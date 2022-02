Die 20 besten Spiele wie “Life Is Strange” im Jahr 2022

Quelle: Unsplash.com / Caspar Camille Rubin

Life is Strange Spiel aus einem sehr beliebten Genre interaktiver Geschichten. In diesen Spielen ist das Gameplay nicht das wichtigste Element, sondern Ihre erzählerischen Entscheidungen. Viele, wenn nicht sogar die meisten Entscheidungen, die du in diesen Spielen triffst, wirken sich auf verschiedene Weise auf die Handlung (und damit auch auf das Ende) aus. Aus diesem Grund haben sie einen hohen Wiederspielbarkeitsfaktor.

Life is Strange ist eher ein Abenteuerspiel, und anstatt sich nur zu gruseln und zu gruseln, ist es an Beziehungen und zwischenmenschlichen Dramen (der guten Art) interessiert.

20 besten Spiele wie Life Is Strange für PC (hauptsächlich auf Steam), Xbox und PlayStation zusammengestellt. Werfen wir also einen Blick auf…

20. The Longest Journey

Erscheinungsdatum: 2000-11-17

Genre des Spiels: RPG

Entwickler: Funcom

The Longest Journey wurde 1999 veröffentlicht und ist das älteste Spiel auf dieser Liste (was nicht bedeutet, dass es das schlechteste ist). Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit Sci-Fi- und Fantasy-Elementen. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von April Ryan, einer 18 Jahre alten Studentin. Sie lebt in einem Universum, das als Stark bekannt ist. Eine Welt, die unserer eigenen ähnelt und mit Technologie gefüllt ist.

Eines Tages entdeckte sie die Existenz eines anderen Universums: Arkadia, ein Ort voller Magie und Geheimnisse. Leider liegt dort etwas Böses in der Luft. Eine Sache, die sowohl Stark als auch Arkadia zerstören kann. April ist die Einzige, die beide Welten retten kann. TLJ konzentriert sich hauptsächlich auf die Handlung und Gespräche mit sehr interessanten NSCs. Wenn du einen Klassiker genießen willst, dann ist dieses Spiel perfekt für dich.

Interessante Merkmale des Spiels:

Ein Klassiker des Abenteuergenres

Lebendiges, interessantes Setting

Eine Menge detaillierter Schauplätze

Toller Soundtrack

19. To The Moon

Erscheinungsdatum: 2011-11-01

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Freebird Spiele

To the Moon ist ein relativ kurzes Spiel, und das Gameplay in diesem Spiel ist fast nicht vorhanden. Dennoch ist auch dieses Spiel absolut sehenswert. Warum? Wegen der Handlung… Allein die Prämisse sollte verlockend sein: Du schlüpfst in die Rolle von zwei Agenten, die in der Lage sind, sterbenden Menschen schöne Erinnerungen einzupflanzen. Einer ihrer Patienten ist ein besonders schwieriger Fall, der eine genauere Untersuchung erforderlich macht.

In To the Moon gibt es keine Kämpfe, nicht einmal ein Inventar gibt es. Stattdessen konzentriert sich das Spiel darauf, dass du die rätselhaften Erinnerungen deines Patienten löst, um die perfekte Wunscherinnerung für ihn zu finden. Das ist jedoch nicht einfach, und schon bald wirst du in die rührende Geschichte hineingezogen. Wenn du auf Geschichten und Gefühle stehst, ist To the Moon genau das Richtige für dich.

Interessante Merkmale des Spiels:

Einfacher Spielablauf

Berührende, fesselnde Geschichte

Zwei kostenlose kleine Zusatzgeschichten

Einfacher, aber stimmungsvoller Grafikstil

18. Gone Home

Erscheinungsdatum: 2013-08-15

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Fullbright

Gone Home ist wahrscheinlich das originellste Spiel auf dieser Liste. Es hat ein bisschen Horror in sich, aber das Wichtigste ist, dass es sich auf den Alltag normaler Menschen konzentriert. Die Geschichte beginnt am 7. Juni 1995. Sie sind Katie, ein 21-jähriges Mädchen, das nach mehreren Jahren in Europa beschlossen hat, nach Hause zurückzukehren. Als du spät in der Nacht in deinem Haus ankommst, stellst du fest, dass es leer ist.

