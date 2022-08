Die 3 wichtigsten Fußballspiele im Hinblick auf die Weltmeisterschaft

Von 20. November bis 18. Dezember 2022 findet in Katar die Fußball-WM statt. 32 Mannschaften werden dabei versuchen, den Sieg nach Hause zu holen. Und: Jeder Fußball-Fan kann sich schon jetzt mit den beliebtesten Games auf die Weltmeisterschaft einstimmen. In diesem Artikel werden wir die drei wichtigsten Fußballspiele zur Einstimmung auf die WM näher erläutern. Wer jedoch für die WM 2022 Wettipps sucht, findet im Internet zahlreiche Sportwettenseiten, bei denen man auf seine Favoriten wetten kann. Schließlich können Fans auf diese Weise von den Erfolgen ihrer Lieblingsmannschaften profitieren. Bis dahin machen die folgenden Spiele Lust auf die Weltmeisterschaft.

FIFA

FIFA ist sicher die häufigste Antwort, wenn Fans nach einem Fußball-Game gefragt werden. Die erfolgreichste und beliebteste Fußball-Simulation überhaupt begeistert seit dem Jahr 1993 Spieler weltweit. Das Gameplay, das die Realität fast treffsicher widerspiegelt, beeindruckt dabei genauso wie die vielen Stars, die das Spiel zu etwas ganz Besonderem machen.

Nach Auslaufen des 10-Jahres-Vertrages gehen Entwickler EA Sports und die FIFA allerdings getrennte Wege, was bedeutet, dass es auch Auswirkungen auf die FIFA Spielserie geben wird. Nicht betroffen davon ist FIFA 23, das Gerüchten zufolge Ende September auf den Markt kommen soll. Laut einer Pressemitteilung von Electronic Arts soll FIFA ab Juli 2023 „EA Sports FC“ heißen.

Football Manager

Bei Football Manager führen Spieler ihre Mannschaften mit Taktik-Tafel, Rasen-Strategie und Diplomatie zum Sieg. So kann jeder zum Manager eines Fußballvereins werden und sein Können unter Beweis stellen. Wer will, kann einen Club übernehmen oder einen ganz neuen aufbauen. Das Multiplayer-Spiel steht online genauso zur Verfügung wie offline und Fußball-Fans können auf ihrer Lieblingsplattform gegen andere Spieler und Mannschaften antreten.

Es stehen nicht nur die Bundesliga zur Verfügung, sondern auch die französischen Ligen oder die zweite englische Liga. Anfänger werden sich bei diesem Spiel ebenfalls gut zurechtfinden, da der Erfahrungslevel eingestellt werden kann. Neulinge sollten sich aber dennoch genügend Zeit geben in das Spiel zu finden, da es zu Beginn doch etwas schwierig sein kann.

Und wie funktioniert das Leben eines Fußball-Managers? Man nimmt an Teambesprechungen oder an Vertragsverhandlungen teil oder nutzt Gespräche mit Spielern, um die beste Taktik zu eruieren. Aber keine Sorge, es stehen Tutorials zur Verfügung, die es einfacher machen, ein exzellenter Manager zu werden.

Anpfiff

Auch bei dieser Fußball-Simulation wird ein Team aufgebaut und hoffentlich zum Sieg geführt. Die Spieler können dabei festlegen, wann die Spiele stattfinden und welche Spieler auf dem virtuellen Rasen auflaufen. Man kann sogar festlegen, wie die Spieler am Feld agieren sollen. Jeder kann Spieler einkaufen oder sich von Spielern trennen, wenn er meint, ein Sportler passt nicht mehr ins Team.

Ist das Team erfolgreich und gewinnt es eine Meisterschaft oder einen Pokal, dann steigt natürlich auch sein Wert. So können hochdotierte neue Spieler eingekauft werden und die Chancen steigen. Der Spieler ist auch für den Auftritt in der virtuellen Presse oder den Ausbau des Stadions verantwortlich. Bei so vielen Inspirationen zur WM 2022 kann also eigentlich nichts mehr schiefgehen.