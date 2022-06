Die 5 besten Idle-Games für den mobilen Zeitvertreib

WERBUNG

Wer gerne Spiele auf dem Handy spielt, aber einen vollen Terminkalender hat, muss einen Weg finden, das auszugleichen. Am besten dafür geeignet sind Idle-Handyspiele, die es den Spielern ermöglichen, auch dann Fortschritte zu machen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht aktiv sind. Die Anzahl der Spiele, die sich im Leerlauf spielen lassen, ist nahezu unbegrenzt und man kann seine täglichen Aufgaben und Tagesziele in nur wenigen Minuten erledigen. Es spielt keine Rolle, ob du lieber Strategiespiele, Rollenspiele, Casino kostenlos Spiele oder Shooter spielst, denn es gibt eine riesige Auswahl an Idle-Games, aus denen du wählen kannst.

Top 5 der besten Idle-Handyspiele:

1. Tap Tycoon

Kostenlos für Android und iOS

Tap Tycoon gilt bereits seit langem als eines der besten Leerlaufspiele für Android und iOS. Das Gameplay ist einfach zu meistern der Spieler benötigt lediglich ein wenig Fingerspitzengefühl, um die virtuelle Welt zu beherrschen. Das Ziel des Spiels ist es, ein reicher Tycoon zu werden und die Welt mit seinem ganzen Geld zu regieren. Dabei können besonders teure Investitionen und Technologien helfen, aber auch andere Bereiche müssen gesteuert werden. Das Beste ist allerdings, dass du selbst dann Geld verdienen kannst, wenn du gerade nicht am Handy bist. Tap Tycoon ist deshalb zur Zeit eines der besten Leerlaufspiele für Android und iOS.

2. Egg, Inc.

Kostenlos für Android und iOS

Egg, Inc. ist ein einfaches und unterhaltsames Spiel für den Leerlauf und dank dem einfachen Gameplay das perfekte Spiel zum Entspannen. Es gibt einen eingebauten Hühnerstall und du kannst sogar deine eigene Eierfarm entwerfen. Es ist kein Zufall, dass dieses Spiel den Editor’s Choice Award im Google Play Store gewonnen hat, denn mit seinen Simulationselementen bietet es ein einzigartiges Erlebnis. Außerdem ist es einfach zu bedienen und bietet eine breite Palette an Herausforderungen und Forschungsobjekten.

3. Tap Titans 2,

Kostenlos für Android und iOS

Dieses Spiel ist schon länger verfügbar und es ist wahrscheinlich eines der besten Leerlauf-Spiele, das man sich vorstellen kann. Es verspricht ein fesselndes Erlebnis, ohne in die Tiefe zu gehen und dank des einfachen Gameplays kannst du pausenlos spielen, oder das Handy einfach für längere Zeit beiseite legen. Tap Titans 2 ist ein Rollenspiel, in dem du deine Ausrüstung verbessern, Haustiere und Helden rekrutieren und Titanenfürsten mit Hilfe von Clans besiegen kannst. Durch einfaches Antippen deines Schwertes kannst du so viele Titanen erschlagen, wie du möchtest. Besiege die Bestien und steige im Level auf, um das Spiel zu gewinnen. Tap Titans 2 verfügt zudem über einen praktischen Offline-Modus, mit dem du Level aufsteigen kannst, ohne dass du mit dem Internet verbunden sein musst.

4. Bit City

Kostenlos für Android und iOS

Der Traum von der eigenen kleinen Stadt auf dem Handy, kann mit Bit City verwirklicht werden. Aber zunächst muss aus einer Kleinstadt eine Metropole werden. Sorge also dafür, dass Gebäude, Autos und Flugzeuge die Stadt füllen und erschaffe eine einzigartige Stadt, indem du neue Wahrzeichen und Gebäude freischaltest. Investiere in die Verbesserung der Stadt, damit sie weiter wachsen kann und schließlich wirst du sogar in der Lage sein, in den Weltraum zu expandieren. Wann immer du das Handy beiseite legst, wird deine Stadt weiterlaufen und regelmäßig aufleveln.

5. Plantera

Kostenlos für Android und iOS

Besonders Untätige Spieler werden die beruhigende Atmosphäre von Plantera lieben. Der Garten, den du im Spiel baust, kann verschiedene Pflanzen und Sträucher enthalten, um die du dich kümmern musst. Zwischendurch kannst du verschiedene bunte Früchte pflücken und Schmetterlinge fangen oder einfach nur den Pflanzen beim Wachsen zusehen. Plantera ist ein besonders einfaches und unkompliziertes Spiel, indem man sich seine eigene kleine bunte Welt erschaffen kann. Dein eigener kleiner Garten wird dich dazu bringen, dieses Spiel nicht mehr aus der Hand legen zu möchten.