistung der meistverkauften Nintendo Switch Spiele veröffentlicht. Nachdem bereits bekannt ist, dass die Nintendo Switch die erfolgreichste von den hauseigenen Heimkonsolen ist, erfahren wir nun direkt von Nintendo, welche Videospieltitel davon sich am meisten verkauft haben.

Fünf Jahre Nintendo Switch

Seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch vor fünf Jahren, also am 17.03.2017 hat sich bei Nintendo viel getan und vor allem verkauft. Nachdem es die Nintendo Switch geschafft hat, die Nintendo Wii zu überholen und somit dessen meistverkaufte Heimkonsole aller Zeiten zu werden, haben wir nun von Nintendo erfahren, welche Titel darauf die Best-Seller sind. Bis jetzt zumindest, denn die Nintendo Switch soll sich erst bei der Hälfte ihrer Lebenszeit befinden. Deshalb werden wir diese Auflistung und ihre Veränderungen in den nächsten fünf Jahren genau beobachten.

WERBUNG

Die Verkäufe in Zahlen

Von den mittlerweile 107 Millionen verkaufter Konsolen, haben sich stolze 822 Millionen Spiele verkauft. Das bedeutet, dass zu jeder Konsole im Schnitt mindestens 7 Spiele gekauft worden sind. Das sind mehr als das doppelte der verkauften Titel des Nintendo 3DS. Nintendo hat neben diesen Zahlen, auch die Zahlen ihrer verkaufter Videospiele veröffentlicht. Viele der Titel sind dabei wie erwartet, aber manche wiederum nicht. Auch die Reihenfolge der meistverkauften Videospiele dürfte für die eine oder andere große Überraschung sorgen. Wir verraten nichts vorab und empfehlen euch weiterzulesen.

Die meistverkauften Nintendo Switch Games aller Zeiten (bis heute): Platz 10 und 9

Hier sind die bis dato erfolgreichsten Nintendo Switch Titel. Sollten wir bereits den Titel getestet haben, findet ihr einen Link zu der jeweiligen Review von uns. In der Auflistung findet ihr neben einer kurzen Beschreibung des jeweiligen Titels, auch dessen bisherigen, absoluten Verkaufszahlen.

#10 Ring Fit Adventure

Der Nachfolger von Wii Fit kommt in Form eines Rollenspiels mit einem Fitnessring und einem Beingurt daher. Sobald man die Joy-Cons darin platziert hat, wird sehr viel Fleiß und Schweiß von uns abverlangt. Spielerisch erfahren wir in Ring Fit Adventure eine Mischung aus Muskel- und Ausdauertraining mit 30 (!) Schwierigkeitsstufen. Denn nur ein fitter Held kann Gegnerhorden auspowern. Noch nie hat Workout soviel Spaß gemacht!

Von wegen Videospieler sind faule Säcke: mit 14,09 Millionen abgesetzter Titel samt Fitnessringen und Beingurt, sollten die meisten Nintendo Switch Spieler mehr als Fit sein! Weiter so!

#9 Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Evoli!

Die Spielwelt und Story von Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Evoli! stecken voller detailreicher und liebevollen Elementen, die es zu entdecken gilt. Die Titel sind auf der einen Seite ein guter Einstieg für Neulinge, welche die Welt der Taschenmonster kennen lernen wollen. Wer bereits Fan ist, der darf sich auf eine nostalgische Reise freuen in der man alle seine Lieblings-Pokémons wieder trifft.

Ganze 14,53 Millionen Mal haben sich die beiden Titel der Taschenmonster verkauft!

Die meistverkauften Nintendo Switch Games aller Zeiten (bis heute): Platz 8 und 7

#8 Pokémon Strahlender Diamant / Pokémon Leuchtende Perle

Pokémon Strahlender Diamant / Pokémon Leuchtende Perle sind ein Spiel in zwei Versionen (so wie es für die meisten Pokémon-Titel üblich ist. Lange gab es Gerüchte über die Remakes, dann wurden die Gerüchte wahr und die Titel verkaufen sich abermals wie warme Semmel. Es gibt vieles zu entdecken in den neuen und bereits bereisten Orten. Die Titel sind für jede Altersgruppe geeignet. Auch wenn sich Fans über das neuartige Design streiten, bleiben Pokémon Strahlender Diamant / Pokémon Leuchtende Perle gelungene Remakes der Originale aus dem Jahr 2006.

Pokémon Strahlender Diamant / Pokémon Leuchtende Perle haben sich ganze 14,65 Millionen verkauft!

#7 Super Mario Party

Eine neue Konsole, ein neues Mario Party! Mit vielen neuen Modi bietet der Titel mehr Abwechslung denn je. Obwohl es auch ein paar schlechte Neuerungen gibt, macht der Titel mit mehreren Spielern das was er soll: unheimlich viel Spaß und Freude!

17,78 Millionen Nintendo Switch Spieler lieben Brettspiele und Super Mario und haben sich deshalb Super Mario Party geholt!

Überraschenderweise keine Spur vom Best-Of und Remake aller Mario Party Titel: Mario Party: Superstars.

Die meistverkauften Nintendo Switch Games aller Zeiten (bis heute): Platz 6

#6 Super Mario Odyssey

Auch wenn der Titel es bis jetzt nicht in die Top 5 geschafft hat, so war es nie zu hinterfragen, ob Super Mario in den Top 10 der meistverkauften Nintendo Switch Titel steckt. Dennoch ist es unser Super Mario nicht gewöhnt auf dem sechsten Platz zu sein. Bowser lacht schon böse darüber.

Super Mario hat nun eine neue Mütze, die ihn auf seinen Reisen begleitet. Gemeinsam erforschen sie verschiedenste Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Darin lässt Mario in zweidimensionalen Pixel-Passagen alte Zeiten wieder aufleben. Und wäre das noch nicht genug, so wurde der Albtraum aller Goombas wahr: Super Mario kann zeitweise in die Rolle seiner Gegner schlüpfen indem er seinen Gegnern seine neue Mütze aufsetzt. Ein weiterer 3D-Super Mario Titel der wieder mal alles vorherige mit sehr viel Humor und tollem Soundtrack zu toppen versucht. Nur Wenige schaffen es in Super Mario Odyssey die knapp eintausend (!) versteckten Monde zu finden. So umfangreich ist Super Mario schon geworden.

Super Mario Odyssey hat sich bis jetzt “nur” 23,5 Millionen verkauft!

Die meistverkauften Nintendo Switch Games aller Zeiten (bis heute): auf der nächste Seite geht es weiter!