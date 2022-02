Die bekanntesten Videospiele: Top 15

Foto-Credits: Matryx/Pixabay.com

Egal, ob Sie an Videospielen interessiert sind oder nicht, sie existieren und sind zu einem festen Bestandteil unserer Kultur und zu einem der beliebtesten Bereiche der Online-Unterhaltung geworden. Für viele begeisterte Gamer ist eine Welt ohne Videospiele, die mit ihren Story-Missionen und realistischen Grafiken fesseln, kaum vorstellbar. Ein neues Level im Spiel zu erreichen ist für Liebhaber von Videospielen dasselbe wie für Glücksspielfans im besten deutschen Online Casino Bonus ohne Einzahlung sofort zu erhalten.

Jeder Spieler hat natürlich seine eigenen Vorlieben bei der Spielauswahl. Manche mögen Abenteuerspiele, andere mögen Puzzlespiele, und wieder andere interessieren sich für Kampfspiele, aber egal für welches Spiel Sie sich entscheiden, Sie möchten immer den gewünschten Rang im Spiel erreichen und Ihrem Helden helfen, die Mission zu erfüllen. Bester Gaming Booster kann Ihnen dabei helfen.

Advertisment

Es gibt viele Videospiele, die Spieler spielen und schätzen, aber es gibt ein paar Titel, die es geschafft haben, die Herzen der meisten Spieler zu gewinnen, und ihre Popularität lässt nicht nach. Wir bieten eine Liste der besten Videospiele aller Zeiten, die die Spitzenplätze in der Rangliste belegt haben.

Super Mario 64

Das Spiel Super Mario 64 entführte Nintendo-Fans in das Mario-Universum und faszinierte Spieler auf der ganzen Welt. Mehr als 11 Millionen Exemplare des Spiels wurden verkauft und es war eines der beliebtesten Spiele für Nintendo 64.

World of Warcraft

Es war eines der ersten Spiele, das eine Landmasse darstellte, die sich „echt“ und nicht eingezäunt anfühlte und es den Spielern ermöglichte, von einem Ende der Kontinente in ihrem fiktiven Azeroth zum anderen zu rennen, ohne einen Ladebildschirm zu sehen. Etwa 12 Millionen Spieler auf der ganzen Welt spielten das Spiel und die Tatsache, dass das Spiel viele Einnahmen brachte, zwang andere Spieleentwickler, sich zum Ziel zu setzen, ähnliche Online-Spielplätze zu schaffen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Dieses Spiel führt ständig die Liste der besten Spiele an und dafür gibt es mehrere Gründe. Der Entwickler verwendete einen perfekten Ansatz, um Spielern das Erkunden der dreidimensionalen Welt zu ermöglichen, und verwendete auch verschiedene Rätsel und eine bahnbrechende Benutzeroberfläche. Kürzlich wurde übrigens ein Fan-Remake von Zelda: Ocarina of Time in der Unreal Engine 5 gezeigt und wir haben auch etwas über “Lake Hylia” erfahren, der nicht nur wunderschön, sondern auch voller Geheimnisse war.

Final Fantasy VI

Der Hauptgrund für die Popularität des Spiels ist die Tatsache, dass es so viele verschiedene Tangenten perfekt synthetisiert: beschwörbare Kreaturen, die Magie verleihen, Echtzeitkämpfe, unauslöschliche Charaktere, Party- Wechselnde, herzzerreißende Wendungen in der Handlung, ein unvergesslich boshafter Bösewicht und etwas noch.

Counter Strike

Counter-Strike und seine modernen Inkarnationen gehören zu den besten E-Sport-Spielen der Welt. Die Spieler werden in zwei Teams eingeteilt, „Terroristen“ und „Gegenterroristen“, dann versucht Ersteres, ein Ziel zu bombardieren oder Geiseln zu entführen, während Letzteres daran arbeitet, sie aufzuhalten.

Grand Theft Auto III

2001 erschien ein Krimi-Epos des Entwicklers Rockstar. Im Spiel spürten die Spieler die Freiheit und die verschiedene Möglichkeiten, die es ihnen ermöglichten, ein kriminelles Imperium aufzubauen oder einfach ihre tägliche Arbeit zu erledigen, wie z. B. das Löschen von Bränden.

