Die besten Slotspiele für Sportfans

WERBUNG

Sport ist seit jeher eines der beliebtesten Themen für Casino Slots und das aus gutem Grund – beide bieten Nervenkitzel und Unterhaltung in einem. Für Sportfans ist dies die ideale Kombination ihre Leidenschaft in einem Casino-Setting weiterzuführen und dabei mit etwas Glück auch noch Geld zu gewinnen, um dem Nervenkitzel eine Dimension zu verleihen.

Dank Online Casinos haben es Sportfans nun noch leichter, ihren Lieblingssport via das Casino auszuleben – und zwar von zu Hause aus. Und mit dem richtigen Anbieter können sie ihre Casino-Experience mit einem Online Casino Bonus ohne Einzahlung auf Adlerslots abrunden und gleich zu Beginn mit ein paar Gratis-Spielen starten.

Bei der gigantischen Auswahl an Spielautomaten mit Sportthema ist natürlich eines klar: Ähnlich wie bei eSports sind nicht alle Slotmaschinen gleich und einige sind besser als andere. Daher finden Sie im folgenden Artikel eine Auswahl der besten Slotmaschinen mit Sportthema – von Fußball über Eishockey bis hin zu Autorennen.

“Hockey Hero” – Nervenkitzel auf dem Eis

Für Eishockeybegeisterte ist “Hockey Hero” von Push Gaming ein absolutes Highlight. Dieser Slot zieht Spieler mit seinen 5 Walzen, 4 Reihen und 40 Gewinnlinien in den Bann und bietet einen beeindruckenden RTP von 96,53%. Sobald das Spiel startet, finden sich die Spieler in einer mitreißenden Eishockey-Arena wieder, in der Symbole wie Schlittschuhe, Pucks und Helme das Spielfeld dominieren. Doch nicht nur das Design überzeugt: Das Spiel ist reich an Features, darunter spannende Wilds und Scatters, die zusätzliche Gewinnchancen eröffnen. Besonders hervorzuheben sind die gestapelten Spieler-Symbole und die mitreißenden Freispiel-Bonusrunden. Das ultimative Ziel eines jeden Spielers? Den glänzenden goldenen Hockey-Pokal zu ergattern und den großen Gewinn nach Hause zu bringen.

“Magic Seven” – Geschwindigkeitsrausch auf der Rennbahn

Pferderennfans werden von “Magic Seven” begeistert sein, einem Slot, der die legendären Siege des italienischen Jockeys Frankie Dettori feiert. Besonders im Fokus steht sein beeindruckender Sieg bei allen sieben Pferderennen in Ascot 1997. Entwickelt von Playtech, bietet dieses Spiel nicht nur thematische Symbole wie Hufeisen und Trophäen, sondern auch eine Vielzahl von Boni und Features. Mit 5 Walzen und 25 Gewinnlinien ist es reich an renninspirierten Boni. Spieler können sich auf Freispiele freuen und haben die Chance, einen massiven Jackpot von 7.777-fachem Einsatz zu gewinnen. Ein besonderes Highlight ist das “Pick-and-Click”-Bonusfeature, bei dem Spieler auf einer Rennstrecke Preise auswählen können. Echte Clips von Frankie Dettoris berühmtesten Rennmomenten sorgen für zusätzliche Unterhaltung und Atmosphäre. “Magic Seven” ist ein Muss für alle, die die Spannung von Pferderennen und Slotspielen kombinieren möchten.

“Football Star” – Stadion-Atmosphäre im Casino

Fußball ist ohne Zweifel eine der meistgesehenen Sportarten weltweit. Slot-Spiele wie “Football Star” und “Football Champions Cup” bieten Fußballfans die Möglichkeit, in die Welt des Fußballs einzutauchen. “Football Star Deluxe”, eine Neuerscheinung von Microgaming im Mai 2020, entwickelt von Stormcraft Studios, hebt das Spielerlebnis auf ein neues Niveau. Mit einem 5×5 Raster und der Option, zwischen 18, 38, 68 oder 88 Einsatzwegen zu wählen, bietet es eine dynamische Spielerfahrung. Die Symbole reichen von verschiedenen Fußballspielern über den Schiedsrichter bis hin zu Fußballtrikots und -schuhen. Das Scatter-Symbol ist eine goldene Trophäe, während das Wild-Symbol das Spiellogo darstellt. Mit einem RTP von bis zu 96,88% und hoher Volatilität können Spieler auf seltene, aber höhere Gewinne hoffen. Das Spiel verfügt über aufregende Bonusfunktionen wie Rolling Reels und Striking Wilds, die das Gameplay bereichern. Mit “Football Star Deluxe” erleben Spieler Fußballaction in einer völlig neuen Dimension.

“Basketball Star on Fire” – Körbe werfen wie die NBA-Stars

“Basketball Star on Fire” von Microgaming, entwickelt in Zusammenarbeit mit Stormcraft Studios, ist ein Slot, der die Energie und Leidenschaft des Basketballs auf den Bildschirm bringt. Dieses 5×3-Spiel mit 25 Gewinnlinien versetzt den Spieler mitten in ein NBA-ähnliches Basketballstadion, umgeben von jubelnden Fans. Die Grafiken sind im Cartoon-Stil gehalten und zeigen Spieler in verschiedenen Posen, Schiedsrichterpfeifen, Medaillen und sogar Sneakers. Das Spiel bietet nicht nur Wilds und Freispiele, sondern auch das HyperHold-Feature, bei dem Münzen für Respins gesperrt werden können, um beeindruckende Jackpots zu gewinnen. Das Highlight ist der Grand Jackpot, der einen Gewinn von 1.000-fachem Einsatz verspricht. Mit einem RTP von 96,12% und einer mittleren bis hohen Volatilität können Spieler auf hohe Gewinne hoffen, wobei der maximale Gewinn bei beeindruckenden 2.500-fachem Einsatz liegt. Dieser Slot ist nicht nur für Basketball-Fans ein Muss, sondern für alle, die actiongeladene Spins und großzügige Belohnungen suchen.

“Tennis Stars” – Wimbledon im Casino-Format

“Tennis Stars” von Playtech ist nicht nur ein Muss für Tennisfans, sondern auch für Slot-Liebhaber. Dieser 5-Walzen-Slot mit 40 Gewinnlinien verspricht nicht nur realistische Grafiken, die an Wimbledon erinnern, sondern auch authentische Soundeffekte, die das Gefühl eines echten Tennisspiels vermitteln. Das Spiel bietet zwei Hauptbonusfunktionen. Die Championship Bonusfunktion wird ausgelöst, wenn drei oder mehr Streusymbole auf den Walzen landen. Hier können die Spieler in einem Tennis-Match gegen den Computer antreten, wobei größere Siegesmargen und mehr Asse zu höheren Preisen führen können. Eine weitere aufregende Funktion sind die Freispiele, die durch das Trophäen-Wildsymbol auf den mittleren drei Walzen ausgelöst werden. Spieler erhalten 15 Freispiele, bei denen alle Gewinnkombinationen mit einem 3x Multiplikator verdreifacht werden. Und das Beste daran? Diese Freispiele können erneut ausgelöst werden. Egal, ob Tennisfan sind oder nicht, “Tennis Stars” bietet spannende Unterhaltung und großzügige Belohnungen.