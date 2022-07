Die Dinge, die niemand beim Spielen von Online-Slots erklärt

WERBUNG

Wer kennt sie nicht, die einarmigen Banditen, auch Slots genannt. Wenn wir sie nicht in Spielhallen gesehen haben, dann vielleicht in einem Film, der in Las Vegas spielt. Die Geräte heißen so, weil sie auf der rechten Seite einen Hebel zur Bedienung haben. Später war es ein Knopf und heute reicht ein Klick mit der Maus. Vieles hat sich geändert, geblieben sind die drehenden Walzen mit den farbigen Symbolen.

Über Online Slots gibt es viele Mythen, was genau aber daran stimmt oder nicht, zeigen wir Ihnen hier auf.

Glücks- und Pechsträhnen

Viele glauben, dass Slots auf Glücks- und Pechsträhnen programmiert sind. Das stimmt nicht, sie sind so programmiert, dass jeder einzelne Dreh zufällig ist. Natürlich ist es möglich, dass Sie gerade in einer heißen Phase spielen und viel Gewinn erzielen. Dann gibt es aber auch die kalten Phasen, wo die Walzen nicht so stehen bleiben, dass Sie einen Gewinn erzielen. Das ist aber nicht vorprogrammiert, das passiert einfach.

Der Jackpot

Die Überzeugung, dass wenn der Jackpot geknackt ist, für lange Zeit nichts mehr ausbezahlt wird, hält sich hartnäckig. Das stimmt so aber nicht, ein Slot hat kein Gedächtnis. So ist es möglich, dass niemand während Jahren den Jackpot knackt und dann aber während Tagen beinahe täglich. Und auch wenn ein Slot lange nichts ausbezahlt hat, heißt das nicht, dass sich das bald ändert. Übrigens hat nicht jeder Slot einen Jackpot.

Gewinnchancen

Die Meinung besteht, dass Sie nichts tun können, um Ihre Gewinnchance beim Spielen zu verbessern. Das ist nicht ganz richtig, Sie haben Möglichkeiten, Ihre Chancen zu verbessern. Das Ergebnis des Spins können Sie nicht beeinflussen, das ist richtig. Beim Auswählen eines Slots ist es wichtig, auf den sogenannten RTP zu achten. RTP steht für ‘Return to Player‘. Dieser Wert ist in einer Prozentzahl angegeben und besagt, wie viel der Spieler vom Einsatz durchschnittlich zurückerhält.

Populäre Slots

Wenn Sie sich auf einer Online Casino Seite umschauen, sehen Sie, dass die Auswahl an Slots enorm ist. Slots gehören zu den beliebtesten Glücksspielen, sie sind einfach zu spielen und die Vielfalt an Themen ist groß. Finden Sie hier ein paar Details über einige der besten Slots.

1429 Uncharted Seas

Dieser Slot besticht visuell, mit der alten Seekarte hat er einen nostalgischen Touch. Er hat eine sehr hohe RTP Quote von über 98 %. Der Slot hat fünf Walzen und haben Sie drei gleiche Symbole in einer Reihe, erhalten Sie einen Sofortgewinn. Bei drei oder mehr Kompass-Symbolen bekommen Sie ein Bonusspiel mit bis zu 50 Freispielen.

Appollo Pays

Bei diesem Sechs-Walzen-Spiel haben Sie über 100.000 Möglichkeiten zu gewinnen. Hinter den Walzen verbirgt sich ein wunderschönes Bild der Heimat der griechischen Götter. Der Slot verfügt über eine Hold-and-Win-Funktion. Das heißt, dass bei der Bildung einer Gewinnkombination zufällig ein Respin ausgelöst werden kann. Dabei werden die Gewinnsymbole festgehalten, während sich der Rest der Walzen dreht. Mit drei Scatter-Symbolen lösen Sie 10 Freispiele aus.

Enorm hohe Jackpot-Gewinne machen diesen Slot zu einem der weltweit beliebtesten. Fünf Walzen mit fünfundzwanzig Gewinnlinien garantieren regelmäßige Auszahlungen. Afrikanische Savanne voller wilder Tiere ist das Thema dieses Slots. Der Löwe ist ein Wild-Symbol, außer dem Scatter ersetzt er alle Symbole und verdoppelt den Gewinn. Der Affe löst ein Bonusspiel aus und haben Sie mehr als 3 Affen, erhalten Sie Freispiele.