Boni und Promotionen im GGBet – Auf diese hervorragenden Angebote kann man sich einstellen

WERBUNG

Promotionen und Sonderangebote gehören in Online Casinos zur Tagesordnung. Quasi jeder Anbieter von Online Glücksspielen hat eine Reihe an Angeboten im Sortiment, durch die man sich verschiedene Vorteile sichern kann. Auch das GGBet Casino ist hierbei keine Ausnahme. Durch verschiedene Aktionen kann man sich beispielsweise im GGBet 50 Freispiele sichern oder zusätzliches Guthaben erhalten. Wir gehen hier genauer darauf ein, welche Promotionen man im GGBet entdecken kann und wie man es schafft von diesen zu profitieren.

Die üblichen Aktionsmodelle – Von Cashback bis Willkommensbonus

Viele Angebotsstrukturen in Online Casinos kann man bei mehreren Anbietern entdecken. So ist es beispielsweise üblich, dass man für die Anmeldung in einem Online Casino bereits die ersten Prämien erhält. Wir haben hier einige Angebotsmodelle aufgelistet, so dass man sich einen guten ersten Eindruck davon machen kann, welche Promotionen bei Online Casinos besonders häufig vorkommen:

Willkommensbonus

Bonus ohne Einzahlung

Cashback

Turniere

Reload-Bonus

Diese Angebote kann man bei sehr vielen Online Casinos finden, allerdings unterscheiden sich die Details bei den Aktionen teilweise erheblich. Auch im GGBet Casino kommen einige dieser Promotionen vor, allerdings hat der Anbieter einige Schritte unternommen, so dass sich das GGBet von der Konkurrenz abheben kann.

Die Bonusangebote im GGBet

Der Willkommensbonus ist wohl das erste Bonuspaket, mit dem man als neuer Spieler konfrontiert wird. Diesen muss man in seinem Profil nur aktivieren, nachdem man sich seinen Account erstellt hat, und schon kann man anfangen zu spielen. Beim Willkommensbonus im GGBet bekommt man für die ersten vier Einzahlungen ein prozentuales Bonusguthaben und gratis Freispiele für ausgewählte Slots. Bei jeder Einzahlung hat man einen anderen Einzahlungsbonus und auch die Anzahl der Free Spins und für welchen Slot diese vergeben werden, unterscheidet sich. Man kann sich insgesamt ein hohes Bonusguthaben von bis zu 1.500 € und 500 Freispiele sichern, wenn man alle vier Einzahlungen im Aktionszeitraum durchführt und jeweils den maximalen Betrag einzahlt.

Teilweise kann man sich im GGBet auch Aktionen sichern, durch die man einen Bonus ohne Einzahlung bekommt. Dabei muss man meist einen Gutscheincode eingeben oder einem Partnerlink folgen. Durch Bonusangebote, bei denen man nichts einzahlen muss, kann man sich Bonusguthaben oder Freispiele sichern, ohne dass man dabei sein Geld aufs Spiel setzen muss, weswegen diese Aktionen besonders beliebt sind.

Natürlich hat das GGBet auch Aktionen für bestehende Spieler zu bieten, durch die man sich immer wieder Vorteile sichern kann. Durch den Weekly Bonus erhält man einen Einzahlungsbonus und Freispiele, wenn man zwischen Dienstag und Donnerstag eine Einzahlung durchführt. Es handelt sich also um einen Reload-Bonus, bei dem man dafür belohnt wird, wenn man neues Geld auf sein Konto einzahlt.

Auch am Wochenende kann man sich Einzahlungsboni und Freispiele sichern. Beim Wochenend-Bonus vom GGBet Casino bekommt man unterschiedlich hohe Einzahlungsboni und Freispiele, je nachdem wie viele Einzahlungen man im Aktionszeitraum durchgeführt hat. Wenn man nur eine Einzahlung tätigt, bekommt man einen Einzahlungsbonus von 125 % und 40 Freispiele, wobei man sich maximal 200 € als Bonus sichern kann. Bei drei Einzahlungen bekommt man schon 50 Freispiele mit einem maximalen Bonus von 300 € und wenn man auf fünf Einzahlungen an einem Wochenende kommt, kann man sich einen Bonus von bis zu 500 € sichern und bekommt obendrauf noch 60 Freispiele. Jede Einzahlung muss mindestens 10 € betragen, damit man sich damit für die Aktion qualifiziert.

Konditionen von Bonusangeboten

Bei allen Bonusangeboten in Online Casinos ist es wichtig zu beachten, dass eine Reihe von Konditionen an diese geknüpft ist. Über diese Bedingungen sollte man sich sehr gründlich informieren, ehe man versucht, von einer Aktion zu profitieren.

Die meisten Promotionen haben eine zeitliche Begrenzung, man hat also in der Regel nur wenige Tage Zeit, um den Bonus zu nutzen. Abgesehen davon muss man bei vielen Angeboten einen minimalen Betrag einzahlen, während man gleichzeitig nur einen maximalen Betrag ausgezahlt bekommen kann. Damit es überhaupt zu einer Auszahlung kommen kann, müssen in der Regel strenge Umsatzbedingungen erfüllt werden. Demnach muss man das Bonusguthaben oder die Gewinne aus Freispielen, die man bei einer Aktion erhält, mehrfach in Einsätzen riskieren, ehe sie zu realem Guthaben umgewandelt werden. Nicht selten sind die Umsatzbedingungen mit einem Faktor von 30x oder noch mehr dotiert, es kann also relativ schwierig sein, überhaupt eine Auszahlung zu erreichen.

Bonusbedingungen kann man sich bei den jeweiligen Aktionen und bei den allgemeinen Bonusbedingungen auf der Webseite des GGBet genauer anschauen. Wir können jedem Spieler nur empfehlen, sich gründlich in das Thema einzulesen, damit bei Promotionen keine falschen Vorstellungen aufkommen. Bei Rückfragen kann man den FAQ-Bereich aufsuchen oder den Kundendienst kontaktieren, so dass einem schnell weitergeholfen werden kann und keine Probleme entstehen.