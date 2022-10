Die 5 besten Games, in denen man ein Casino besuchen kann

WERBUNG

Fallout: New Vegas - Zukunfts-Cowboys in einer postapokalyptischen Welt. - (C) Obsidian, Bethesda

Als ob es nicht schon genug Filme mit Casinos und Glücksspielen gäbe, hat das beliebte Thema auch seinen Weg in viele der beliebten Videospiele gefunden. Schon zu Zeiten der guten, alten PlayStation 1 gab es Spiele wie 007: Die Welt ist nicht genug, in denen Casino-Spiele wie Blackjack eine Rolle spielten. Auch heute sind Casinos und Glücksspiele beliebter denn je, was einige der meistbesuchten Webseiten wie 22Bet beweisen. Einigen Spielern geht es dabei aber weniger um die Glücksspiele selbst, als um eine authentische Casino-Atmosphäre, die in einigen Videospielen zum Leben erweckt wird. Wenn du Casinos magst, solltest du dir diese Spiele unbedingt genauer ansehen.

Die Sims 3

Ein großer Vorteil von Glücksspielen in Videospielen besteht darin, dass man kein echtes Geld ausgeben muss. Spiele wie Die Sims sind also perfekt für diese Art von Aktivität geeignet, denn man kann das Glücksspiel einfach genießen, ohne im wirklichen Leben etwas dafür auszugeben. In Die Sims 3 kannst du zum Beispiel im Lucky Simoleon Casino spielen, wo es Spiele wie Blackjack und Spielautomaten gibt. Für risikofreudige Spieler ist es ein guter Weg, einen Sim im Handumdrehen reich zu machen oder sein gesamtes Geld loszuwerden.

Fallout: New Vegas

Das Spiel Fallout: New Vegas hat bewiesen, dass Glücksspiele auch in einer postapokalyptischen Umgebung immer noch einen festen Platz haben. Besonders beliebt ist das Spiel Karawane, das sich an vielen Orten im ganzen Spiel finden lässt. Zudem kann der Spieler gleich mehrere große Casinos wie das Vikki and Vance, Atomic Wrangler, Gomorrah, Tops und Ultra-Luxe besuchen. Hier lassen sich zahlreiche Casino-Spiele wie Blackjack, Roulette und Spielautomaten spielen, um Geld und andere Belohnungen zu erhalten.

Grand Theft Auto: San Andreas

GTA San Andreas ist bis heute für viele Spieler der beste Teil der GTA-Serie. In diesem Teil war es auch erstmals möglich, Glücksspiele wie Blackjack, Roulette, Spielautomaten, Glücksrad und Videopoker zu spielen. Die Hauptfigur, Carl Johnson, verfügt sogar über eine Glücksspiel-Fähigkeit, die sich verbessern lässt, indem man mehr Geld in den Casinos ausgibt. Wie im richtigen Leben kann man allerdings auch in San Andreas beim Spielen in den Casinos bankrottgehen und sich sogar Geld vom Casino leihen. Wenn man seine Spielschulden nach einiger Zeit nicht bezahlt, wird man in der Stadt Las Venturas von bewaffneten Männern belästigt, die erst Ruhe geben, wenn alle Spielschulden zurückgezahlt wurden.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 spielt mitten im Wilden Westen, weshalb es auch nicht verwunderlich ist, dass auch das Glücksspiel ein Bestandteil des Spiels ist. In Red Dead Redemption 2 kannst du Spiele wie Poker, Blackjack, Fünf-Finger-Filet und Domino spielen. Die Glücksspiele in diesem Spiel können sowohl im Einzelspieler als auch im Mehrspielermodus gespielt werden, allerdings lässt sich damit nur im Einzelspielermodus wirklich Geld verdienen. Besonders Spieler, die gerne Erfolge und Trophäen sammeln, lohnt sich das Glücksspiel in RDR2 – es lassen sich nämlich zahlreiche Erfolge für Glücksspieler freischalten.

Always Sometimes Monsters

Wenn Sie gerne Rollenspiele spielen, dann ist Always Sometimes Monsters genau das richtige Spiel für Sie. Es ist ein unterhaltsames Indie-Spiel mit einer spannenden Geschichte, in der sich viele Entscheidungen treffen lassen, um den Spielverlauf zu beeinflussen. Es geht auch darum, zu überleben und Geld zu verdienen, indem man sich einen Job sucht oder anderen Aktivitäten nachgeht. Eine besondere Möglichkeit ist dabei das Glücksspiel in einer Stadt namens Los Vargas. Hier gibt es ein großes Casino und Hotel, in dem man seine Zeit mit zahlreichen Spielen wie Blackjack, Spielautomaten, Schere-Stein-Papier und Wetten verbringen kann. Bei dem Spielspaß sollte man aber immer auf seinen Kontostand achten, da man schließlich immer noch seinen Lebensunterhalt verdienen muss.