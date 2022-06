Die besten Slots inspiriert durch beliebte Videospiele

WERBUNG

Seit der Erfindung der Videospiele in den 50er Jahren gehören sie zu der am weitesten verbreiteten Form der Unterhaltung. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich Videospiele aber enorm entwickelt. Und zwar von Spielen in der Halle zu tragbaren Konsolen und schließlich mobilen Geräten.

Slots sind das am rasantesten wachsende Genre im Online Glücksspiel. Entwickler haben eine Möglichkeit gefunden, Videospiele in die beliebten Slots zu integrieren. Diese Slots zaubern bei den Video Gamern ein Lächeln aufs Gesicht. Das Zocken macht doch noch mehr Spaß, wenn man bekannten Helden begegnet. Die besten online Casinos bieten Ihnen Slots an, die auf solchen Spielen basieren. Wir geben Ihnen hier eine Auswahl der populärsten Slots.

Hitman

Dieser Slot aus dem Hause Micrograming ist voll gepackt mit Action. Das visuelle Design ist spektakulär und erinnert dabei an den Laptop eines Auftragsmörders. Alle Informationen sind ordentlich und professionell platziert. Der Sound passt perfekt zum Thema des Spiels und Spannung ist garantiert.

Der Slot hat viele Sonderfunktionen wie zum Beispiel Mehrfachbonus und Freispiele. Aber die Jackpot-Spiele gehören ohne Zweifel zu den besten Aspekten dieses Slots. Ähnlich wie beim Videospiel werden Sie beim Abschließen von Verträgen nämlich zusätzlich belohnt. Die Belohnungen für Attentate und Verträge passen genau zum gesamten Spiel.

Call of Duty

Dieser Slot basiert auf dem beliebten Videospiel Call of Duty, und zwar dem neuesten der Serie: 4 Modern Warfare. Cryptologic hat diesen Ego-Shooter-Slot entwickelt. Die Grafiken sind sehr schön und getreu der Atmosphäre der Videospiele. Die Soundeffekte der Kriegsführung verbinden sich gut mit dem traditionellen Sound der Automaten.

Dieser Slot hat fünf Walzen und 25 Gewinnlinien. Zu den Symbolen gehören neben Gasmasken, Maschinengewehren und Granaten auch Soldaten in Action. Und auch auf das Modern Warfare Logo treffen Sie beim Spielen. Animationen gibt es in diesem spannenden Slot reichlich. Da verwandeln sich Symbole zum Beispiel in Mikrofilme. Und Granaten fliegen über den Bildschirm. Aber auch riesige Explosionen erschüttern das Display. Das ist Action und Spannung pur.

Tomb Raider

Micrograming hat diesen sehr populären Slot entwickelt. Er basiert auf der Serie, in der Lara Croft auf ihren Abenteuern rund um den Globus unterwegs ist. Der visuelle Stil passt dabei perfekt zu den klassischen Tomb-Raider-Spielen. Besonders Lara Crofts Retro-Look auf dem Scatter-Symbol ist sehr treffend.

Getreu seinen Wurzeln gibt es 3 Symbole, die Sie beachten sollten: das Logo, das Idol und natürlich Lara Croft. Das Logo ist das Wild-Symbol und ersetzt alle anderen Symbole auf den Walzen, außer dem Idol und Lara Croft. Sie treffen auf viele Symbole, die Sie bereits aus dem Videospiel kennen. Der fesselnde Slot verfügt über fünf Walzen mit 15 Gewinnlinien.

Street Fighter II

NetEnt hat diesen populären Slot entwickelt. Er basiert auf dem vielleicht größten Kampfspiel aller Zeiten. Dabei hat NetEnd fast jeden Aspekt des Arkade-Spiels umgesetzt: die Reise um die Welt, die Kämpfe, die einzelnen Sprüche und den Sound. Sehen und hören Sie wie Ryu seinen ikonischen Hadouken-Schlag loslässt. Ganz bestimmt versetzt das die Fans sofort in die glorreichen Tage des Arkade-Spiels zurück.

Bevor Sie mit dem Drehen der Walzen beginnen, entscheiden Sie, mit welchem Kämpfer Sie spielen möchten. Jeder Kämpfer hat seine eigenen Talente, mit denen gruppieren Sie Wild-Symbole in einer Wild-Combo-Sequenz. Zudem hat jede Figur zwei eigene Symbole: das der Niederlage und das des Sieges. Und das Wild kann alle anderen Symbole ersetzen.

Bejeweled

Beinahe jeder kennt das Spiel Bejeweled, eines der populärsten Spiele der Welt. Cryptologic hat einen Slot entwickelt, der auf diesem Spiel basiert. Das Spiel hebt sich von der Masse ab und zeigt, wie gut sich das Originalspiel in einen Slot verwandeln lässt. Wie beim Originalspiel gewinnen Sie, indem Sie passende Juwelen aneinanderreihen.

Es gibt zehn Gewinnlinien, von denen fünf horizontal und fünf vertikal ausgerichtet sind. Sobald Sie auf Drehen drücken, erscheinen Edelsteine auf dem Display. Und wenn Sie drei oder mehr gleiche Steine auf einer der Linien anordnen, leuchten sie auf und verschwinden. Diese werden dann sofort mit neuen Steinen ersetzt. Zudem gibt es bei Bejeweled mehrere Jackpots mit guten Gewinnstufen.

X-Men

Von den Entwicklern bei Playtech kommt X-Men, ein Slot zum Thema Superheld. Wenn Sie das Videospiel gespielt haben, werden Sie Ihre Lieblingscharaktere wie Wolverine oder Nightcrawler wiedersehen. Aber der Slot kommt noch mit anderen Ergänzungen wie Cyclops, Magneto oder Mystique.

Er hat 5 Walzen und 25 Gewinnlinien sowie Bonussymbole, die hohe Gewinne auslösen können. Wenn es Ihnen gelingt, 3 Scatter-Symbole zu landen, aktivieren Sie die Helden-gegen-Schurken-Runde. Und dabei können Sie Ihren Einsatz ein paar Mal vervielfachen. Starten Sie diesen fantastischen Slot und tauchen Sie ein in das Universum der X-Men!

Ob Action, Abenteuer oder Unterhaltung, bei der enormen Auswahl an Slots finden Sie ganz bestimmt einen, der Ihnen gefällt.