Deutschland im Online-Casino-Fieber

Als vor rund 20 Jahren die ersten Online Casinos ihre virtuellen Türen öffneten, steckte das Internet-Zocken noch in den Kinderschuhen. Zahlungsvorgänge waren zwar verschlüsselt und damit sicher, doch waren die angebotenen Spiele noch weit davon entfernt. Erst als Microgaming die erste Casino-Software entwickelte, mit der sich online sicher um echtes Geld spielen ließ, wurden Online Casinos beliebt.

Heute vergeht fast kein Tag, ohne dass ein neues Online Casino seine Webpräsenz auf dem deutschen Markt bekannt gibt. Dreamz Online-Casino ist ein Beispiel dafür, das im Oktober in Deutschland eingeführt wurde. Wie in vielen anderen Bereichen hat sich auch das Glücksspiel die Vorteile des Internets zunutze gemacht. Und die Vorteile – vor allem für den Nutzer – liegen klar auf der Hand: Bei einem Online Casino entfällt der Gang zur Spielbank, denn zocken geht nun auch von zu Hause aus.

Online Casinos in Deutschland: Worauf muss ich achten?

Eine Partie Blackjack oder Roulette gefällig? Dann nichts wie ran an PC, Tablet oder Smartphone. Dies sollten Sie beachten, wenn es um Deutsche Online Casinos und das Spielen dort geht.

Bevor Sie sich kopfüber ins Casino-Abenteuer stürzen, sollten Sie das Online Casino Ihrer Wahl eingehend prüfen. Die Gestaltung der Website liefert jede Menge Informationen hinsichtlich der Seriösität und der Funktionalität des Online Casinos. Neue Software und eine ausgezeichnete Usability gehören in diesem Fall einfach dazu. Aber aufgepasst: Auch die beste Website nützt nichts, wenn bestimmte Kernpunkte dabei auf der Strecke bleiben. Für deutsche User ist es sehr wichtig, sich an einen Deutsch sprechenden Kundenservice wenden zu können. Je mehr Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice bestehen, desto seriöser ist das Online Casino. Ebenso wichtig sind die Zahlungsmethoden: Welche Zahlungsarten akzeptiert das Online Casino, und welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit eine Auszahlung beantragt werden kann?

Viele Online Casinos bieten attraktive Prämien für Neukunden. Diese Angebote üben natürlich einen besonderen Reiz auf jeden neuen Nutzer aus, doch sollten Sie unbedingt einen kühlen Kopf bewahren und das Kleingedruckte gründlich durchlesen. In den meisten Fällen muss der Bonus mehrmals durchgespielt werden, bevor Gewinne ausbezahlt werden können. Stellen Sie Vergleiche an und sehen Sie sich in aller Ruhe um, bevor Sie sich für ein bestimmtes Online Casino in Deutschland entscheiden.

Online Casinos – die neuesten Trends

Virtuelle Spielbanken lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um Kunden anzulocken. Neben tollen Prämien und neuen Spielen gehört auch die modernste Software dazu. Softwareentwickler tüfteln ständig an neuen Programmen, um Ihr Erlebnis im Online Casino noch faszinierender und authentischer zu gestalten. Groß im Kommen sind 3D-Slots und sogenannte Virtual-Reality-Slots, bei denen der Spieler ganz in die virtuelle Welt des Glücksspiels eintauchen kann.

Auf Reisen, im Park oder einfach, weil es praktisch ist: Das Smartphone ersetzt im Alltag immer öfter den Computer. Auch Tablets sind deutlich auf dem Vormarsch. Deshalb bieten immer mehr Online Casinos in Deutschland eine mobile Version oder eine eigenständige App für Smartphones und Tablets, die besonders übersichtlich gestaltet ist und mit der Kunden auch unterwegs zocken können.

Obwohl das Angebot zum Kennenlernen eines neuen Spiels generell vorteilhaft ist, müssen Spieler auch auf die Bonusbedingungen der Willkommensangebote achten, um später keine Nachteile in Kauf zu nehmen. In den meisten Online-Casinos beträgt die Mindesteinzahlung circa 10 Euro. Der Neukundenbonus, der vom Casino zur Verfügung gestellt wird, muss anschließend bis zu 20 Mal umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist. Für die Gewichtung der Einsätze ist der RTP (Auszahlungsquote) maßgeblich. Klassische Casino-Spiele wie Roulette, Blackjack und Video Poker zählen nur zu 10 Prozent beim Umsetzen des Bonus.

Für die Erfüllung der Bonusbedingungen haben die Spieler sieben Tage Zeit. Dies bedeutet, dass innerhalb dieses Zeitraums alle Bonus-relevanten Spiele abgeschlossen sein müssen. In vielen Online-Casinos wird der Bonus in mehreren Schritten ausgezahlt. Falls die Freispiele nicht in den ersten sieben Tagen nach Anmeldung aktiviert und innerhalb von 24 Stunden genutzt werden, verfallen sie. Für Bestandskunden bieten Online-Casinos auch Casino-Rennen an.