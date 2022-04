Die beliebtesten Games der Österreicher

Die Vorlieben österreichischer Spieler unterscheiden sich nicht großartig von denen in anderen europäischen Ländern. Nach wie vor sehr beliebt sind Blockbuster wie GTA V oder Minecraft, die gleichzeitig die meistverkauften Spiele überhaupt sind. Aber auch Sportspiele wie die FIFA-Reihe mit dem letzten Titel FIFA 2022 oder das Basketballspiel NBA 2k22 Madden gehören zu allseits stark nachgefragten Titeln. Einige der beliebtesten Spiele, die in jüngster Zeit erschienen sind und einige neue Trends im Spielebereich wollen wir hier vorstellen.

Call of Duty Vanguard und CoD Black Ops Cold War

Das Spielefranchise Call of Duty begeistert bereits seit fast 20 Jahren Spielefreunde auf der ganzen Welt und auch in Österreich. Mittlerweile sind bereits 24 Titel der Reihe auf den Markt gekommen. Der bislang letzte Titel ist Call of Duty Vanguard, der sein November 2021 gespielt werden kann. Zusammen mit der immer noch sehr aktuellen Version Call of Duty Black Ops Cold War gehört Call of Duty Vanguard unter den Egoshootern ganz klar zu den Favoriten bei den Österreichern. Der von Sledgehammer Games und von Activision veröffentlichte Shooter dreht sich um eine Spezialeinheit m 2. Weltkrieg wichtige Nazidokumente bergen soll, jedoch dabei in militärische Auseinandersetzungen gerät. Das Spiel kann im Einzelspieler- oder Mehrspieler-Modus gespielt werden, wobei insgesamt 20 Karten zur Verfügung stehen. Call of Duty Vanguard ist auf dem Windows-PC, der Sony PlayStation 4 und 5 und auf der Xbox One und X Series gespielt werden.

Slots und Live Spiele im Online Casino Österreich

Was viele gar nicht vermuten würden, ist, dass Spiele um Echtgeld in den seriösen Online Casinos Österreich wie den bei www.betrugstest.com getesteten ebenfalls zu den am meisten gespielten Spielen gehören. Der gewisse Kick beim Spielen Geld zu gewinnen, lockt zahlreiche Menschen an die Online Spielautomaten, oder an die Online-Roulette-, Blackjack- und Pokertische. Bei den Spielautomaten kommen praktisch jede Woche neue Titel heraus. Bei den Spielautomaten sind Titel wie Book of Riches Deluxe Chapter 2, Big Bass Bonanza oder Flaming Chillies Booming Win, bei den Tischspielen sind es die Klassiker wie Roulette, Poker oder Blackjack, die zu den Favoriten zählen. Besonders beliebt sind auch Live-Casinospiele, bei denen sich Spieler per Stream an einen Spieltisch mit echten Dealern schalten können, sowie Live-Shows mit Spielen wie Lightning Roulette, Monopoly oder Deal or No Deal. Wer sich neu in einem online Casino anmeldet, kann sich in der Regel einen Bonus und Freispiele dazu holen.

Far Cry 6

Zu den sehr viel gespielten Videospielen gehört auch der Egoshooter Far Cry 6 für den Windows-PC, die Sony PlayStation 4 und 5 und die Xbox One und X Series. In dem Spiel nehmen Spieler die Rolle eines Guerillakämpers ein, der auf der von Kuba inspirierten Insel Yara den Tyrannen „El Presidente“ Antón Castillo und seinen Sohn stürzen Diego stürzen muss. Auf dem Weg zur Entscheidung in die Hauptstadt Esperanza gilt es sich mit der neuesten Ausrüstung zu verdienen und sich in zahlreichen Kämpfen die notwendigen Fähigkeiten anzueignen. Far Cry 6 ist ein Open World Spiel mit einem Einzel- und Mehrspielermodus, in denen Spieler zusätzlich die Welt erkunden und mit ihr interagieren können.

Hitman 3

Im 2021 erschienenen Game Hitman 3 von IO Interactive geht es genauso wie bei den Trilogie-Vorgängern der World of Assassination darum, in der Rolle des Agent 47 in der Third-Person-Perspektive in exotischen Arealen zum Beispiel in Schottland, in Dubai, Rumänien, Argentinien, China und auch in einer heruntergekommenen Berliner Disco nacheinander missliebige Personen auszuschalten. Spieler haben in den insgesamt sechs Missionen die völlige Freiheit, wie sie den Gegner umbringen wollen. Explodierenden Golfbällen oder herabfallenden Elchstatuen sind nur einige Möglichkeiten, um den Gegner in Jenseits zu schicken. Wichtig ist, dass sie dabei nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern sich möglichst unentdeckt ihrem Ziel nähern und wichtige Informationen zum Ziel beschaffen. Auch die Planung des Fluchtweges spielt eine Rolle, um nicht selbst Opfer zu werden. Bei Hitman 3 wurden zusätzlich neue Elemente eingefügt, wie ein Level, in dem sich Spieler als Detektiv in einem Mordfall auf einem britischen Landsitz bewähren müssen. Hitman 3 kann auf der PlayStation 4 und 5, der Xbox Series X und S und One, der Nintendo Switch oder dem Windows-PC gespielt werden.