Die besten Österreichische Bundesliga Wettanbieter im Test!

In Österreich gibt es viele verschiedene Wettanbieter für die österreichische Bundesliga. Doch welche sind die Besten? Wir haben uns die beliebtesten Anbieter genauer angeschaut und einen ausführlichen Test durchgeführt.

Österreichische Bundesliga Wettanbieter

Es gibt viele verschiedene Wettanbieter auf dem österreichischen Markt, aber nicht alle sind gleich gut, wie Sie auf betrugstest.com nachlesen können. In unserem Wettanbieter-Test haben wir die Österreichische Bundesliga Wettanbieter getestet und bewertet. Wir haben uns dabei vor allem auf folgende Kriterien konzentriert:

Wettangebot

Wettquoten

Live-Wetten-Angebot

Kundenservice

Zahlungsmethoden

Bonusangebote

Basierend auf diesen Kriterien haben wir die folgenden Wettanbieter als die besten auf dem österreichischen Markt identifiziert.

1. Bet365

Bet365 ist einer der größten Wettanbieter weltweit und verfügt über eine hervorragende Reputation. In Österreich ist Bet365 besonders beliebt bei Fußballfans, da der Anbieter eine große Auswahl an Wetten zu allen wichtigen Spielen bieten. Dieser Wettanbieter hat auch einen guten Ruf für die Bereitstellung exzellenter Wettquoten und ist bei vielen Wettenthusiasten sehr beliebt. Ein weiterer großer Vorteil von Bet365 ist, dass der Anbieter eine erstklassige mobile App bereitstellt, mit der Sie bequem von Ihrem Smartphone oder Tablet aus wetten können. Die App ist für Android- und iOS-Geräte kostenlos und sehr einfach zu bedienen.

2. Tipico

Tipico ist einer der führenden Wettanbieter in Europa und hat auch in Österreich eine große Anhängerschaft. Der Wettanbieter bietet eine gigantische Auswahl an verschiedenen Sportarten an, sodass für jeden etwas dabei ist. Die Quoten sind in der Regel sehr konkurrenzfähig und Tipico hat auch eine gute Auswahl an Sonderwetten. Tipico ist auch für ihre großartige mobile App bekannt, die es Ihnen ermöglicht, von überall aus zu wetten. Die App ist kostenlos und sehr einfach zu bedienen, sodass Sie Ihre Wetten in kürzester Zeit abgeben können.

3. TonyBet

TonyBet ist ein aufstrebender Wettanbieter, der in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen hat. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Estland. TonyBet ist vor allem für seine innovativen Wettangebote und -optionen bekannt. Die TonyBet-Website ist übersichtlich und nutzerfreundlich gestaltet. Zusätzlich bietet TonyBet seinen Kunden eine Mobile-A¬pp für iOS- und Android-Geräte an. Aufgrund der hohen Qualität seiner Dienstleistungen wurde TonyBet bereits mit mehreren prestigeträchtigen Auszeichnungen bedacht.

4. Mr. Green

Einer der besten österreichischen Wettanbieter ist Mr. Green. Dieser Anbieter ist besonders für seinen hervorragenden Wetten zur österreichischen Bundesliga bekannt. Auf der Webseite von Mr. Green wird man sofort von einem freundlichen und professionellen Kundenservice begrüßt. Die Seite ist übersichtlich gestaltet und man findet sich schnell zurecht. Der Kundenservice von Mr. Green ist kompetent und hilfsbereit. Man fühlt sich hier sofort gut aufgehoben. Die Quoten sind im Durchschnitt etwas besser als bei anderen Anbietern und man hat auch die Möglichkeit, Live-Wetten auf Spiele der österreichischen Bundesliga zu platzieren. Bei Mr. Green kann man sich also sicher sein, dass man in guten Händen ist.

5. 22Bet

22Bet ist ein online Wettanbieter mit einer großen Auswahl an Sportarten und Wettmöglichkeiten. Das Angebot an Live-Wetten ist besonders umfangreich und es gibt viele interessante Spezialwetten. Die Website ist übersichtlich gestaltet und es gibt viele nützliche Funktionen, wie zum Beispiel einen Live-Chat, in dem man mit anderen Nutzern chatten kann. Die Quoten sind sehr konkurrenzfähig und es gibt viele Sonderaktionen für Bestandskunden. 22Bet ist ein seriöser Anbieter mit einer EU-Lizenz und es gibt keine Berichte über Betrug oder unzufriedene Kunden. Alles in allem ist 22Bet eine gute Wahl für alle, die auf Spiele der österreichischen Fußballbundesliga wetten möchten.

6. Betway

Betway ist einer der führenden Wettanbieter in Österreich und bietet seinen Kunden eine Vielzahl an verschiedenen Wettoptionen. Das Unternehmen hat sich auf die Bereitstellung von hochwertigen Wettdienstleistungen spezialisiert und stellt seinen Kunden eine Reihe von Vorteilen bereit. Das Unternehmen garantiert auch, dass alle Wetten fair und transparent ablaufen. Betway ist einer der am besten bewerteten Wettanbieter für die österreichische Bundesliga.

Bet-at-home ist einer der größten Wettanbieter in Österreich und hat sich in den letzten Jahren einen guten Ruf erarbeitet. Das Angebot an Sportwetten ist sehr vielfältig und es gibt viele Möglichkeiten, auf verschiedene Sportereignisse zu wetten. Die Quoten sind in der Regel sehr konkurrenzfähig und die Auszahlungen erfolgen zuverlässig und schnell. Bet-at-home ist auch für seine attraktiven Bonusangebote bekannt und bietet immer wieder interessante Aktionen für Neu- und Bestandskunden.

8. Zodiacbet

Zodiacbet ist ein weiterer großer Name in der österreichischen Wettbranche. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Wien. Zodiacbet ist stolz darauf, die erste Wahl für viele österreichische Sportwetter zu sein, und bietet eine Vielzahl an großartigen Funktionen und Angeboten. Der Anbieter ist bekannt für seine hervorragende Benutzeroberfläche und seine einfach zu navigierende Website. Das Unternehmen bietet auch eine mobile App an, die es den Kunden ermöglicht, von unterwegs aus zu wetten und die vom Design her stark an mobile Games für Smartphones erinnert. Die App ist kostenlos und für iOS- und für Android-Geräte verfügbar. Zodiacbet bietet eine Vielzahl von großartigen Wettangeboten, darunter ein Willkommensbonus von bis zu 100 EUR für neue Kunden. Darüber hinaus gibt es bei diesem Wettanbieter auch interessante Aktionen für Bestandskunden, wie zum Beispiel Gratiswetten, Cashback-Angebote und mehr.

Fazit

In Sachen Wettanbieter kann sich Österreich definitiv sehen lassen. Die besten Wettanbieter des Landes bieten eine Vielzahl an tollen Wettangeboten und sind dabei absolut seriös. In unserem Test haben wir die besten Anbieter für die österreichische Bundesliga genau unter die Lupe genommen und können sie daher uneingeschränkt weiterempfehlen. Wer also auf der Suche nach einem guten Wettanbieter ist, sollte sich die Angebote der hier vorgestellten Anbieter definitiv genauer anschauen.