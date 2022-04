Die am meisten erwarteten Videospiele von 2022-2023

Die Entwicklung von Videospielen ist ein langer und komplizierter Prozess, und die Pandemie setzt immer noch ihre Grenzen. Trotzdem hat uns 2021 viele würdige Veröffentlichungen beschert: von kleinen unabhängigen Projekten bis hin zu großen Blockbustern. Studios aller Größenordnungen haben unermüdlich gearbeitet, und die Jahre 2022 und 2023 versprechen ebenso fruchtbar zu werden. Mehr Fortsetzungen etablierter Serien, mehr Next-Gen-Blockbuster, mehr konzeptionelle Indies, mehr tiefgründige und durchdachte RPGs, originelle Langzeitkonzepte – all das steht uns bevor.

In diesem Artikel haben wir die am meisten erwarteten Spiele von 2022-2023 gesammelt, die Sie getrost auf die Wunschliste setzen können. Deshalb gibt es jetzt eine Gelegenheit, den Kalender zu öffnen und sorgfältig zu markieren, wann es sich lohnt, auf neue potenzielle Hits zu warten.

Top 5 Videospiele, die 2022-2023 herauskommen

Die Liste der erwarteten Computerspiele kann endlos sein. Genauso wie in der Geschichte des Glücksspiels, ist es bei vielen Neuerscheinungen schwierig, sich für die richtigen zu entscheiden. Aber wir haben uns gründlich wiederum entschieden, die Top 5 Video-Spiele hervorzuheben, die ihr volles Potenzial ausschöpfen müssen. Dies sind:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl;

Starfield;

Redfall;

GTA 6;

Hogwarts Legacy.

Dann stellen wir Ihnen jedes erwartete Spiel einzeln vor, sagen genau, wann Sie damit rechnen können.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist eine in Entwicklung befindliche Fortsetzung des beliebten Ego-Shooters, der in der postapokalyptischen Realität von Tschernobyl spielt. Dieses Videospiel gehört zu den meist erwarteten und wird endlich eine große, offene, nahtlose Spielumgebung bieten, durch die man wandern kann. Es enthält ikonische Elemente aus der ursprünglichen Trilogie wie das Kernkraftwerk Tschernobyl, die Stadt Pripjat, das Dorf Novichkov und geheime Objekte wie die Duga-Radarantenne.

Veranstaltungen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl entwickelt sich 6-8 Jahre nach dem Ende von “Call of Pripyat” und entwickelt die Geschichte der ersten Trilogie weiter. Es ist für Anfänger ratsam, sie durchzugehen, um besser zu verstehen, was passiert.

Es befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC, Xbox Series X. Die Entwicklung ist aufgrund des Ukraine-Russland-Konflikts derzeit eingestellt.

Redfall

Koop-Shooter von den Autoren der besten Spiele Dishonored und Deathloop, diesmal über die Jagd auf Vampire. In der Inselstadt Redfall kommt es zu einem Blutsauger-Experiment, und das Heldenteam muss das Problem lösen, bevor es planetarische Ausmaße annimmt. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Erstens: Vampire entwickeln sich schnell weiter und erwerben neue Fähigkeiten. Zweitens ist die Stadt voll von Kultisten, die davon träumen, sich in Blutsauger zu verwandeln.

Sie können aus einer Reihe unkonventioneller Helden wählen, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Spezialwaffen, und es mit den Legionen aufnehmen, die die Insel bedrohen. Sie können alleine spielen, indem Sie Ihren ausgewählten Charakter für den Einzelspieler erstellen. Oder wählen Sie den perfekten Charakter, um Ihre Heldenliste im kooperativen Spielmodus für vier Personen zu ergänzen.

Redfall befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC, Xbox Series X und wird im Sommer 2022 erwartet.

Starfield

Ein teures Weltraumabenteuer, das seinen Platz in der Geschichte zwischen „Skyrim“ und dem sechsten The Elder Scrolls verdient. Zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert haben sich die Bethesda Game Studios daran gemacht, eine völlig neue Spielwelt zu erschaffen. Auf jeden Fall verdient ein solcher Mut schon Respekt. ​​In den Händen von Milchkühen in Form der Serien The Elder Scrolls und Fallout riskieren Sie alles und gehen Sie zu den Sternen.

Über die Details des Spiels selbst ist wenig bekannt – sie versprechen die Möglichkeit, einen Helden nach Ihren Wünschen zu erschaffen, und grenzenlose Freiheit in der Raumfahrt. Und während diese Hinweise eher vage sind, könnte sich dies mit der Veröffentlichung eines neuen Projekts ändern. Man hat das Gefühl, dass Starfield darauf abzielt, Mass Effect von seinem Sockel als bedeutendes Weltraum-Rollenspiel zu stoßen.

Der bevorstehende Start ist am 11. November 2022 auf PC und Xbox Series X/S.

GTA 6

Grand Theft Auto 6 ist ein Actionspiel, das derzeit von Rockstar North entwickelt wird, mit Shooter- und Rennelementen in einer riesigen offenen Welt. Das Spiel wird eine Fülle an virtueller Unterhaltung bewahren, die das reale Leben an Volumen übertrifft. Wahrscheinlich wird an einer neuen Grafik-Engine entwickelt, mit der Sie die Qualität von Grafiken und Effekten auf Niveau der Konsolen der neunten Generation heben können.

Die Entwicklung von GTA 6 wurde bestätigt, ob sich ein Release im Jahr 2023 ausgehen wird ist fraglich.

Hogwarts Legacy

Dies ist ein Rollenspiel im Harry-Potter-Universum, und die erwartete Handlung spielt im Hogwarts des 19. Jahrhunderts. Der Protagonist ist ein Schüler, der den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis besitzt, das die magische Ordnung zu zerreißen droht. Im weiteren Verlauf erkunden Sie die Außenwelt, verbessern Ihren Helden, brauen Tränke und lernen Zaubersprüche.

Im Spiel finden Sie eine Riesenwelt für die Forschung, das Fliegen auf einem Besenstiel, verschiedene Geheimnisse usw. Es gibt auch verschiedene Zauber, die miteinander kombiniert werden können. So wird es zum Beispiel möglich sein, schweben zu lassen, eine schützende Kuppel zu errichten oder Gegenstände in Brand zu setzen.

Es wird für PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One erscheinen und zu Weihnachten 2022 die Öffentlichkeit erreichen.

Fazit

Aufgrund der Pandemie hat sich das Tempo der Spieleentwicklung verlangsamt. Viele große erwartete Projekte wurden vom letzten Jahr in dieses Jahr verschoben. 2022 sieht im Moment nach einem echten Gaming-Paradies aus. Es gibt unterschiedliche schwere Ideen da draußen, die die Branche in die Luft jagen können. Die erwarteten Projekte sind Ihre Aufmerksamkeit wert.

Wir haben fünf potenzielle Hits ausgewählt, die wir gerne mit Ihnen teilen und die es wert sind, beachtet zu werden. Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen nach der Veröffentlichung all dieser Videospiele. Natürlich ist dies keine vollständige Liste davon, die dieses und nächstes Jahr erscheinen sollen, sondern nur ein kleiner Teil, auf den die Spieler warten. Die Zeit steht nicht still.