Die besten Automatenspiele – so finden Sie die Favoriten

Automatenspiele sind aus keinem Online-Casino wegzudenken. Die Slot-Games, wie sie auch genannt werden, gehören zu den beliebtesten Spielen in den digitalen Spielbanken. Nicht zuletzt deshalb gibt es heutzutage eine enorme Auswahl an verschiedenen Spielen, die den Nutzern zur Verfügung stehen – und täglich kommen neue hinzu. Bei der Masse an Spielen fällt es mitunter schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Dennoch kristallisieren sich in der Spielgemeinde ein paar Favoriten heraus.

Worin unterscheiden sich Automatenspiele?

Um feststellen zu können, welche Automatenspiele die besten sind, muss man wissen, worin sich die Slots voneinander unterscheiden können. Einer der wichtigsten Unterschiede ist dabei die Auszahlungsquote. Dieses Kriterium ist gerade für Personen relevant, die häufiger mit echtem Geld spielen. Die Auszahlungsquote stellt dabei den Teil des Einsatzes dar, der langfristig – in Form von Gewinnen – an die Spieler wieder ausgezahlt wird. Den Rest behält das Casino. Langfristig können schon kleine Unterschiede in der Quote einen bedeutenden Unterschied machen. Je näher die Auszahlungsquote an 100 Prozent kommt, desto besser ist das Spiel, denn langfristig verliert man weniger Geld. Die besten Slots haben eine Quote von mindestens 96 Prozent und können sogar bei über 99 Prozent liegen.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Anzahl der Walzen. Üblich sind Slots mit 3 oder 5 Walzen. Die klassischen Automatenspiele mit 3 Walzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie weniger Auszahlungslinien und kaum Features haben, wodurch sie weniger abwechslungsreich sind. Dafür sind sie unkompliziert und bieten die Chance auf hohe Jackpots. Bei den modernen Spielen mit 5 Walzen gibt es dagegen viele Auszahlungslinien. Zusätzlich finden sich hier viele unterschiedliche Features. Dazu gehören Freispiele und Sofortgewinne, aber auch Joker und Wild Symbole. Häufig ist auch die Beständigkeit abhängig von der Anzahl der Walzen. Bei Slots mit 3 Walzen kommt es zwar seltener zu einem Gewinn, dafür ist dieser dann umso größer. Slots mit 5 Walzen sind hingegen meist beständig – sprich, man erhält dort häufiger kleine Gewinne.

Die besten Slot-Games

Aufgrund der hohen Anzahl an Spielen ist es schwer, die besten Spiele zu finden – zumal vieles auch von den persönlichen Vorlieben abhängig ist. Fans von Videospielen, wie Zelda, bevorzugen beispielsweise Spiele mit diesem Thema.

Wenn es jedoch um die Spiele mit der besten Auszahlungsquote geht, dann gibt es 2 klare Sieger. Auf dem zweiten Platz landet mit einer Auszahlungsquote das Automatenspiel Mega Joker. Der klassische Früchte-Slot gilt in Online-Casinos mit seinen bis zu 40 Gewinnlinien zu den Kult-Spielen. An der Spitze steht allerdings das Spiel Ocean Princess. Mit einer Quote von 99,07 Prozent ist dieses Slot-Game aus finanzieller Sicht eines der attraktivsten Spiele überhaupt.

Gewinnen ist das, worum es beim Spielen von Slot-Games letztendlich geht. Idealerweise sind dabei auch die Gewinne möglichst hoch. Doch in der Regel erhält man hohe Gewinne nur dann, wenn man auch hohe Einsätze tätigt. Mit dem Glücksspielvertrag ist der Höchstbetrag auf einen Euro pro Spiel begrenzt. Die Möglichkeit, diese Höchstgrenze auszunutzen, hat man beispielsweise bei den Slot-Games EmotiCoins, Lucky Halloween oder Forbidden Throne.