Jetzt musst du herausfinden, was mit deiner Familie passiert ist. Durch Erkundungen und das Sammeln von Informationen erfährst du die gesamte Geschichte deines Hauses. Du erlebst Gone Home aus der Ich-Perspektive, und es ist sehr offen und konzentriert sich auf deine eigene Erkundung, die Interaktion mit Objekten und das Sammeln von Hinweisen, die auf die Gründe für das Verschwinden der Familie hinweisen.

Interessante Merkmale des Spiels:

Untersuchen Sie das Verschwinden Ihrer Familie

Ruhige Erkundung der Wohnung Ihrer Familie auf der Suche nach Hinweisen

Interessante Geschichten der einzelnen Familienmitglieder fügen sich zu einem großen Ganzen zusammen

Basiert fast ausschließlich auf der Interaktion mit Objekten

17. The Wolf Among Us

Erscheinungsdatum: 2013-10-11

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Telltale Games

The Wolf Among Us ist ein weiteres Spiel von Telltale mit einem Gameplay, das dem von The Walking Dead sehr ähnlich ist. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Bigby Wolf (früher bekannt als der große böse Wolf), dem Sheriff von Fabletown. Es ist ein Zufluchtsort für Figuren aus Märchen, alten Geschichten usw. Bigby beschützt sie vor verschiedenen Widersachern (vor allem normalen Menschen), trotz seines schlechten Rufs.

Schon sehr früh im Spiel wird Bigby klar, dass er sich inmitten einer großen Sache befindet. In The Wolf Among Us wirst du vielen Figuren begegnen, die du vielleicht aus Märchen wie Schneewittchen, der Bestie oder Rotkäppchen kennst, oder sogar aus der Graphic-Novel-Serie von Bill Willingham.

Interessante Merkmale des Spiels:

Technisch gesehen ein Prequel zur hervorragenden Graphic-Novel-Serie “Fables”.

Episodischer Aufbau

Entscheidungen, die den genauen Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen

Unvergessliche Charaktere

16. The Vanishing of Ethan Carter

Erscheinungsdatum: 2014-09-25

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: The Astronauts

The Vanishing of Ethan Carter ist ein wirklich interessantes polnisches Abenteuerspiel, das von Adrian Chmielarz’ Studio The Astronauts entwickelt wurde. Das Spiel basiert auf Geschichten aus dem Genre der Schauerromane und des Pulp-Horrors. Unser Hauptziel ist es, wie der Titel des Spiels schon sagt, einen 12-jährigen Ethan Carter zu finden. Während unseres Abenteuers besuchen wir das wunderschöne, aber geheimnisvolle Red Creek Valley.

Wir spielen als Paul Prospero, ein Ermittler für paranormale Aktivitäten, an den Ethan Fanbriefe geschrieben hat. Während Sie versuchen, Ihren jungen Fan zu finden, entdecken Sie eine Reihe von beunruhigenden Ereignissen, die die Familie des Jungen betreffen. Das Spiel ist in einer offenen Welt angesiedelt, in der Sie in mehr oder weniger beliebiger Reihenfolge Hinweise sammeln können. Wie das Spiel ausgeht, hängt davon ab, wie viel Sie entdeckt haben und wie vollständig das Bild ist, das Sie sich machen konnten.

Interessante Merkmale des Spiels

Eine Geschichte über ein Kind, das unter mysteriösen Umständen verschwunden ist

Offene Weltkarte mit vielen Hinweisen, die es zu finden und zu verbinden gilt

Zwei Enden

Mehr an einer dichten Atmosphäre interessiert als an intensiven Schrecken

15. Fahrenheit

Erscheinungsdatum: 2015-01-28

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Aspyr

Der Thriller/Kriminalroman Fahrenheit aus dem Jahr 2005: Indigo Prophecy ist eigentlich ein Vorläufer des Genres. Es ist das Jahr 2005 in New York, und die Stadt hat mit ungewöhnlich kaltem Wetter zu kämpfen. Noch schlimmer ist, dass in New York eine ungewöhnlich hohe Zahl von Morden verübt wird. Die Polizei ist nicht in der Lage, die Krise zu bewältigen. Die Morde werden von normalen und rechtschaffenen Menschen begangen, die plötzlich ausrasten und wahllos jemanden töten.

