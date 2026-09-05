Deswegen darf Sonic jetzt eine Knarre halten

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Fortnite hat kürzlich die Maskottchen losgelassen. Mit “Chapter 7 Season 4: Override” schickt Epic Games nämlich etliche Gaming-Ikonen aus den 80er- und 90er-Jahren ins beliebte Battle Royale, darunter Crash Bandicoot, Spyro oder Pac-Man. Auch Sonic darf jetzt fröhlich mitballern.

Inhaber von kindgerechten Marken zeigen sich oft zögerlich, wenn es um die Darstellung ihrer Maskottchen in Shootern geht. SEGA hat darauf eine klare Antwort: Der blaue Igel in Fortnite ist gar nicht Sonic. “Sonic ist eine Figur, die niemals eine Waffe in der Hand halten wird”, argumentierte Serienproduzent Takashi Iizuka in einem Interview mit IGN. Es falle ihm daher schwer, sich “vorzustellen, dass Sonic in diesem Spiel vorkommt und man ihn in Fortnite spielen kann.”

Das soll gar nicht Sonic in Fortnite sein?

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Manchen Fans dürfte das ungewöhnliche Design des alten Flitzigels aufgefallen sein. In Fortnite hat Sonic nämlich längere Gliedmaßen und roboterartige Schultern. Iizuka klärt auf: “Dieses Mal haben wir uns eine kreative Freiheit genommen und Android Sonic erschaffen. Da wir diese Android-Version von Sonic entwickelt haben, konnten wir ihn in Fortnite integrieren, ihm eine Waffe in die Hand geben und ihn wirklich in das Fortnite-Gameplay einbringen.”

Diese Lösung dürfte schon lange in Planung gewesen sein. “Epic Games hat sich vor mehr als ein paar Jahren mit uns in Verbindung gesetzt und darüber gesprochen, Sonic vielleicht in Fortnite zu integrieren“, erklärte der SEGA-Produzent weiter. Auch das kultige Level “Green Hill Zone” mit seinen kultigen Loopings befindet sich nun im Battle Royale von Epic Games.

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Tatsächlich sind Schusswaffen im Franchise nichts Neues. Im Spin-off Shadow the Hedgehog aus dem Jahr 2005 ballerte Sonics grimmiger Rivale feindliche Aliens mit realistisch designten Pistolen und Maschinengewehren über den Haufen. Bei den Kritikern war der Titel ein Flop und das Gameplay wurde danach nicht mehr aufgegriffen. Auch in den Remaster-Levels von Sonic X Shadow Generations fehlten die alten Waffen.