Die besten Mini-Games in Videospielen.

Bildquelle: Pixabay.com

Während die Industrie für Casino– und Videospiele boomt, gibt es heute ein Phänomen, das allen ernsthaften Gamern zu gefallen scheint. Und dieses Phänomen sind die sogenannten Minispiele. Manchmal sind Minispiele nur dazu da, die Wartezeit zu überbrücken, um Quests oder Boni freizuschalten, aber sie können auch eine echte Unterhaltungsquelle sein, die die Spieler besonders schätzen. Um mehr über diesen neuen Trend und die beliebtesten Minispiele der Spieler zu erfahren, haben wir diesen Artikel für Sie verfasst. Viel Spaß beim Lesen!

Minispiele: Was ist das?

Minispiele sind kurze Videospiele, die in einem anderen Videospiel vorkommen oder zusammen mit vielen anderen Spielen ein eigenständiges Spiel bilden. In der Regel ist das Minispiel kleiner, einfacher und schneller als das Spiel, in das es eingebettet ist. Manche Spiele bestehen aus einer Reihe von zusammengefügten Minispielen, wie z. B. die WarioWare-Reihe oder Defender of the Crown. Es gibt auch Spiele, die aus einer Reihe von Minispielen bestehen, die speziell für den Multiplayer gedacht sind, wie die Mario Party-Reihe oder Fuzion Frenzy.

Advertisment

Minispiele können als Teil des Gameplays oder als Easter Egg auftauchen. Sie können also entweder dem Spieler die Wartezeit verkürzen oder aber ein integraler Bestandteil des Spiels sein, in das sie integriert sind.

Welche Minispiele gibt es?

In der Tat, einige unserer Lieblingsspiele sind nicht die Spiele auf dem Cover, sondern die versteckten Spiele, die die Entwickler als Bonus in das Spiel eingebaut haben, von dem wir dachten, wir würden es kaufen. Vom Asteroids-Spiel, das in Police Quest versteckt ist, bis hin zur neuen Version von Wolfenstein, die auf magische Weise die alte Version von Wolfenstein enthält, haben die Entwickler schon seit Jahrzehnten Spiele in anderen Spielen versteckt. Aber es ist schon etwas Besonderes, wenn ein brandneues, überraschendes Minispiel dort auftaucht, wo man es am wenigsten erwartet. Manchmal ist es nur eine Möglichkeit, eine neue Art von Gameplay zu präsentieren, der Teil des Haupterlebnisses ist. In anderen Fällen ist es einfach eine lustige kleine Abwechslung, die dich von dem ablenkt, worum es im Spiel eigentlich geht. Aber was auch immer ihr Zweck ist, sie können manchmal der beste Teil des Spiels sein.

Einige Minispiele sind super einfach, während andere viel komplexer sind. Um eine Vorstellung von Minigames zu erhalten, können Sie sich einfache Spiele wie Candy Crush Saga oder Templerun vorstellen, die in als Teil der Geschichte oder Kampagne von anderen Spielen freigeschaltet werden können. In diesen Minispielen erhält der Spieler oft viel Guthaben und wertvolle Items, die ihm im weiteren Verlauf des eigentlichen Spiels nützlichen sein können.

Beliebte Mini-Spiele.

Für Casino- und Glücksspielenthusiasten bietet Fallout: New Vegas Roulette, Blackjack und Spieleautomaten als Minispiele an. Alles geschieht in einer ziemlich realistischen Atmosphäre. Mit diesen Minispielen können Sie Geld, Essen und Getränke gewinnen. Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie zu viel gewinnen, werden Sie des Betrugs beschuldigt und können nicht mehr in diesem Casino spielen.

Wolfenstein: The New Order:

Wolfenstein gewinnt den Meta-Minispiel-Award mit den wunderbaren Alptraumsequenzen in The New Order und The Old Blood. Wenn du an bestimmten Orten 40 Augenblinzeln aufnimmst, löst du Alptraumsequenzen für BJ Blazkowicz aus. Diese Alpträume sind einige der unbarmherzigsten, klassischen Wolfenstein 3D-Levels, in denen du Nazis, Kampfhunde, SS-Soldaten und schließlich den großen Boss Hans Größe besiegen musst. Wissenswertes: Wolfenstein 3D war das allererste First-Person-Shooter-Spiel!

Golf Grand Theft Auto V:

Die Grand Theft Auto-Serie von Rockstar ist seit langem für ihre zahlreichen Minispiele bekannt, und mehrere von ihnen haben bereits Golf gespielt. Aber diese Version von Golf in GTA V (und GTA Online) ist gut genug, um als eigenständiges Spiel veröffentlicht zu werden. Alles, was man von einem PGA- oder Tiger Woods-Spiel erwartet, ist vorhanden: Schlägerauswahl, Schlagarten, Spin, Leistungsstufen und mehr. Der Kurs in Los Santos ist mit 100 Dollar pro Runde teuer, aber das Design des Kurses ist spektakulär und auf die richtige Weise herausfordernd.

Orlog (Assassin’s Creed Valhalla):

Orlog ist ein originelles Würfelspiel, das speziell für Assassin’s Creed Valhalla entwickelt wurde. Es ist der perfekte Zeitvertreib für Spieler, die sich entspannen und vom Drama der Templer und der Bruderschaft ablenken wollen. Das Spiel ist ein wenig kompliziert, aber nach ein paar Runden nicht unmöglich zu meistern.