Sie spielen als zwei Charaktere. Die erste ist Lucas Kane, ein weiterer normaler Bürger von New York, der überschnappt und sich an nichts mehr erinnern kann. Die zweite Figur ist Detective Carla Valenti, die gerade an Kanes Fall arbeitet. Du kannst auf beiden Seiten spielen und es liegt ganz an dir, wem du mehr helfen willst. Daher bietet das Spiel mehrere mögliche Enden.

Interessante Merkmale des Spiels

Das Spiel, mit dem Quantic Dream erstmals auf sich aufmerksam machte

Doppelter Protagonist

QTE-intensiv

Bizarre Geschichte

14. Oxenfree

Erscheinungsdatum: 2016-01-14

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Night School Studio

Wenn du auf der Suche nach etwas bist, das dich so sehr berührt wie Life is Strange, dann ist Oxenfree ein ziemlich gutes Spiel, mit dem du deine Suche beginnen kannst. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es dir eine Gänsehaut bereitet, denn es ist eine übernatürliche Mystery-Geschichte. Du übernimmst die Rolle von Alex, einem Teenager, der mit anderen Teenagern auf eine Inselparty geht. Die Party läuft gut, bis die Dinge wegen eines Radios anfangen, wirklich seltsam zu werden.

Oxenfree ist ein 2,5D-Grafik-Adventure, bei dem der Großteil der Geschichte und des Gameplays auf Gesprächen, der Erkundung der Insel und der Interaktion mit Objekten basiert. Ein interessantes Element ist, dass die Gespräche organisch ablaufen, durch Sprechblasen, die während des Spiels auftauchen. Man kann sich sogar dafür entscheiden, die andere Person zu ignorieren oder zu unterbrechen, was eigene Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Interessante Merkmale des Spiels

Mehrere Hauptendungen sowie mehrere kleinere Varianten

Wahl- und gesprächslastig

Wunderschöne Ästhetik

Interessante, gruselige Geschichte über eine unheimliche Insel

13. Firewatch

Erscheinungsdatum: 2016-02-10

Genre des Spiels: Indie

Entwickler: Campo Santo

In Firewatch übernimmst du die Kontrolle über Henry, einen Mann mittleren Alters, der sowohl seines Lebens als auch der Gesellschaft müde ist. Deshalb beschließt er, einen Job als Förster in einem wunderschönen Wald in Wyoming anzunehmen. Die Tage vergehen und Eines Tages geschieht etwas Seltsames im Wald, das dich zwingt, den Turm zu verlassen und die Gegend zu erkunden.

Diese Erkundung ist das Hauptelement des Spiels und führt dich zu Hinweisen und tatsächlich auch zu schönen Sehenswürdigkeiten. Ein weiteres wichtiges Element ist deine Beziehung zu Delilah. Je nach deinen Entscheidungen kann deine Beziehung zu ihr stärker oder schwächer werden. Firewatch wurde seinerzeit als Laufsimulator bezeichnet, aber trotz des Mangels an hochoktanigem Gameplay ist es eine sehr befriedigende Erfahrung.

Interessante Merkmale des Spiels

Wunderschöne, stilisierte Ästhetik

Die Geschichte zieht dich mit ihren Geheimnissen und Charakteren in ihren Bann

Die beste Art von “Walking Simulator”

Spielt im Jahr 1989

12. Quantum Break

Erscheinungsdatum: 2016-09-29

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Remedy Entertainment

Quantum Break hat Life is Strange etwas gemeinsam, aber es macht auch sein eigenes Ding und schafft eine interessante und ehrgeizige Mischung aus Ideen. Berührungspunkt mit Life is Strange der cineastische Ansatz ist, was in QB mehr Live-Action-Zwischensequenzen bedeutet, als man erwarten würde. Es gibt sogar Entscheidungen, die die Geschichte verändern!

Quantum Break ist ein Third-Person-Shooter, der Jack Joyce folgt, einem Mann, der Zeuge eines fehlgeschlagenen Zeitreise-Experiments wurde und nun Kräfte zur Zeitmanipulation besitzt. An bestimmten Stellen der Geschichte übernehmen Sie auch die Kontrolle über den Antagonisten, dessen präkognitive Kräfte ihm den Luxus erlauben, den Verlauf der Geschichte über die Verbindungspunkte zu beeinflussen. Sie können sogar die Ergebnisse vorhersehen, bevor Sie sich darauf einlassen.