Diablo II

Das Spiel wurde im Jahr 2000 veröffentlicht. Es ist ein Spiel, das den Titel des besten Rollenspiels aller Zeiten, des besten PC-Spiels und des besten Dungeons verdient. Es hat das Clickfest-Hack-and-Slash-Gameplay seines Vorgängers auf vielfältige Weise weiterentwickelt. Das Spiel hat den Feedback-Zyklus von Bemühungen und Belohnungen verbessert, um Dopamin-Schocks durch seine endlosen zufällig generierten Levels zu unterstützen.

Dota 2

Schwer zu meistern, aber aufregend anzusehen, entwickeln sich Dota 2-Matches wie frenetische Aufmerksamkeitsdefizit-Spreees, Kameraansichten, die um Schlachtfelder herumfliegen, mit Antagonisten, die an Dutzenden von Brennpunkten zusammenlaufen, während die Spieler darum kämpfen, das „Alte“ des anderen Teams zu zerstören.

Gran Turismo 3: A-Spec

Liebevoll gestaltete Fahrzeuge und Landschaften zeichnen dieses Spiel aus. Es bot endlose Meisterschaftswettbewerbe, eingerahmt von aufregender realistischer Physik und sorgfältig reproduzierten visuellen Elementen. Von allen Gran Turismo-Spielen bleibt Gran Turismo 3: A-Spec aus dem Jahr 2001 für die PlayStation 2 die Apotheose der Serie.

Guitar Hero

Dieses Spiel konnte Musikvideospielen neues Leben einhauchen. Jeder Spieler, der dieses Spiel ausprobierte, fühlte sich wie ein echter Rockgott. Natürlich musste man sich mit Haarverlängerungen, Stirnbändern und Eyeliner versorgen. Dank der Präsenz klassischer und moderner Rockhymnen hat Guitar Hero eine so wilde Popularität erlangt.

Call of Duty II

Dies ist ein Spiel, das Sie für mehrere Stunden der Realität berauben kann. Spannende Handlung für einen Spieler sowie Multiplayer-Modi lassen keine Langeweile aufkommen. Dank der riesigen filmischen Sequenzen fühlten die Spieler Raum und Realismus.

Minecraft

Es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht von diesem Spiel gehört hat. Das Spiel von Mojang ist ein seltenes Beispiel, bei dem der Titel des Spiels sein Gameplay perfekt zusammenfasst: Sie bauen Sachen ab, dann stellen Sie sie her. Das Spiel wurde 2011 veröffentlicht und wurde über 238 Millionen Mal verkauft. Minecraft ist das meistverkaufte Videospiel der Welt (Stand Oktober 2021).

Mortal Kombat

Dieses Spiel ist perfekt für diejenigen Spieler, die Kampfspiele mögen. Eine reibungslose Steuerung, nützliche Kombinationen und eine fantasievolle Liste von Charakteren sind nur einige der Merkmale des Spiels, die es so beliebt gemacht haben.

GoldenEye 007

Die Handlung des Spiels ist mit dem Film über James Bond verwandt. Es ist sehr selten, ein Spiel zu finden, das so interessant ist wie der Film, auf dem es basiert. Aber GoldenEye 007 ist eine große Ausnahme. Die Spieler hatten die großartige Gelegenheit, sich in einen Mann zu verwandeln, der die Lizenz zum Töten hat.

Tetris

In diese Liste mussten wir das Spiel aufnehmen, das seit seiner Einführung zu einem globalen Phänomen geworden ist. Wir sprechen von Tetris. Es wurde von einem russischen Informatiker entwickelt und von einer japanischen Firma weit verbreitet. Die Spieler auf der ganzen Welt waren von diesem Spiel massiv fasziniert und es erschien in fast jedem Haushalt.

Diese Liste ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Spiele, die die Aufmerksamkeit der Spieler gewonnen haben und sehr beliebt sind, sind viel mehr. Wir sind sicher, dass diese Liste noch in diesem Jahr durch neue Spiele ergänzt wird. 2022 verspricht uns so lang erwartete Spiele wie Gran Turismo 7, Elden Ring, Starfield, Dying Light 2: Stay Human und andere.