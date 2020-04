Glücksspiele sind schon seit der Antike beliebt und bekannt und wurden schon immer als ein spannendes und aufregendes Phänomen betrachtet. Falls Sie ein erfahrener Spieler sind, und schon ein gutes Casino aufgrund der attraktiven mobile Casino Angebote ausgewählt haben, könnte Ihnen unser Überblick der besten Spiele für Android-Geräte einen neuen Einblick in die Casino-Welt geben. Wenn Sie Spaß haben möchten und ein Anfänger sind, dann sollten Sie unbedingt die Spiele aus unserer Liste ausprobieren.

Unabhängig davon, welches Android-Gerät sie verwenden, haben viele Android-Nutzer, Zugriff auf eine fast unendliche Anzahl von Spielen. Einige davon sollten jedoch viele Nutzer vermeiden. Nicht alle Spiele haben das gleiche Niveau an Qualität, die Sie suchen und ein guter Teil von ihnen ist vollgepackt mit nervigen Werbeeinblendungen und unnötigen Informationen. Wenn Sie unsere Tipps und Trick befolgen, können Sie die besten Casino-Spiele für Android ohne Störungen genießen.

Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung zu den besten Casinospielen für Ihr Android-Gerät. Wir haben uns bemüht, Ihnen die unterhaltsamsten Online-Glücksspiele vorzustellen.

Android Spielautomaten

Online-Spielautomaten oder Slots befinden sich sicherlich ganz oben auf der Liste der beliebtesten Casino-Spiele für Android. Der Grund liegt darin, dass für das Spielen von Slots keine schwierigen Strategien erforderlich sind und Sie keine besonderen Fähigkeiten besitzen müssen. Sie können zwischen klassischen 3-Walzen-Slots, Video-Slots, Jackpot-Slots und vielen mehr wählen.

Casino-Slots für Android-Smartphones sind äußerst angenehm auf einem kleinen Bildschirm zu spielen – Sie müssen nicht viel nachdenken, nur eine Berührung genügt, um zu sehen, wie sich die Walzen der mobilen Slots drehen und Gewinne einbringen. Spielautomaten für Android-Geräte sind keinesfalls langweilig, da Ihnen Tausende von Online-Slots zur Verfügung stehen – Cartoon-Klassiker, klassische Früchte-Spielautomaten und noch viele andere. Zu den besten Entwicklern von Slot-Spielen gehören NetEnt, Microgaming und Playtech . Daher empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall, den Starburst Slot, Game of Thrones Slot, Mega Moolah Slot, Cleopatra und den Tomb Raider Slot auszuprobieren.

Android Blackjack

Wenn Sie Casino-Slots zu einfach oder langweilig finden, sollten Sie verschiedene Blackjack-Varianten für Android ausprobieren. Im Vergleich zu Slots ist das Blackjack-Spiel aktionsreicher und Sie müssen während des Spielens zumindest einige Entscheidungen treffen.

Das Hauptziel der Blackjack-Spiele für Android-Geräte ist, so nahe wie möglich an 21 Punkte zu kommen, diese Zahl jedoch nie zu überschreiten. Sie spielen eins zu eins gegen den Dealer (in diesem Fall einen Computer) und jeder von Ihnen wird in jeder Runde entweder gewinnen oder verlieren. Es gibt eine ganze Reihe von Varianten der besten Android Blackjack-Spiele.

Denken Sie daran, dass es viele Casino-Anbieter gibt, die Ihnen ermöglichen verschiedene Blackjack-Varianten auch im Übungs-Modus zu spielen. Auf diese Weise können Sie als Anfänger, Blackjack einüben und ohne finanzielles Risiko dieses Spiel so richtig genießen.

Android Roulette

Ein weiteres Glücksspiel , das Millionen von Fans weltweit hat, ist das Roulette-Spiel für Android-Geräte. Roulette ist so ziemlich ein Symbol für Casino-Spiele und das rot-schwarze Roulette-Rad ist das erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man an Glücksspiele denkt.