Interessante Merkmale des Spiels

Third-Person-Shooter mit Zeitmanipulationsfähigkeiten

Mischt je nach Perspektive In-Engine- und Live-Action-Cutscenes

Mehrere bekannte Schauspieler, darunter Lance Reddick und Dominic Monaghan, spielen mit.

Von den Schöpfern von Max Payne und Alan Wake sowie dem jüngsten Hit Control

11. Night in the Woods

Erscheinungsdatum: 2017-02-21

Genre des Spiels: Action & Shooter

Entwickler: Infinite Fall

Night in the Woods ist in mancher Hinsicht Oxenfree sehr ähnlich: Es ist ein 2D-Abenteuer, in dem es um die Beziehungen zwischen Teenager-Charakteren geht, und es verwendet Sprechblasen für seine Dialoge. Es spielt in einer kleinen Stadt, die einst von den nahegelegenen Minen profitierte, die inzwischen unrentabel geworden sind, was zu einem langsamen Niedergang von Possum Springs führt. Du erkundest das alles in der Rolle von Mae Borowski, einer College-Abbrecherin, die nach Hause zurückkehrt.

Die Geschichte beinhaltet die Untersuchung des Verschwindens von Maes alten Freunden, beunruhigende Visionen und mysteriöse Gestalten in den Wäldern. Außerdem geht es um Maes psychische Probleme und die damit verbundenen Belastungen für sie und ihre Familie. Alles in allem ist Night in the Wood ein fantastisches Abenteuerspiel mit fesselnden und lohnenden Beziehungen zu den NSCs, einer interessanten Geschichte und einem einzigartigen, unverwechselbaren Kunststil. Probieren Sie es aus.

Interessante Merkmale des Spiels

Tolle Geschichte und tolle Charaktere

Das Ende hängt davon ab, wie sehr man mit den Haupt-NPCs interagiert hat

Die Erkundung von Possum Springs fühlt sich trotz der 2D-Ästhetik fesselnd an

Weiß, wie man Komödie und Ernsthaftigkeit effektiv mischt

10. Last Day of June

Erscheinungsdatum: 2017-08-31

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Ovosonico

Was würdest du tun, um das Leben von jemandem zu retten, den du liebst? Das ist die große Frage, die Last Day of June stellt, ein Spiel mit Herz, in dem es darum geht, einen tragischen Unfall zu reparieren, indem man in die Vergangenheit zurückblickt. Der Spieler, Carl, kann das Gemälde seines toten Partners benutzen, um die Ereignisse zu beeinflussen, die zu dem verhängnisvollen Vorfall geführt haben, und so eine Rube-Goldberg-Maschine von Entscheidungen und Konsequenzen lösen.

Last Day of June ist vom Gameplay her ein Abenteuerspiel mit Rätselelementen, bei dem der Spieler neben Carl selbst auch verschiedene Charaktere steuern kann. Das Spiel ist inspiriert von “Drive Home”, einem Song von Steven Wilson, der auch den Soundtrack von Last Day of June geschrieben hat. Wenn du dich mit der tragischen Zeitreise-Handlung von Life is Strange 1 verbunden fühlst, sollte dieses schöne Spiel auch eine starke Wirkung auf dich haben.

Interessante Merkmale des Spiels

Einzigartige Ästhetik

Berührende Geschichte

Inspiriert durch einen Song

Sehr interaktive Geschichte

9. Vampyr

Erscheinungsdatum: 2018-06-05

Genre des Spiels: RPG

Entwickler: DONTNOD Entertainment

Vampyr ist ein Action-Rollenspiel, das sein Bestes gibt, um schwerwiegende Handlungsentscheidungen mit der Action zu vermischen, die man erwarten kann, wenn man einen Vampir im London des Jahres 1918 spielt. In der Rolle des Arztes Jonathan Reid, einem Veteranen des Großen Krieges, der zum Vampir geworden ist, müssen Sie die Ursachen einer Seuche erforschen, die London heimsucht. Auf Ihrem Weg müssen Sie sich entscheiden, ob Sie Ihre vampirische Seite annehmen oder sich nicht von Sterblichen ernähren wollen.

