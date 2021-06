Die fünf besten Podcasts für Sportwetten und Glücksspiel

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Podcasts haben gerade in den letzten Jahren ein echtes Revival erlebt. Die Nachfrage steigt unaufhörlich. So geht es in den Casino-Podcasts in erster Linie um vielversprechende und interessante Pokerstrategien. Die Zuhörer haben die Chance, hinter die Kulissen der Spielbank zu blicken und mehr darüber zu erfahren.

1) #GRND Poker Podcast

Felix „xflixx“ Schneiders spielt selbst leidenschaftlich gern Poker und gehört seit 2008 zu einem festen Mitglied der Poker Profis. Er ist zugleich Coach und Trainer in diesem Bereich und studierter Diplom Mathematiker. Heute wird er von großen Online Casinos gesponsert und gehört zum Team der PokerStars Pro Online. Fast täglich streamt er auf Twitch seine Sessions und hat hier über 63.000 Follower. Auf dem Podcast veröffentlicht er wöchentlich seit 2017 viele unterhaltsame Folgen, in denen er über alle möglichen Themen aus dem Poker Business spricht. Er beschäftigt sich mit der Psychologie des Spiels, der Motivation, dem Mindset und den Strategien.

2) SIDE POD – der Poker Podcast

Dieser Podcast wird von Christin Marschmann geführt. Die ersten Folgen kamen im September 2020 heraus. Es handelt sich um den ersten deutschsprachigen Poker Podcast zu den neuesten Nachrichten. Wöchentlich gibt es alles, was Poker Fans über die Turniere und die aktuellen Events wissen müssen. Gleichzeitig liefert Christin Klatsch und Tratsch aus aller Welt. Natürlich schreibt sie aus eigener Erfahrung, denn sie ist selbst spielt Poker und kommentiert viele Events der Szene, wie zum Beispiel die Live Streams der King‘s Casino.

3) Wett-Brötchen – der Podcast zu den Sportwetten

Jede Woche Donnerstag kommt eine neue Folge Wett-Brötchen. Dieser Podcast widmet sich einzig und allein den Sportwetten aus dem Bereich Fußball und wird von den beiden Wettfreunden Axel und Basti geführt. Mittlerweile gibt es davon schon über 100 Episoden, die sich allesamt um die Sportwetten drehen. Bei jeder neuen Folge gibt es den Schein der Woche ganz häufig aus der Bundesliga. Darüber hinaus verlost das Duo wöchentliche Gewinne, VIP Karten für Fußballspiele sowie begehrte Merch Artikel.

4) Hör auf dein Glück

Es handelt sich bei dieser Podcast-Serie um beliebte Folgen von den SZ BrandStudios. Sie gewähren einen Einblick in zwei berühmte Spielbanken aus Bayern: Die Spielbank von Bad Wiessee und das Casino in Bad Kissingen. Das Ganze ist wie ein Hörbuch gestaltet, in denen es eine fiktive Protagonisten mit Namen Helen Schirmer gibt. Sie lebt in München und befindet sich in ihren Mitdreißigern. Zum ersten Mal überhaupt besucht sie ein Casino und erfährt Unterstützung von ihrem Onkel. Was sie dort erlebt und welche Erfahrungen sie in den Spielbanken macht, darum geht es in diesem sehr unterhaltsamen und spannenden Podcast.

5) Professor Slots

Dieser Podcast widmet sich dem Thema der Spieleautomaten und ist vollständig in englischer Sprache gehalten. Sie lernen gemeinsam mit Professor Slots alles, was es über die Spielautomaten zu wissen gibt. Diesen Podcast hat sich Jon H. Friedl, Jr., Ph. D. ausgedacht. Der ehemalige Raumfahrtingenieur arbeitet heute als Professor an den Universitäten von Cincinnati und New Heaven. Neben seiner Lehrtätigkeit und Forschungsarbeit zockt er leidenschaftlich gern an den Slot Maschinen.