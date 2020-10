Die besten Slot Games für das Jahr 2021

Bildquelle: Pixabay.com

Slot Games zählen mit zu den beliebtesten Glücksspielen im Internet. Was diese Spiele so beliebt macht, sind nicht zuletzt die zahlreichen Varianten, in welchen man Slot Games spielen kann. Auch von den Gewinnchancen her sind die meisten Slot Games sehr fair gestaltet, was in Summe eines der besten Angebote ergibt, die derzeit online verfügbar sind. Aber welche sind die besten Slot Games im Jahr 2021? Wir haben hier einige Games gefunden, die auch im kommenden Jahr besonders viel Spaß machen werden.

Ginzo’s Pursuit

Unterstütze DailyGame.at

mit deinem Kauf bei Amazon.de: Cyberpunk 2077 jetzt vorbestellen Advertisment

Ginzo’s Pursuit ist einer der Marktführer in Sachen online Glücksspiele, nämlich Net Entertainment. Bei diesem Spiel macht man sich auf die Suche nach einem geheimen Schatz, der in Eldorado hervorragend versteckt wurde. Gleich 20 packende Paylines und 5 Räder sorgen dafür, dass das Spiel niemals langweilig wird. Definitiv ist also Gonzo’s Pursuit für Glücksspiel Fans einen Versuch wert. Am besten spielt man dieses Game aktuell in einem Online-Casino ihrer Wahl.

Jumanji Slot

Jumanji Slot ist, wie man erwarten konnte, dem berühmten Kinofilm Jumanji nachempfunden. Dieses Game von Netent ist wie eben der Hollywood-Streifen längst zu einem Klassiker geworden. Allerdings ist er so zeitlos, dass man ihn auch im Jahr 2021 noch immer gerne spielen wird. Es handelt sich definitiv um eines der spannendsten Slots, die jemals veröffentlicht worden. Und die Spielerzahlen belegen eindeutig, dass dieses Game zu den besten im Jahr 2020 gehört. Und auch im kommenden Jahr wird es zu den beliebtesten zählen. Soviel steht jetzt bereits fest.

Zodiac Lion

Bei Zodiac Lion handelt es sich ebenfalls um ein herausragendes Slot Game. Dieses Spiel dreht sich rund um die berühmten Sternzeichen, und im Zentrum steht dabei der Löwe. Man spielt hierbei mit einem 5-Video-Slot. Zweifellos macht dieses Game nicht nur Menschen mit dem Sternzeichen Löwe spaß, ganz egal ob man Krebs, Schütze, Waage, Widder oder Steinbock ist – mit diesem Spiel wird man stundenlangen Spielspaß erleben können – auch im Jahr 2021.

Dragon’s Law SeleXion

Dragon’s Law SeleXion ist ein Game, dass vor allem durch die hervorragende Grafik, und faire Gewinnchancen besticht. Bei diesem Game hat man es mit einem ikonischen langschwänzigen Drachen zu tun, der die Kreativität der Gamer anregt, und für ausdauernden Spielspaß sorgt. Das Game ist auf allen großen Online Casino Plattformen verfügbar, und befindet sich nahezu überall in den Charts der beliebtesten Games in aller Welt.

Neben Roulette, Poker, Baccarat und Blackjack zählen die Slot Games zu den beliebtesten online Glücksspielen, die derzeit in Deutschland und auch in aller Welt verfügbar sind. Woran das liegt? Nun, im Grunde genommen ist das Geheimnis der Slot Games darin begründet, dass die Vielfalt an Wahlmöglichkeiten für die Spieler nahezu unbegrenzt ist. Die meisten Online Casinos bieten mehrere hundert Slot Games an, was zu Folge hat, dass man als Spieler kaum jemals ein Spiel ach nur ein zweites Mal ausprobieren muss, sofern man dies einmal nicht möchte.

Was bereits in realen Casinos in von der einarmigen Banditen sehr gut funktioniert hat, ist prädestiniert für das Online Glücksspiel. Denn Slot Games lassen sich hervorragend in Software-Varianten programmieren, und sind damit hervorragend für das Gaming im Webbrowser oder auch einfach über das Smartphone geeignet. Die hier aufgelisteten Games zeigen eindrucksvoll, wie hervorragende Slot Games aufgebaut sein müssen. Und was sie so beliebt macht, wird eindeutig klar, sobald man sie einmal ausprobiert hat.

Auch im Jahr 2021 werden Slot Games definitiv eine wichtige Rolle im online Glücksspielbereich spielen. Ein beträchtlicher Anteil der Gaming Minuten, die Spieler auf Online Casino Plattformen verbringen, werden auch 2021 auf die Slot Games entfallen.