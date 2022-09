Die 4 besten Video-Game-Spielautomaten

WERBUNG

Die Online-Unterhaltungsindustrie bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten. Computerspiele gehören längst zum kulturellen Leben der Menschen auf der ganzen Welt und konkurrieren sogar mit Sport und anderen Formen der Unterhaltung. In den letzten Jahren haben sich Online-Slots immer mehr etabliert und die Herzen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erobert. Dieses schnelle Wachstum in der Glücksspielbranche ist leicht zu verstehen und nachzuvollziehen. Zu den beliebtesten Slots gehören mittlerweile Spielautomaten, die auf Computerspielen basieren. Vier der besten Casino-Spiele, die auf Video Games basieren, werden im Folgenden vorgestellt.

1. Tomb Raider Slot

Die Tomb Raider-Spieleserie startete im Jahr 1996. Alle Spiele unter diesem Namen sind durch eine Tatsache vereint: die Hauptfigur. In jedem Game kommt die Grabräuberin Lara Croft vor. Basierend auf den Spielen der Serie wurden zwei Filme mit Angelina Jolie in der Titelrolle gedreht. Der Geist des Spiels wurde vom Tomb Raider Online Slot übernommen. Dieser Spielautomat wurde von Microgaming entwickelt. Optisch ähnelt er den klassischen Videospielen der Serie.

Die Fans der Grabräuberin können an einem Video-Slot mit 5 Walzen, 3 Linien und 15 Gewinnlinien zocken. Das Spiel eignet sich für Anfänger und High Roller. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit, Freispiele für drei Scatter-Symbole von Lara Croft zu erhalten. Die Liste der Features dieses Automaten enthält unter anderem eine Bonusrunde, Multiplikatoren und einen hohen RTP-Wert von 96,56 Prozent. Der Online-Slot ist bei Casino-Fans beliebt, da er eine angenehme Nostalgie für eine der großartigen Spiele-Serien bietet. Eine hervorragende Gameplay-Implementierung von Microgaming macht den Spielautomaten zu einem wahren Vergnügen. Das AustriaCasino ist übrigens eine der besten Anlaufstellen, wenn man Automatenspiele spielen will, die auf klassischen Videospielen basieren.

2. Call of Duty: Modern Warfare Slot

Call of Duty ist ein Spiel, das die Gaming-Branche revolutioniert hat und frischen Wind in das Genre der Ego-Shooter brachte. Ursprünglich spielte das Game in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Beim Slot hingegen sind die Ereignisse in das 21. Jahrhundert verlagert und markieren den Vorläufer des 3. Weltkriegs. Man hat die Möglichkeit, in die Rolle eines US-Marines zu schlüpfen und kann sogar Tschernobyl besuchen. Nach dem Erfolg dieser Franchise beschloss Cryptologic, Spieler und Fans der Serie mit der Veröffentlichung eines Slots zu erfreuen.

Dieser ist Call of Duty 4: Modern Warfare gewidmet. Der Slot ist ein Special Forces PDA und besteht aus den entsprechenden Symbolen. Fans des Ego-Shooters werden sofort die Bilder aus dem CoD-Multiplayer-Modus erkennen. Technisch gesehen handelt es sich um einen klassischen Video-Slot, der aus 5 Walzen mit 25 Gewinnlinien besteht.

Spieler haben die Chance, um den 100.000-Euro-Jackpot zu kämpfen. Dieser Betrag kann durch Bonusrunden und Multiplikatoren erhöht werden. Auch Wild- und Scatter-Symbole können Freispiele und Geld bringen. Die Preisspanne reicht von 1 Cent bis 500 Euro. Dieser Online-Slot ist sowohl für normale Fans der Serie als auch für begeisterte High-Roller eine echte Entdeckung.

3. Hitman Slot

Spiele über Spezialagenten werden wohl nie aus der Mode kommen. Die Hitman-Spieleserie von IO Interactive und Square Enix ist seit fast 20 Jahren ein Favorit vieler Spieler. Das Spiel erzählt von Agent 47, der ein künstlich geschaffener Attentäter ist. Sein Kopf ist rasiert, auf dem Hinterkopf befindet sich ein Barcode, in dem alle Informationen über ihn gespeichert sind.

Viele Spieler verliebten sich sofort in die Spielreihe. Dies lag auch an den schier unendlichen Optionen während des Spiels, die Spielern geboten werden. Microgaming entschied sich, das Spiel in die Welt des Glücksspiels zu übertragen und schuf in diesem Zuge den Hitman Online Slot. Dieser kostenlose Spielautomat ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man in Zusammenarbeit mit einem anderen Projekt Glücksspielunterhaltung macht. Die Liebe zum Detail ist beeindruckend. Alle Symbole verweisen auf das Original. Der Spielautomat ist nach einem Fünf-mal-Drei-Schema mit 15 Gewinnlinien aufgebaut.

4. Zuma Slot

Mitte der 2000er-Jahre gelangten Arcade-Spiele zu immenser Popularität. Aufgrund der Beliebtheit dieses Genres wurde Zuma ein riesiger Erfolg. Den Spieler erwarten viele Level mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die sich in ihrer Komplexität und Gestaltung unterscheiden. Als Spielautomat erfreut Zuma die Spieler mit einem unkomplizierten meditativen Gameplay, in das man überall auf der Welt eintauchen kann. Das Unternehmen 888 Gaming war an der Entwicklung dieses Projekts beteiligt. Die Symbole im Automatenspiel beziehen sich auf die Azteken. Technisch gesehen ist der Zuma Slot ein klassischer Video-Slot mit fünf Walzen und drei Linien, die über 20 Gewinnlinien verfügen.