Schlüsselelemente von Vampyr sind die Beziehungen, die Reid zu den NSCs in seiner Umgebung unterhält, insbesondere zu seinen Patienten, sowie die Suche nach seinen potenziellen Opfern und Hinweisen, die die Handlung vorantreiben. Es gibt auch eine annehmbare Menge an Kämpfen, die hauptsächlich aus Nahkampfangriffen und unbewaffneten Angriffen bestehen, aber wenn du gerne ein Vampir bist, gibt es auch mächtige Fähigkeiten zum Freischalten. Denken Sie nur daran: Das Spiel weiß, wie viele Menschen Sie ausgelaugt haben.

Interessante Merkmale des Spiels

Ein Action-RPG von den Machern von Life is Strange

Beziehungen zu NPCs sind sehr wichtig für die Geschichte

Du kannst Blut trinken, um Macht zu erlangen, oder es vermeiden, um deine Menschlichkeit zu bewahren

Mehrere Endungen

8. The Walking Dead: The Final Season

Erscheinungsdatum: 2018-08-14

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Telltale Games, Skybound Entertainment

Die The Walking Dead-Serie war ein Produkt, das dem Unternehmen Telltale Ruhm und Reichtum einbrachte. Das Spiel basiert auf der sehr beliebten Fernsehserie, die wiederum eine Adaption einer von Robert Kirkman geschaffenen Comic-Serie ist. In The Walking Dead: The Final Season geht es um Clementine, einige Jahre nach dem ursprünglichen TWD-Spiel von Telltale. Sie ist jetzt ein hartgesottenes Teenager-Mädchen, das sich darauf konzentriert, Alvin Jr. zu beschützen.

Während der vielen Jahre, die sie zusammen verbracht haben, haben sie eine starke Beziehung zueinander aufgebaut. In der von Zombies beherrschten Umgebung konnte Telltale die Natur des Menschen erforschen. The Walking Dead: The Final Season wird dich mit seinen großartigen Charakteren und einer fesselnden Geschichte fesseln und profitiert dabei von Telltales Markenzeichen: Entscheidungen und Konsequenzen, die sich über mehrere Episoden erstrecken.

Interessante Merkmale des Spiels

Das nächste Kapitel der Geschichte von Clementine

Grimmiges Setting der zombie-apokalyptischen Graphic-Novel-Reihe

Keine einfachen Entscheidungen, wenig gute Konsequenzen

Episodischer Aufbau

7. Life is Strange 2

Erscheinungsdatum: 2018-09-27

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: DONTNOD Entertainment

Die am wenigsten überraschende Wendung ist, dass Life is Strange 2 seinem Vorgänger sehr ähnlich ist. Das gilt übrigens auch für die anderen Teile der Serie. Die Hauptcharaktere und der Schauplatz werden mit jeder neuen Installation geändert, aber das Gameplay und die Ideen sind auf die eine oder andere Weise ähnlich. In Life is Strange 2 erleben Sie die Geschichte von zwei Brüdern, Sean und Daniel Diaz, die sich auf der Flucht befinden.

Du spielst speziell als Sean, den älteren Bruder, und das Spiel gibt dir die schwierige Aufgabe, dich um Daniel zu kümmern. LiS2 beinhaltet eine Menge schwieriger Entscheidungen, und die Art und Weise, wie du deinen Bruder behandelst, und der moralische Kompass, den du ihm einflößt, bestimmen das Ende, das du bekommen wirst. LiS2 bietet keine unglückliche Teenager-Romanze, dafür aber eine emotionale Reise mit vielen schwierigen Entscheidungen.

Interessante Merkmale des Spiels

Eine Geschichte über zwei Brüder auf der Flucht

Mehrere Enden

Episodischer Aufbau

Toller Soundtrack

6. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Erscheinungsdatum: 2019-08-30

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Supermassive Games

Nach dem Erfolg von Until Dawn wusste Entwickler Supermassive Games, dass sie auf Gold gestoßen sind. Das Ergebnis ist die The Dark Pictures Anthology-Reihe, in der das Format von Until Dawn an neuen Schauplätzen und in neuen Geschichten erkundet wird, die dir von einem mysteriösen Kurator präsentiert werden. Im ersten Titel der Anthologie, Man of Medan, hilfst du dem mysteriösen Mann, die Geschichte eines alten, scheinbar verfluchten Kriegsschiffs zu vollenden.

