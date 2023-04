Die coolsten Racing und Auto Spiele

WERBUNG

Auto- und Racing-Spiele sind bei Erwachsenen besonders beliebt. Denn nur hier können sie im Gegensatz zum echten Straßenverkehr richtig Gas geben. Rennspiele bieten allerdings noch viele weitere Features, die sie so spannend machen. Deshalb stellt der folgende Artikel die coolsten Games zum Thema Auto und Racing vor.

Yakuza

Das Thema von Yakuza ist die japanische Mafia, wobei der Spieler sich in die Rolle eines ehemaligen Mitglieds der Verbrecherorganisation hineinversetzt. Yakuza bedeutet auf Deutsch “So wie der Drache” und das erste Spiel der Reihe wurde von SEGA bereits im Jahr 2005 veröffentlicht. Mittlerweile gibt es sieben Folgeversionen und einige Ableger sowie Remakes für Konsolen, Windows, iOS und Android. Alle von ihnen sind für Einzelspieler gedacht. Das Action-Adventure-Game findet in einer offenen Spielwelt statt. Der Held, Kazuma Kiryu, verlässt das Gefängnis nach zehn Jahren und sieht, dass sich die Struktur seiner ehemaligen Mafia-Organisation deutlich verändert hat. Die erste und weitere Folgen drehen sich um sein Schicksal und seine Beziehung zur Yakuza und anderen Gruppierungen. Als Ort der Handlung dienen fiktive japanische Großstädte, die Kiryu unter anderem mit Autorennen erkundet und dabei auf seine Widersacher trifft, die er besiegen muss.

WERBUNG

Grand Theft Auto

‌Grand Theft Auto wurde das erste Mal im Jahr 1997 von Rockstar Games veröffentlicht und begeistert seitdem Millionen von Spielern weltweit. Das Adventure-Action-Game für verschiedene Konsolen, Windows und für Android bzw. iOS hat seitdem viele Nachfolgetitel und Remakes erfahren. Mittlerweile kann man es sogar in 3D sowohl im Einzel- als auch Mehrspielermodus spielen. Bei Grand Theft Auto bewegt sich der Spieler frei durch eine virtuelle Welt und nimmt Aufträge verschiedener Parteien an. Die Interaktion mit konkurrierenden Fraktionen, der Polizei und Unbeteiligten machen das Spiel extrem spannend. Hierzu gehören auch Verfolgungsjagden, die sich in fiktiven amerikanischen Städten abspielen. Das Spiel ist so realitätsnah entwickelt, dass sogar die Tageszeit, das Wetter und andere Eigenschaften simuliert werden können.

Agents of Mayhem

Deep Silver veröffentlichten im Jahr 2017 das Adventure-Action-Spiel Agents of Mayhem für Playstation 4, Xbox One und Windows, das sich an die Charaktere der Superhero-Filme anlehnt. Es ist im Einzelspielermodus verfügbar und die Spieler können jeweils drei von zwölf Agenten auswählen. Alle von ihnen sind mit unterschiedlichen Eigenschaften und Waffen ausgestattet. Die Agenten werden in einer offenen Welt bewegt, in der sie Missionen erfüllen und die Umgebung weiter erkunden müssen. Für die Fortbewegung nutzen sie unter anderem Autos, mit denen sie sich durch die Welt bewegen. Ziel des Spiels ist es, eine böse Macht namens L.E.G.I.O.N. zu besiegen, die mithilfe dunkler Materie die Regierungen der Erde stürzen will.

Death Race 18

Im August 2018 stellten Zinger Games das Spiel Death Race 18 vor. Bei diesem Autorennspiel und Fahrsimulator können Spieler in verschiedenen Fahrzeugen Rallyes bestreiten oder sogar mit ihrem Auto driften. Das Game ist für Einzelspieler konzipiert und für verschiedene Betriebssysteme wie Android, iOS oder Windows verfügbar. Die Spieler können sich für verschiedene Autotypen entscheiden und diese zudem persönlich ausstatten. Danach treten sie gegen ihre Konkurrenz an, wobei auch Upgrades und Todesrennen möglich sind. Death Race 18 ist vor allem bei Geschwindigkeitsliebhabern beliebt, die ihre Leidenschaft für schnelles Autofahren ohne Konsequenzen ausleben können .

Hotline Slot

Der Online-Spielautomat von NetEnt wurde im Jahr 2019 veröffentlicht und mittlerweile gibt es sogar einen Nachfolger des Slots. Diese Casino Spiele sind von Autorennen inspiriert. Vor einer Abendkulisse im Miami der 1980er Jahre spielt sich eine Verfolgungsjagd ab, bei der zwei Detektive eine schöne Schmuckdiebin zu stellen versuchen. Dabei kommen schicke Sportwagen zum Einsatz, wobei die Szenerie und das Thema an die TV-Serie Miami Vice angelehnt sind. Auf dem Layout von fünf Walzen und drei Reihen können Spieler 30 feste Einsatzlinien nutzen und eine bis drei sogenannte Hotlines auswählen. Drei Scatter auf Walze 1, 3 und 5 lösen die Freispiele aus, in denen sich ein Wild, das auf einer der aktivierten Hotlines landet, auf die gesamte Walze erweitert.

Fazit

Es gibt unzählige Spiele, bei denen Autorennen oder Verfolgungsjagden auf verschiedene Art und Weise in die Handlung eingebettet sind und so für ungeheuer viel Nervenkitzel sorgen. Oft sind auch viele Nebenmissionen enthalten, bei denen man Autos oder Motorräder als Fortbewegungsmittel nutzt. Diese Art der Games sind so spannend und beliebt, dass laufend neue Veröffentlichungen erwartet werden.