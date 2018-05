Fast 5 Jahre ist es nun schon der, dass GTA V auf den Markt kam und dennoch erfreut sich das Spiel stets großer Popularität und hoher Spielerzahlen. Auch die zahlreichen vorherigen Ableger waren wahre Meisterwerke und machten die Grand Theft Auto-Reihe zu einem Meilenstein der Videospielgeschichte. Um dies zu würdigen möchten wir euch einmal unsere Top 5 der wohl besten GTA-Teile vorstellen.

Platz 5: Grand Theft Auto 3

GTA 3 steht für die Reihe für den Umstieg von 2D und Vogelperspektive auf vollwertige 3D-Grafik.Hier erkunden wir Liberty City welches voll mit Passanten, rivalisierenden Gangs, Geschäften und jeder Menge Möglichkeiten Unfug zu treiben ist. Das Spiel gab ermöglichte spielerische Freiheiten, wie es sie zuvor nicht gab. Der Sprung in die dritte Dimension markiert den vermutlich wichtigsten Grund für den späteren Erfolg der Reihe.

Unser stummer Protagonist Claude wird nach einem Banküberfall von seiner Komplizin verraten und schwer verletzt der Polizei überlassen. Durch fremde Hilfe entkommt er und arbeitet fortan für verschiedene Mafia-Bosse und andere kriminelle Gestalten.

GTA-typisch bekommen wir es mit allerhand abstrakten Charakteren und Situationen zu tun. Aber auch abseits der Missionen gibt es in Liberty City eine Menge zu sehen. GTA 3 bildet den Grundstein für den Erfolg der Serie, auf dem alle nachfolgenden Teile kontinuierlich aufgebaut haben

Platz 4: Grand Theft Auto: San Andreas

GTA: San Andreas, der fünfte Ableger der Spielreihe, versetzt euch in die Rolle von CJ. Mit ihm könnt ihr theoretisch gesehen von Anfang an erstmal jeden Winkel der gigantischen offenen Spielwelt erkunden. Diese teilt sich zum ersten Mal in 3 große Städte auf. Anders als bei den vorherigen Teilen könnt ihr diesmal unter anderem ein virtuelles Los Angeles und San Francisco unsicher machen. Dazu kommt noch eine Nachahmung von Las Vegas, in der ihr euer Glück beim Spielen auf die Probe stellen könnt. Wem das nicht Nervenkitzel genug ist, der ist an den Automaten von Novoline dann wohl doch besser aufgehoben. Außerdem lässt euch Rockstar erstmals auch euren Hauptcharakter individuell anpassen. Wir können in San Andreas aber nicht nur detaillierte Anpassungen an CJs Aussehen vornehmen, sondern haben auch Einfluss auch auf seine Fähigkeiten. Je länger wir zum Beispiel eine der Waffen benutzen, desto besser wird unser Umgang mit ihr.

Die abwechslungsreichen Haupt- und Neben-Missionen, in denen ihr korrupten Polizisten die Stirn bietet, eure Hood vom Drogenhandel befreit oder unverhofft zum Rapper-Manager aufsteigt, sind gleichzeitig gefüllt mit witzigen popkulturellen Details der 90er Jahre. Vielseitige Charaktere runden die grandiose Spielerfahrung ab. Obwohl die Grafik sicherlich heutzutage nicht mehr das Gelbe vom Ei ist, macht GTA San Andreas nach wie vor Spaß und bleibt immer einen Trip wert. Wir hoffen weiterhin darauf, dass es irgendwann zu einem Remake dieses grandiosen Titels kommt.

Platz 3: Grand Theft Auto IV

In dem humorvollen GTA-Universum gehört Grand Theft Auto IV sicherlich zu den seriösesten und düstersten Ablegern der Reihe. Auch wenn die Geschichte um den serbischen Immigranten Niko Bellic, der im Kosovokrieg gekämpft hat und nun den amerikanischen Traum verfolgen will zwar düstere Töne anschlägt, bietet das Spiel natürlich trotzdem aller GTA-Manier eine Menge Blödsinn. Desillusioniert von der Armut seines Cousins Roman, lässt sich Niko bald wieder auf zwielichtige Personen ein und lernt, dass er sich auch im Land der Freiheit nur mit Gewalt durchsetzen kann.

Dieser ernste Anstrich spiegelt sich auch im Look von GTA IV wieder, denn so farbarm und entsättigt ist sonst kein Ableger der Reihe. Doch dieser Eindruck ist nur oberflächlich, denn wenn man sich erstmal dank der Ragdoll-Physik durch die Lüfte gleiten lässt oder zuguckt wie sich Feuerwehrmänner und Passanten prügeln bekommt man gleich wieder das altbekannte GTA-Feeling.

Platz 2: Grand Theft Auto: Vice City

Gemeinsam mit GTA: San Andreas gehört GTA: Vice City zu den Ablegern der Reihe, bei denen der popkulturelle Einfluss am deutlichsten zu erkennen ist. Denn anders als viele GTA-Teile, die einen umfangreichen Querschnitt durch die US.-Amerikanische Kultur bieten wollen, konzentriert sich Vice City nicht nur auf die 1980er Jahre, sondern nimmt sich hier vor allem den Film Scarface als eindeutiges Vorbild.

Doch es ist nicht das Mafia-Setting, dass Vice City so besonders macht. Vielmehr sind es die Musik, die Neon-Lichter und die pastellfarbenden Anzüge, die von den Protagonisten so selbstbewusst zur Schau gestellt werden. Die Atmosphäre in dem sonnigen Vice City ist in der GTA-Reihe einzigartig. In keinem anderen Ableger haben wir mehr von der Welt eingefangen als hier.

Platz 1: Grand Theft Auto V

Mit GTA V ließ Rockstar euch erneut nach Los Santos reisen. Die wohl größte Neuerung war dabei jedoch, dass ihr dieses Mal drei Charaktere, statt nur einem spielt. Die Handlung erzählt das Leben von Franklin, Michael und Trevor, deren Geschichten sich miteinander verknüpfen und, wie nicht anders zu erwarten war,im Chaos enden.

Rockstar hat es im fünften Serienteil geschafft, Los Santos zum Leben zu erwecken, wie kaum eine andere Videospiel-Welt zuvor. Nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch imposant und abwechslungsreich. Mit den zahlreichen Nebenaktivitäten kann man Wochen in GTA V verbringen, ohne dass es langweilig wird. Auch die Geschichte um die drei Protagonisten weiß zu überzeugen. Spielwelt, Missionen, Story und Charaktere lassen im aktuellsten Teil der Serie kaum etwas zu wünschen übrig.

Und dann wäre da ja noch GTA Online. Auch wenn der Multiplayer nicht frei von Kritik ist, hat es Rockstar geschafft mit kostenlosen Updates so viele Spieler mit dem Multiplayer zu begeistern, dass GTA V auch heute, fast fünf Jahre nach Release, immer noch weit oben in den Verkaufslisten der Händler zu finden ist.