Mit einem Roulette-Spiel für Android-Handys können Sie lange Reisen zu den landbasierten Casinos überspringen, da sich jetzt das ganze Rad in Ihrem Smartphone oder Tablet befindet. Sie können bei Ihrem ausgewählten Online-Casino viele Varianten der besten Roulette-Spiele ausprobieren. Unabhängig davon, ob es sich um die europäische Variante von Roulette, die amerikanische Version des Spiels, französisches Roulette oder eine andere Variante handelt, müssen Sie mit Ihrem Android-Handy nie auf etwas verzichten. Wenn Sie Online-Roulette noch nicht ausprobiert haben, wäre vielleicht jetzt die ideale Zeit dies zu tun.

Da Android die beliebteste Plattform auf der Welt ist, haben Entwickler von Online-Roulette-Casinos ihre Technologie auf Android-Betriebssysteme fokussiert. Sobald Sie die gewünschte Roulette-App ausgewählt haben, laden Sie diese einfach auf Ihr Handy herunter und bereiten Sie sich auf viel Spaß und Aufregung. In den meisten Apps können Sie sogar Ihre Zahlungsdetails in der App speichern, was Ihnen ermöglicht die Einzahlungen so einfach und schnell wie möglich auszuführen.

Android Live-Spiele

Das Beste ist, dass alle oben genannten Casino-Spiele, aber auch andere, nicht nur in ihren regulären Versionen, sondern auch in den Live-Versionen gespielt werden können. Live-Spiele für Android-Geräte sind die Spiele, die mit einem echten Live-Dealer gespielt werden, vor allem wenn es um Blackjack, Roulette und Poker geht. Dieser Live-Dealer befindet sich in einem der Studios des bestimmten Online-Casinos. Der ganze Prozess wird live übertragen und Sie können gleichzeitig mit dem Live-Dealer kommunizieren, mit anderen Spielern chatten, und somit eine authentische Casino-Atmosphäre erleben.

Sie können beispielsweise alle Arten von Video-Slots spielen, wie 3-Walzen-Slots, 5-Walzen-Slots, 3D-Slots, Progressive-Slots und noch vieles mehr. Einige Android-Casinos bieten mehr als 100 Slots an. Android-Casinos bieten mindestens ein Live-Blackjack-Spiel an, und zwar die klassische Blackjack-Variante. Je nach Online-Casino bietet die mobile Version möglicherweise mehr als nur eine Blackjack-Variante an. Video-Pokerspiele sind ebenfalls ein Teil des Angebots von mobilen Casinos, jedoch in geringerer Anzahl. Normalerweise finden Sie beliebte Video-Pokerspiele wie Jacks or Better, Deuces Wils und andere.

Vergessen Sie nicht, dass Sie auch verschiedene Android Casino Boni erhalten können, wenn Sie sich für die mobile Version von Casinospielen entscheiden. Je nach Online-Casino kommen die Boni in Form von Bonus ohne Einzahlung, Einzahlungsbonus und Freispielen. Überprüfen Sie unbedingt, ob Ihr Casino auch solche Boni für Android-Nutzer im Angebot hat.

Fazit

Wenn Sie ein Online-Casino gefunden haben, dass Ihre Wünsche erfüllt und die passende Zahlungsmethode ausgewählt haben, fehlt Ihnen nur noch die Auswahl der besten Android Casino-Spiele. Um ehrlich zu sein, unterscheiden sich Casino-Spiele für-Android-Geräte nicht wirklich von anderen Arten von Casinospielen. Im Android-Casino stehen Ihnen dieselben Slots, Tischspiele und Kartenspiele, wie in anderen Casinos zu Verfügung. Der größte und wichtigste Unterschied liegt darin, dass Sie mit Ihrem Android-Gerät überall diese Spiele genießen können.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Überblick der besten Spiele für Android bei Ihrer Auswahl geholfen hat, damit Sie gleich mit dem Spielen beginnen können und nicht zu viel Zeit mit schlechten und fragwürdigen Versionen von Spielen verschwenden müssen. Die Entwicklung der Technologie hat es Casino-Fans ermöglicht jederzeit und überall auf ihre Lieblingsspiele zuzugreifen. Egal, ob Sie eine Kaffeepause haben, zu Hause gemütlich sitzen oder in einer Warteschlange stehen, öffnet Ihnen ein Smartphone die Türen zu einer aufregenden Welt von Glücksspielen.