Die besten Casinos mit MGA-Lizenz

Das Online Glücksspiel, auch iGaming genannt, boomt nach wie vor. Ganz gleich, ob eine Partie Live-Poker, ein paar Runden am virtuellen Roulette-Tisch oder ein paar Spins an einem der innovativen Slot-Automaten – die Online Casinos von heute bringen die Atmosphäre der Spielbank nach Hause oder auf das Smartphone.

Als Spieler hat man auf der Suche nach dem passenden Online Casino bei einer Vielzahl von Anbietern die Qual der Wahl. Welche Spiele werden angeboten? Gibt es einen Bonus? Und welche Zahlungsmethoden werden angeboten?

Diese Fragen sollte man sich stellen, bevor man sich bei einem Online Casino anmeldet. Ein wesentlicher Aspekt, der häufig vernachlässigt wird, ist allerdings auch der Blick auf die Lizenz des Anbieters. Denn die Glücksspiellizenz ist eng mit dem Angebot des Online Casinos verknüpft.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit diesem Thema und betrachtet, was es mit den Lizenzen auf sich hat. Die besten Casinos mit einer MGA-Lizenz.

Was bedeuten die Glücksspiellizenzen?

Jedes Online Casino und jeder Buchmacher braucht eine Glücksspiellizenz, um sein Angebot offiziell präsentieren zu dürfen. In der Regel wird sie von dem Land ausgestellt, in dem das Unternehmen registriert ist.

In Deutschland beispielsweise befand sich das Online Glücksspiel lange in einer rechtlichen Grauzone, da die BRD offiziell keine eigenen Glücksspiel-Lizenzen ausstellte. Aufgrund des EU-Rechts war es trotzdem möglich, in Deutschland online Casinos zu besuchen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Österreicher. Denn aufgrund der europäischen Dienstleistungsfreiheit dürfen Anbieter mit einer Lizenz aus einem EU-Land ihr Angebot in der gesamten Union anbieten.

Vor allem Malta und Curacao gelten aufgrund ihrer liberalen Glücksspielverordnung als beliebter Firmensitz. Deshalb sind neben den Curacao Online Casinos die Anbieter mit einer maltesischen MGA-Lizenz innerhalb der EU am weitesten verbreitet.

Seit Verabschiedung einer neuen Glücksspielverordnung im Sommer 2021 ist es für die Anbieter auch möglich, mit einer deutschen Lizenz an den Start zu gehen. Allerdings ist diese an eine Reihe von Auflagen wie Limits und Spielverboten geknüpft. Aus diesem Grunde setzen viele Spieler weiter auf ein Casino mit einer CGCB- oder MGA-Lizenz. Diese sind immerhin europaweit, also auch in Österreich, gültig.

Im Folgenden stellen wir vier MGA-Casinos genauer vor.

Das sind die besten Casinos mit MGA-Lizenz

Bevor wir näher auf den besten Online Casinos mit einer MGA-Lizenz eingehen, findet ihr hier unsere Auswahl im Überblick:

Craze Play Casino

Winny Casino

Casino Universe

Simsino Casino

Craze Play Casino mit MGA-Lizenz

Das erste Casino, welches wir euch genauer vorstellen wollen, ist das Craze Play Casino. Seit gut drei Jahren geht das Online Casino der als Tochter des iGaming-Unternehmens Gammix an den Start. Dank der maltesischen MGA-Lizenz kann Craze Play ein breites Spielangebot mit einer großen Auswahl an Slotgames anbieten. Auch der beeindruckende Live-Casino-Bereich lässt keine Wünsche offen.

Hervorzuheben ist auf jeden Fall der üppige Willkommensbonus bis zu 2500 €. Zudem haben die Spieler bei Craze Play immer wieder die Möglichkeit, Freispiele und Freespins zu gewinnen.

Ebenfalls gepunktet hat das Craze Casino bei uns mit dem tollen Support. Das Kundencenter ist sieben Tage in der Woche rund um die Uhr in deutscher Sprache erreichbar. Ihr könnt mit Craze Play einerseits über das Kontaktformular bzw. per Mail oder über den Live-Chat in Kontakt treten. Zudem steht euch ein großer FAQ-Bereich mit den wichtigsten Fragen und Antworten zur Verfügung.

Dank der MGA-Lizenz lässt das Craze Play Casino auch in den Punkten Seriosität und Sicherheit keine Fragen offen. Neben der obligatorischen Lizenz kann Craze Play mit weiteren Sicherheitszertifikaten punkten.