Man of Medan ist ein sehr storyorientiertes Spiel. Es gibt viele schwerwiegende Entscheidungen, die in dramatisch passenden Momenten getroffen werden müssen, und viele Quick-Time-Events, die sehr nützlich sein werden, wenn Sie einige Charaktere am Leben erhalten wollen. Man of Medan ist dank des Mehrspielermodus Movie Night, in dem bis zu fünf Personen mehr oder weniger zusammen spielen können, auch ein überraschend gutes Partyspiel.

Interessante Merkmale des Spiels

Der erste Teil der The Dark Pictures Anthology

Sehr unterhaltsamer lokaler Mehrspielermodus Movie Night

Eine gruselige Geschichte über ein verlassenes Kriegsschiff

Viele Entscheidungen, die während des Spiels getroffen werden müssen

5. Heavy Rain

Erscheinungsdatum: 2020-06-18

Genre des Spiels: Action

Entwickler: Quantic Dream

Die Spiele von Quantic Dream sind bekannt für ihren intensiven Einsatz von Quick-Time-Events und ihre Konzentration auf eine filmische Präsentation. Heavy Rain ist auch ein Jahrzehnt später noch eine der bekanntesten QD-Produktionen. Es erzählt die Geschichte von Menschen, die von den wahnsinnigen Aktivitäten des so genannten Origami-Killers betroffen sind. Im Laufe des Spiels steuern Sie verschiedene Charaktere, aber nicht alle werden das Ende erleben.

Es ist eine düstere und düstere Geschichte, wie man es von einem Serienmörder erwarten kann, und die Enden, die du bekommen kannst, können ebenso düster sein. Um ein gutes Ende zu finden, braucht man viel Arbeit und gute Reflexe, denn die QTEs machen keine Gefangenen. Es ist kein Spiel für jedermann, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel, das man sich ansehen sollte.

Interessante Merkmale des Spiels

Das bekannteste Spiel von Quantic Dream

Tonnenweise QTEs

Verzweigte Storyline

Gespannte Atmosphäre

4. Detroit: Become Human

Erscheinungsdatum: 2020-06-18

Genre des Spiels: Abenteuer

Entwickler: Quantic Dream

Detroit: Become Human spielt in der nahen Zukunft der Stadt Detroit, in der Androiden zu einem alltäglichen Werkzeug werden, das von den Bewohnern für bestimmte Aufgaben eingesetzt wird. Leider führt die Existenz von menschenähnlichen Androiden zu einer Reihe von sozialen Problemen: Viele Menschen glauben, dass die Konstrukte ihre Jobs gestohlen haben. Sie übernehmen die Kontrolle über drei verschiedene Androiden, die versuchen, trotz der zunehmenden Spannungen zurechtzukommen.

Sie sind Kara, Markus (der als Haushaltshilfe arbeitet) und Connor (ein Prototyp, der als Detektiv arbeitet). Durch ihre Augen werden Sie sehen, dass die Androiden aufgrund eines Fehlers in ihrer Software zu zerbrechen beginnen. Das Wichtigste ist jedoch die Tatsache, dass sie begonnen haben, menschliche Gefühle zu empfinden. Die Handlung und die Dialoge werden Sie in den Bann ziehen und Sie dazu bringen, jeden Zweig der Geschichte zu erforschen.

Interessante Merkmale des Spiels

Eine Geschichte über drei Androiden auf der Suche nach einem besseren Leben

Hochgradig reaktive Geschichte

Du kannst deine Entscheidungen überprüfen und die Zeit zurückspulen, um andere Wege zu erkunden

QTEs im Überfluss

3. Beyond: Two Souls

Erscheinungsdatum: 2020-06-18

Genre des Spiels: Action

Entwickler: Quantic Dream

Beyond: Two Souls ist ein Spiel, das von Quantic Dream entwickelt wurde. Dieses Studio ist für Spiele wie Fahrenheit und Heavy Rain verantwortlich. Es ist eine Mischung aus Thriller und Action-Adventure, in dem du die Kontrolle über Jodie Holmes übernimmst. Sie hat eine Gabe, die gleichzeitig ein Fluch ist: Sie hat starke telepathische Fähigkeiten und kann Kontakt zu einem Wesen namens Aiden aufnehmen.

