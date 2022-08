Der N64 Klassiker Wave Race 64 kehrt auf die Nintendo Switch zurück

Nintendo hat gestern angekündigt, dass das Rennspiel auf Jetskis Wave Race 64 das Nintendo 64 Angebot von Nintendo Switch Online+ erweitern wird. Passend dazu gab es auch gleich einen Trailer. Ab dem 19.08.2022 kann auf der Nintendo Switch wieder auf den Wellen geritten werden.

Wave Race 64

Wave Race hatte sein Debut auf dem Game Boy im Jahr 1992. Vier Jahre sollte es mit der Jetski-Reihe auf der damals brandneuen Nintendo 64 Konsole weitergehen. Zuerst war eine Art F-Zero mit Hochgeschwindigkeitsboten auf dem Wasser geplant, aber glücklicherweise intervenierte Shigeru Miyamoto, sodass daraus ein ganz besonderer Nachfolger des Game Boy Titels entstanden ist. Wave Race 64 gehörte zu den Vorzeigetitel des Nintendo 64 und vermochte es die Spieler von damals, welche zweidimensionale Titel gewohnt waren, die Stärken des neuen Nintendo 64 und seiner Dreidimensionalität mühelos zu demonstrieren. Der Titel wurde besonders für seine präzise Steuerung und verblüffenden Wassereffekte gelobt. Und auch noch heute, sind die kreativen Levels mit dessen Lichteffekten und dessen Rennen auf den technisch wunderschön umgesetzten und einzigartigen Wellen eine Augenweide von welcher wir uns nun auch unterwegs auf der Nintendo Switch überzeugen können. Wave Race 64 gehört zu den Klassikern, welcher seitdem unerreicht geblieben sind.

Der Trailer

Hier der Trailer zu dem legendären Wellenbrecher, welcher noch heute bei vielen Nintendo Fans ausgesprochen beliebt ist:

Schleichwerbung

Was uns sofort auffällt sind, dass die Kawasaki Logos wieder da sind. Die Banner haben in den Virtual Console Versionen des Klassikers auf der Nintendo Wii und dem Nintendo DS gefehlt. Erst aufder Nintendo Wii U ist die Markenkennzeichnung wieder zurückgekehrt.

Welche N64 Titel sind bis jetzt erschienen?

Nintendo hält sein Versprechen und erweitert die Bibliothek regelmäßig. Nur die Ankündigungen variieren von 2 Tagen bis zu einem Monat vor Veröffentlichung. Nach jeder Ankündigung folgte noch ein Trailer. So war es bei den meisten Ankündigungen. Nun wird weiterhin auf Star Wars Schwergewichte wie Star Wars: Shadows of the Empire oder Star Wars: Rogue Squadron gehofft. Es ist auf jeden Fall sicher, dass bei Nintendo Switch Online+ noch sehr viele Nintendo 64 Klassiker folgen sollen.

Welche N64 Titel werden noch folgen?

Offiziell soll auf jeden Fall noch Pokémon Snap in Zukunft bei Nintendo Switch Online+ spielbar sein. Inoffiziell hat ein Leak verraten, dass wohl 38 Nintendo 64 und 52 SEGA Mega Drive Titel bis zum Ende erscheinen sollen. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird die Zeit zeigen.

Weitere Neuigkeiten zu Nintendo Online

Hoffen wir, dass Goldeneye 007 von Rare eines Tages auch zu Nintendo zurückkehrt. Die Zeichen hierfür sehen besser aus denn je.

Quelle: youtube.com via Nintendo DE