Winny Casino mit MGA-Lizenz

Auch hinter dem Winny Casino steht mit der N1 Interactive Ltd. ein erfahrener Betreiber. Das wird auch direkt bei einem Blick auf das Spielangebot bzw. die Spielanbieter deutlich. Mit rund 75 Providern haben die Spieler im Winny Casino die freie Wahl. Von Mircogaming über NetEnt bis hin zu NextGen Gaming findet ihr hier das passende Spiel. Zudem bekommt ihr hier das volle Programm an Live-Dealer-Spielen.

Selbstverständlich bietet auch das Winny Casino einen lohnenswerten Willkommensbonus an. Neukunden haben die Chance auf einen 100 % Bonus bis zu 250 € auf die erste Einzahlung. Aber auch Bestandskunden werden regelmäßig mit einem 10 % Cashback belohnt.

Ein weiterer Vorteil des Winny Casinos bzw. der MGA-Lizenz ist, dass keine Limits vom Betreiber vorgegeben werden. Das betrifft sowohl die Einzahlungslimits als auch die Obergrenzen bei Slot-Einsätzen. Allerdings bietet das Winny Casino die Möglichkeit, eigene Limits zu installieren.

In Sachen Sicherheit und Seriosität könnt dem Anbieter ebenfalls absolut vertrauen. Dies garantieren SSL-Verschlüsselung und regelmäßige Sicherheits-Checks. Falls doch einmal Fragen oder Probleme auftreten sollten, steht der Kundenservice bereit. Diesen könnt ihr rund um die Uhr per Live-Chat oder E-Mail erreichen.

Casino Universe mit MGA-Lizenz

Weiter geht es mit dem Casino Universe. Mit dem Gründungsjahr 2020 gehört das Casino Universe noch zu den jüngeren Online Casinos. Das sollte potenzielle Neukunden allerdings nicht abschrecken. Denn bei der Anmeldung bzw. Ersteinzahlung im Casino Universe bekommen Neukunden einen Willkommensbonus von 100 % bis zu 500 €. Und sogar ohne Einzahlung gibt es die ersten fünf Freispiele für das Slotgame Starburst. Also besonderes Feature bietet das Casino Universe einen täglichen Cashback von bis zu 20 %!

Diesen könnt ihr euch in dem umfangreichen Angebot an verschiedenen Casino- und Slotgames erspielen. Die breite Auswahl an Software-Providern überzeugt hier ebenso, wie die Auswahl an Zahlungsoptionen. Vor allem im Slot-Bereich lässt das Casino Universe keine Wünsche offen. Klassiker wie Gonzo’s Quest oder Starbust findet ihr hier ebenso, wie neuesten Slot-Veröffentlichungen.

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch an das Kundencenter wenden, welches ihr täglich von 8:30 Uhr bis 00:15 Uhr erreichen könnt. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch schriftlich per Mail Kontakt aufnehmen.

Simsino Casino mit MGA-Lizenz

Auch das Simsino Casino hat uns als eines der Casinos mit MGA-Lizenz überzeugt. Von den vier hier vorgestellten Casinos ist Simsino auf jeden Fall das jüngste. Erst in diesem Jahr ist Gammix Ltd. mit dem neuen Casino an den Start gegangen.

Hervorheben können wir definitiv das umfangreiche Spielangebot mit über 3000 Casino- und Slotgames. Sowie die zahlreichen Zahlungsoptionen, zu denen auch e-Wallets und Kryptowährungen wie ecoPayz, Skrill oder Neteller gehören.

Außerdem wollen wir natürlich das umfangreiche Bonusangebot nicht verschweigen. Der klassische Einzahlungsbonus für Neukunden beläuft sich auf 500 €. Zudem habt ihr allerdings auch die Chance auf sagenhafte 275 Freispiele für den beliebten Slot-Klassiker Book of Dead. Doch nicht nur Neukunden profitieren von dem Simsino Bonusprogramm. Dank Cashback und VIP-Programm werden auch langjährige Spieler für ihre Treue belohnt. Jede Woche besteht die Chance auf 25 % Cashback und weitere lukrative Turniere.

Wer noch auf der Suche nach dem passenden Online Casino ist, sollte auf die entscheidenden Punkte achten. Vor allem ein Blick auf die Lizenz kann schon eine Menge Auskunft darüber geben, was euch in dem Casino erwartet. Wer ohne Limits und andere lästige Grenzen spielen will, sollte auf jeden Fall auf einen Anbieter mit einer maltesischen MGA-Lizenz setzen.

Dieser Artikel dient als Analyse – eine kleine Hilfe – bei der Wahl des passenden Online-Casinos.