Die Geschichte erstreckt sich über einen langen Zeitraum und begleitet Jodie seit ihrer Teenagerzeit bis weit in ihr Erwachsenenleben hinein. Dazu gehören positive und negative Verwicklungen mit der Regierung, die sich sehr für ihre übersinnlichen Fähigkeiten interessiert. Während sich das Gameplay nicht allzu sehr von der typischen Quantic Dream-Kost unterscheidet, besteht eine interessante Besonderheit von Beyond darin, dass man in die Rolle von Aiden schlüpfen und die Karten als geisterhafte Wesenheit erkunden kann.

Interessante Merkmale des Spiels

Außergewöhnliche Stimmen und Darsteller

Mysteriöse übersinnliche Kräfte der Protagonistin

Zwei spielbare Charaktere: die Protagonistin und ihr ätherischer Begleiter

Spielbar im Koop-Modus und sogar in einer filmischen, nicht chronologischen Reihenfolge

2. Sag mir warum (Tell Me Why)

Erscheinungsdatum: 2020-08-27

Genre des Spiels: Quest

Entwickler: Dontnod Entertainment

Die letzte Erwähnung von Dontnod Entertainment auf dieser Liste: Tell Me Why behandelt Kindheitstraumata mit einer übernatürlichen Komponente – ein Ansatz, für den die Spiele dieses Studios bekannt sind. Tell Me Why handelt von den Zwillingen Tyler und Alyson Ronan, die sich nach vielen Jahren wiedersehen. Zurück in ihrer Heimatstadt in Alaska können sie nun ihre Erinnerungen vergleichen, erkunden und gemeinsam ihre Geschichte verändern.

Der Hauptteil des Spiels dreht sich um mehrere Versionen der Ereignisse und die Entscheidung, welcher Version die Zwillinge glauben wollen. Es gibt auch Rätsel zu lösen, die mit einem Märchenbuch zu tun haben, das die Mutter der Zwillinge zusammengestellt hat. Es gibt zwei Hauptendungen, die auf einem bestimmten Moment basieren, aber Interaktionen mit NSCs schaffen ihre eigenen Variablen und möglichen Zukünfte für die Charaktere.

Interessante Merkmale des Spiels

Sie steuern Zwillinge, die nach einem Jahrzehnt wieder vereint sind

Erforschen Sie die Geheimnisse der Familie der Geschwister

Komplexe Geschichte und Charaktere

Das Gameplay dreht sich hauptsächlich um Gespräche, Rätsel und Entscheidungen

1. The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Erscheinungsdatum: 2020-10-30

Genre des Spiels: Interaktives Drama

Entwickler: Supermassive Games

Ein weiterer Teil der The Dark Pictures Anthology-Reihe, Little Hope, verzichtet auf Schiffe und Halluzinationen. Stattdessen werden die Spieler gebeten, dem Kurator zu helfen, die vollständige Geschichte der Geschehnisse in einem Dorf namens Little Hope irgendwo in den Vereinigten Staaten herauszufinden. Die Handlung dreht sich um einen tragischen Hausbrand in den 1970er Jahren und um ein paar Studenten, die die Stadt im Jahr 2020 besuchen. Vielleicht ist auch etwas Hexerei im Spiel.

Interessante Merkmale des Spiels

Eine Geschichte, die in einer kleinen Geisterstadt irgendwo in den USA spielt

Der Movie Night-Modus kehrt mit voller Wucht zurück

Tolle Grafiken

Gefolgt von House of Ashes als weiterer Teil der Anthologie

Was das Gameplay angeht, so weicht Little Hope nicht von der bewährten Formel anderer Supermassive-Horrorspiele ab, sondern wurde für ein besseres Spielerlebnis optimiert und poliert. Du kannst immer noch mit QTEs rechnen, die über das Happy End entscheiden können, du wechselst immer noch ab und zu die Perspektive, und die Koop-Option ist ebenfalls vorhanden, so dass du das Spiel mit anderen teilen kannst, wobei jede Person einen anderen Charakter steuert.

Fazit

Damit ist unsere Liste von Spiele wie Life is Strange abgeschlossen. Wir haben beide Extreme abgedeckt: die herzerwärmenden Geschichten und die blutigen Albträume, mit etwas dazwischen, um die richtige Mischung zu finden. Die meisten dieser Videospiele sind auf den drei großen Plattformen zu finden: PC (vor allem auf Steam), Xbox und PlayStation. Wenn du also mindestens eine dieser Plattformen nutzt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass du das Spiel, das dein Interesse geweckt hat, nicht spielen kannst.